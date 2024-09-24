Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), i-SPK.35.B.1 (19 Eylül 2024 tarih ve 1484 s.k.) sayılı İlke Kararı ("İlke Kararı") ile nitelikli fikri tapuların ("NFT") (non-fungible tokens) ve sanal oyunlarda kullanılan kripto varlıkların kripto varlık mevzuatı kapsamındaki konumunu netleştirdi. SPK ayrıca, kripto varlıklar için likidite sağlayıcı olarak faaliyet gösterecek kişilerin "platform" olarak değerlendirilmeyeceğini ve eşler arası ("P2P") işlem yapılmasına müsaade eden dijital pazar yerlerinde gerçekleştirilen bazı işlemlerin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilmesinin izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti olarak değerlendirilebileceğini belirtti. İlke Kararı'nın yayımlandığı SPK Bülteni'ne buradan erişebilirsiniz.

NFT'lere ilişkin düzenleme neler getiriyor?

İlke Kararı ile SPK, "dijital varlıkların temsili ve sahipliğini kaydetmek için kullanılan, misli olmayan ve benzersiz nitelikteki kripto varlıklar" olarak tanımladığı NFT'ler ve sadece sanal oyunlarda çeşitli unsurlar oluşturmak ya da temin etmek amacıyla kullanılan kripto varlıkların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("SPKn") yer alan listeleme esasları kapsamında olmayacağını ve bu kripto varlıkların alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve saklama işlemlerini gerçekleştirenler hakkında SPKn hükümlerinin uygulanmayacağını belirtti.

Bununla birlikte platformların bu varlıkları işleme konu etmeleri durumunda SPK'ya bildirimde bulunmaları gerekecek. Ayrıca platformlar, bu varlıkları SPKn kapsamında listelenen kripto varlıklar dışında ayrı bir pazarda işleme konu etmek ve müşteri emirlerinin alındığı ortamda bu varlıkların SPK gözetim ve denetimine tabi olmadığına ilişkin SPK'nın belirleyeceği standart metni kullanarak bilgilendirme yapmakla yükümlü olacak.

Likidite sağlayıcıların durumu

Asli faaliyeti likidite sağlamak üzere platformlara fiyat vermek ve verilen fiyatlar üzerinden işlem gerçekleştirmek olan ve platform tanımı kapsamına girecek şekilde yatırımcılara başka bir hizmet sunmayan likidite sağlayıcılar tarafından yürütülecek faaliyetler bu aşamada platform faaliyeti olarak değerlendirilmeyecek. Bu kapsamda likidite sağlayıcılar, platformlar için aranan kuruluş şartları ve ileride SPK tarafından belirlenecek faaliyet şartları aranmaksızın faaliyetlerine devam edebilecek.

Ticari veya mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilecek P2P işlemler

Doğrudan kullanıcılar arasında kripto varlıkların alım, satım ve takasının yapılmasına imkan sağlayan P2P dijital pazar yerlerinde, kendi adına fakat başkası hesabına işlem yapılmasının düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilmesi, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti olarak değerlendirilebilecek. İlke Kararı bu şekilde yürütülen faaliyetlerin durdurulması için 8 Kasım 2024'e kadar süre veriyor.

Sonuç

SPK, kripto varlıkları ve hizmet sağlayıcılarını kararlılıkla düzenlemeye devam ederken, bu varlıkların yasal çerçevesi giderek daha kompleks hale geliyor.

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