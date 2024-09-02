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2 September 2024

Başvurusu Reddedilen Kripto Varlık Platformları Açıklandı

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") 2024/42 sayılı Kurul bülteninde yayınlanan 23 Ağustos 2024 tarih ve 47/1336...
Turkey Technology
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Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul“) 2024/42 sayılı Kurul bülteninde yayınlanan 23 Ağustos 2024 tarih ve 47/1336 sayılı kararı ile beyan başvurusu işleme alınmayan veya işlemden kaldırılan platformları duyurdu. Duyuruya buradan erişebilirsiniz.

Duyuruya Giden Süreç

Duyuru öncesinde, 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aynı tarihte Kurul, internet sitesinde bir duyuru yayınlayarak hâlihazırda faaliyetlerini sürdürenler ile faaliyete başlayacak olan kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyette bulunmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen geçici 11. madde uyarınca sunacakları beyana ilişkin prosedür ve gerekli başvuru belgelerini belirlemişti.

Kurul, i-SPK.35.B (8 Ağustos 2024 tarih ve 42/1259 s.k.) sayılı ilke kararı ile beyan başvurusunda bulunabilecek platformları Kurul'a başvuru tarihi itibarıyla müşterileri ve/veya müşterilere ait saklama bakiyeleri mevcut olan şirketlerle sınırlamış ve bu şartı sağlamayan platformların başvurularının işleme alınmayacağını belirtmişti.

Kurul, ayrıca standardı belirlenen bilgi formu ile şirketin kullandığı bilgi sistemleri altyapısı, müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlar, yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçler, diğer iç ve dış sistemlerle yapılmış entegrasyonlar (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.), operasyon ve raporlama süreçleri, risk yönetim süreçlerinin işleyişi ve şirketin saklama altyapısına ilişkin açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz ileten platformların başvurularının işlemden kaldırılacağını açıklamıştı.

Duyuru Sonrası Süreç

Listelerde yer alan platformların beş iş günü içerisinde platform olarak faaliyette bulunmayı sonlandırmaları, yeni müşteri kabul etmemeleri, elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile mevcut müşterilerine konu ile ilgili bildirimde bulunmaları ve müşterilerinin nakit ve/veya kripto varlık transfer taleplerini beş iş günü sınırlaması olmaksızın yerine getirmeleri gerekecek.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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