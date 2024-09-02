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Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul“) 2024/42 sayılı Kurul bülteninde yayınlanan 23 Ağustos 2024 tarih ve 47/1336 sayılı kararı ile beyan başvurusu işleme alınmayan veya işlemden kaldırılan platformları duyurdu. Duyuruya buradan erişebilirsiniz.

Duyuruya Giden Süreç

Duyuru öncesinde, 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aynı tarihte Kurul, internet sitesinde bir duyuru yayınlayarak hâlihazırda faaliyetlerini sürdürenler ile faaliyete başlayacak olan kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyette bulunmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen geçici 11. madde uyarınca sunacakları beyana ilişkin prosedür ve gerekli başvuru belgelerini belirlemişti.

Kurul, i-SPK.35.B (8 Ağustos 2024 tarih ve 42/1259 s.k.) sayılı ilke kararı ile beyan başvurusunda bulunabilecek platformları Kurul'a başvuru tarihi itibarıyla müşterileri ve/veya müşterilere ait saklama bakiyeleri mevcut olan şirketlerle sınırlamış ve bu şartı sağlamayan platformların başvurularının işleme alınmayacağını belirtmişti.

Kurul, ayrıca standardı belirlenen bilgi formu ile şirketin kullandığı bilgi sistemleri altyapısı, müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlar, yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçler, diğer iç ve dış sistemlerle yapılmış entegrasyonlar (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.), operasyon ve raporlama süreçleri, risk yönetim süreçlerinin işleyişi ve şirketin saklama altyapısına ilişkin açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz ileten platformların başvurularının işlemden kaldırılacağını açıklamıştı.

Duyuru Sonrası Süreç

Listelerde yer alan platformların beş iş günü içerisinde platform olarak faaliyette bulunmayı sonlandırmaları, yeni müşteri kabul etmemeleri, elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile mevcut müşterilerine konu ile ilgili bildirimde bulunmaları ve müşterilerinin nakit ve/veya kripto varlık transfer taleplerini beş iş günü sınırlaması olmaksızın yerine getirmeleri gerekecek.

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