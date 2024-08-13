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Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı Kurul bülteninde yayınlanan i-SPK.35.B (8 Ağustos 2024 tarih ve 42/1259 s.k.) sayılı ilke kararı ("İlke Kararı") ile kripto varlık sektöründe faaliyet gösterecek platformların kuruluş şartlarını netleştirdi. Kurul bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

İlke Kararı'nın öncesinde, 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aynı tarihte Kurul, internet sitesinde bir duyuru ("Duyuru") yayımlayarak hâlihazırda faaliyetlerini sürdürenler ile ilk defa faaliyete başlayacak olan kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyette bulunmak üzere sunacakları beyana ilişkin prosedür ve gerekli başvuru belgelerini belirlemişti.

İlke Kararı ayrıca, platformlar tarafından Duyuru kapsamında gerçekleştirilen fakat Duyuru'da aranan birtakım belge ve bilgileri içermeyen beyan başvurularının akıbetini de belirledi.

Duyuru'ya ilişkin daha önce hazırladığımız hukuk bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

Kuruluşta Aranan Şartlar

İlke Kararı uyarınca, kripto varlık sektöründe faaliyet gösterecek platformların kurulmasına Kurul tarafından izin verilebilmesi için birtakım şartların sağlanması gerekecek. Bu çerçevede platformların:

Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, Paylarının tamamının nama yazılı olması, Paylarının nakit karşılığı çıkarılması, Asgari 50.000.000 TL sermayesinin tamamının nakden ödenmiş olması ve özsermayesinin bu tutardan az olmaması (bu tutar Kurul tarafından faaliyet esaslarına yönelik çıkarılacak düzenlemeler kapsamında artırılabilecektir), Esas sözleşmelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması, Kurucularının Kanun'da ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz olması, Ticaret ünvanlarında "kripto varlık alım satım platformu" ibaresinin yer alması, Esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran kripto varlık alım satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama işlemlerinin bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiş olması (bu çerçevede platformlar kripto varlık sektörü harici bir alanda faaliyet gösteremeyecek), Yönetim kurulunun asgari olarak üç üyeden oluşması, Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması

gerekecek.

Platformların Kuruluş Başvuruları

Platform kurucularının, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme, kendilerinin ve yöneticilerin Kanun ve İlke Kararı'nda aranan koşulları taşıdıklarını gösteren belgeler, Duyuru'nun Ek 1 ve Ek 2'sinde yer alan belge ve formlar ve Kurul tarafından talep edilebilecek diğer belgeler ile Kurul'a başvurması gerekecek.

İlke Kararı uyarınca, kuruluş izni alan platformların Kurul tarafından bilahare belirlenecek faaliyet ilke ve esasları kapsamında faaliyet izni almak üzere Kurul'a ayrıca başvurmaları gerekecek.

Halihazırda Beyan Başvurusunda Bulunan Şirketler

İlke Kararı, Kanun'un geçici 11. maddesi kapsamında "7518 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüten" platformları, Kurul'a başvuru tarihi itibarıyla müşterileri ve/veya müşterilere ait saklama bakiyeleri mevcut olan şirketler olarak tanımlıyor. Bu bağlamda, Duyuru kapsamında Kurul'a faaliyete geçtiğini beyan etmekle birlikte, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir müşterisi ve/veya müşterilere ait saklama bakiyesi bulunmayan şirketlerin başvurularının Kanun'da öngörülen şartı sağlanmadığı dikkate alınarak işleme alınmadığı ifade ediliyor.

İlke Kararı ayrıca, Kurul'a yapılan başvurularda Duyuru'nun Ek 2'sinde yer alan başvuru formunu göndermeyenlerin ve Ek 1'inde yer alan belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenlerin başvurularının işlemden kaldırılacağını düzenliyor. Bu çerçevede başvuruda şirketin kullandığı bilgi sistemleri altyapısı, müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin süreç ve araçlar, yapılan işlemlerin blokzinciri sistemine işlenmesine ilişkin süreçler, diğer iç ve dış sistemlerle yapılmış entegrasyonlar (AML/CFT sistemleri, kamu otoritelerine raporlama vb.), operasyon ve raporlama süreçleri, risk yönetim süreçlerinin işleyişi ve şirketin saklama altyapısına ilişkin açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz ileten platformların başvuruları işlemden kaldırılacak.

Bu belgeler dışındaki belgeleri eksik olan platformlara ise talep tarihinden itibaren 15 iş günlük bir süre verilecek.

Başvuruları işleme alınmayan veya işlemden kaldırılan platformlar, Kurul tarafından yapılacak bildirim tarihini müteakip platform olarak faaliyet gösteremeyecek.

Fakat bu şirketler, İlke Kararı'nda belirtilen şartları sağlamak suretiyle yeniden başvuruda bulunabilecek.

Beyanda Bulunan Platformların Geçiş Süreci

Kurul tarafından Duyuru uyarınca hazırlanan "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer alan veya alacak şirketlerin, İlke Kararı'nda öngörülen şartları sağlayarak 8 Kasım 2024 tarihi mesai bitimine kadar Kurul'a başvurması gerekecek. Listedeki şirketler faaliyetlerine Kurul'un faaliyet şartlarına ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe girene kadar devam edebilecek.

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