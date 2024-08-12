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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“Kurul”) 08.08.2024 tarihli bülteninde yayımlanan İlke Kararı ile Kripto Varlık Platformlarının kuruluşlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

İlke Kararı'nda, 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında temin edilen bilgilerle şirketlerin sermaye yapıları, organizasyon yapıları, bilgi işlem ve cüzdan teknolojileri, müşteri sayıları ve saklama bakiyeleri gibi temel konularda sektör profili çıkartıldığı açıklanmıştır. Buna istinaden geçiş sürecinde platformların sağlam bir kurumsal yapıya sahip olması, mali yapılarının bilgi işlem altyapısına yeterli düzeyde yatırım yapabilecek ve potansiyel riskleri karşılayabilecek güçte olması beklendiği belirtilmiştir. Kuruluş başvurularına ilişkin ilke ve esasların da bu doğrultuda belirlendiği vurgulanmıştır.

Kuruluş Şartları

Platformların Kuruluş Şartları arasında özellikle;

Asgari 50.000.000 TL sermayesinin tamamının nakden ödenmiş olması ve özsermayesinin bu tutardan az olmaması, (Söz konusu tutar, faaliyet esaslarına yönelik çıkarılacak düzenlemeler kapsamında artırılabilecektir.)

Kurucularının Kanun'da ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz olması,

Ticaret unvanlarında sunacakları hizmetleri göstermesi amacıyla “kripto varlık alım satım platformu” ibaresinin yer alması

Esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran kripto varlık alım satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama işlemlerinin bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiş olması,

Yönetim kurulunun asgari olarak üç üyeden oluşması,

şartları dikkat çekmektedir.

Kuruculara, Ortaklara ve Yöneticilere İlişkin Şartlar

Kuruculara, ortaklara ve yöneticilere ilişkin şartlar ise bankacılık mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen genel şartlarla paralel şekilde düzenlenmiştir. Platformların kurucu ortakları, nitelikli pay sahipleri ve imtiyazlı pay sahiplerine yönelik Kanun'da belirlenen şartlar kuruluş izni için de geçerlidir.

Platformların Kuruluş İşlemleri

Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme, kendilerinin ve yöneticilerin “ Kuruculara, Ortaklara ve Yöneticilere İlişkin Şartlar ” bölümünde öngörülen koşulları taşıdıklarını gösteren belgeler ve İlke Kararı'nın eklerinde yer alan belge ve formlar ile Kurul'a başvuracaklardır. Kuruluş başvurusunda Kurulca gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebileceği de belirtilmiştir.

” bölümünde öngörülen koşulları taşıdıklarını gösteren belgeler ve İlke Kararı'nın eklerinde yer alan belge ve formlar ile Kurul'a başvuracaklardır. Kuruluş başvurusunda Kurulca gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebileceği de belirtilmiştir. Platformlara İlke Kararı'nın uyarınca kuruluş izni verilmesi Kanun'un kuruluşla ilgili düzenlemelerine uyum sağlanması amacını taşıdığı, kuruluş izni alan şirketlerin Kurulca belirlenecek faaliyet ilke ve esasları kapsamında faaliyet izni almak üzere Kurul'a ayrıca başvurması gerekeceği de vurgulanmıştır.

Geçiş ve Uyum Hükümleri

Kanun'un Geçici 11. maddesi kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüten platformlar, başvuru tarihinden önce müşterileri veya müşterilere ait saklama bakiyeleri olanlardır. 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza faaliyete geçtiğini beyan etmekle birlikte müşterileri veya saklama bakiyeleri bulunmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

Kurul'a yapılan başvurularda Kurul'un 02.07.2024 tarihli duyurusunda yer alan Ek/2 Formunu göndermeyenlerin ve Ek/1'in belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenlerin başvuruları işlemden kaldırılacaktır. Bu belgeler dışındaki belgelerin eksik olması durumunda, söz konusu eksikliklerin talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde tamamlanarak Kurul'a iletilmesi halinde bu şirketler Kurul'un 02.07.2024 tarihli duyurusu uyarınca hazırlanan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne eklenebilecektir. Belgelerin talep edilen nitelikte ve sürede iletilmemesi halinde başvurular işlemden kaldırılacaktır.

Kurul'un 02.07.2024 tarihli duyurusu uyarınca hazırlanan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan veya alacak şirketlerin, İlke Kararı'nda öngörülen şartları sağlayarak 08.11.2024 tarihi mesai bitimine kadar Kurul'a başvurması gerekmektedir. Söz konusu listede yer alan veya alacak şirketler Kanun'un Geçici 11. maddesi uyarınca faaliyetlerine Kurul'un faaliyet şartlarına ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe girene kadar devam edebileceklerdir.

Son olarak, İlke Kararı'nda yer alan düzenlemelere aykırılıklarda Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti hükümleri uygulanabilecektir.

Söz konusu İlke Kararı'nın yer aldığı Kurul'un 08.08.2024 tarihli bültenine BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.