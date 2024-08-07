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7 August 2024

Sermaye Pi̇yasasi Kurulu'nun Kri̇pto Varlik Hi̇zmet Sağlayicilara İli̇şki̇n 5 Ağustos 2024 Tari̇hli̇ Duyurusu

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"...
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Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurul'a başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ile "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru'da Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne dâhil edilmediği ve kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurul'un incelemelerinin neticelenmesi halinde listelerin güncelleneceği belirtilmiştir.

Kuruluşların "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurul tarafından yetkilendirildikleri anlamına gelmediği ve Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurul'a yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekeceği de vurgulanmıştır.

Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tasfiye Beyanında Bulunanlar listesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

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