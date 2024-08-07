Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurul'a başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ile "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru'da Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne dâhil edilmediği ve kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurul'un incelemelerinin neticelenmesi halinde listelerin güncelleneceği belirtilmiştir.

Kuruluşların "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurul tarafından yetkilendirildikleri anlamına gelmediği ve Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurul'a yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekeceği de vurgulanmıştır.

Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tasfiye Beyanında Bulunanlar listesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

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