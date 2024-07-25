To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2024 Türkiye Kripto Kanunu, 2 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 2 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı yürürlüğe girdi. Bu durumun, özellikle uluslararası hukuk avukatlarını ve yatırım danışmanlıklarını doğrudan etkileyecek bir sürece evrileceği anlaşılıyor.

Giriş

Türkiye, son dönemlerinde kripto varlık alım satımı konusunda çok yoğun bir trafiğin yaşandığı ülkeler arasına girmiştir. Bu durum göz önüne alınarak, Türkiye'de kanun koyucu yepyeni bir düzenlemeye imza atmıştır. Bu makalede, 2024 Türkiye Kripto Kanunu olarak adlandırılan yeni düzenlemenin detaylarına yer verilecektir.

Türkiye'nin FinTek alanı hakkında detaylı bir makale için bkz. FinTech Guide in Turkey

Finansal Teknolojilerin (FinTek) 2024 Türkiye Kripto Kanunu açısından önemi nedir?

Genel olarak, FinTek'in arkasındaki temel amacın, alışveriş ve ticareti hızlandırmak olduğu kabul edilebilecektir. Elektronik ödeme yöntemlerinin çeşitli avantajları göz önüne alınarak, Şubat 2023 itibariyle Türkiye'de 739 FinTek merkezli şirket kurulmuştur.

Konu hakkında aynı zamanda İngilizce makalelerimiz için bkz FinTech

Aynı zamanda bkz. New Turkish Crypto Law 2024

Bu durum, özellikle elektronik ödeme ve bankacılık sistemlerinin her geçen gün finansal teknolojilerden daha çok yararlandığı anlamına gelmektedir.

Bankacılık ve Finans hukukuna dair ayrıntılı İngilizce makalemiz için bkz. Banking and Finance Law in Turkey

Ne var ki bu hızlı değişim, beraberinde önceden önlem alınması gereken pek çok problemi de bir araya getirmektedir. Bu değişimin gerisinde kalmamak amacıyla yasama ve yürütme organları büyük bir çalışmanın içerisindedir.

2024 Türkiye Kripto Kanununa hazırlık için atılan önemli adımlar?

Bu kapsamda atılan ilk önemli adım, Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kurulmasına ilişkin 22.4.2022 tarih ve 31817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 21.4.2022 gün ve 10165 sayılı kararıdır.

2.4.2022 tarih ve 31817 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan BDDK'nın 21.4.2022 gün ve 10165 sayılı kararı, Türkiye'de yeni bir dönemin başladığının da işaretidir. Bunun ana nedeni bahsi geçen karar ile ilk dijital katılım bankasının kurulmuş olmasıdır.

Konu hakkında ayrıca bkz. Türkiye'nin İlk Dijital Katılım Bankasına Hukuksal Bir Bakış

İkinci adım olarak, dijital cüzdan dönemine geçiş yapılmıştır. Dijital Cüzdan terimini, ilgili müşterinin tarafından tanımlanan ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrimiçi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracı olarak tanımlamak mümkündür. Bu kapsamdaki gelişmeler için Türkiye'de Dijital Cüzdan Dönemi isisimli makalemize bakabilirsiniz.

Üçüncü önemli adım ise Sermaye Piyasası Üst Kurulu nezdinde e-başvuru sistemine geçilmiş olmasıdır. Bu konuda the 2024 New Electronic Submission System for Turkish Capital Markets isimli makalemize bakabilirsiniz.

Son olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan 7518 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu haliyle 2024 Türkiye Kripto Kanunu olarak da adlandırılan bu yeni düzenleme ile kripto varlıkların tamamen tanınması ve hukuk kapsamında sınırlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. FATF yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi amacıyla atılan bu adımı takiben Türkiye gri listeden derhal çıkarılmıştır.

Bu konuda bkz. The 2024 FATF Decision on Türkiye

2024 Türkiye Kripto Kanunu ne getirdi?

Cüzdan, kripto varlık, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve platform kavramları tek tek tanımlanmıştır.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bunların kuruluşlarına ve faaliyete başlamalarına, ortaklarına, yöneticilerine, personeline, organizasyonuna, sermayelerine ve sermaye yeterliliğine, yükümlülüklerine, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarına, pay devirlerine, yapabilecekleri faaliyetlere, faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin esaslar ile faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar Kurul tarafından belirlenecektir.

Sonuç

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, 2024 Türk Kripto Kanununun Türk sermaye piyasalarına yeni bir manzara getirdiğinin altını çizmek önemlidir. Artık tüm yatırım sektörleri ve Türk yatırım hukuku danışmanları için tüm sonuçları şimdiden tahmin etmek hiç de kolay değildir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.