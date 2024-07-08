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7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kripto Kanunu"), 2 Temmuz 2024 tarih ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı tarihte, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") internet sitesinde bir duyuru ("Duyuru") yayımlayarak hâlihazırda faaliyetlerini sürdürenler ile ilk defa faaliyete başlayacak olan kripto varlık hizmet sağlayıcıların ("Hizmet Sağlayıcılar") faaliyet izni başvurularına ilişkin prosedür ve gerekli başvuru belgelerini belirledi.

Kurul'un yayımladığı başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Kripto Kanunu ile ilgili önceki bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Prosedürü ve Belgeleri

Duyuru'ya göre, 2 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla;

Hâlihazırda Hizmet Sağlayıcı olarak faaliyette bulunan ve bu faaliyetlerine devam etme iradesi bulunanların 2 Ağustos 2024 tarihine kadar bilgi formu (" Ek-2 ") ve başvuru belgelerinde (" Ek-1 ") yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte beyanlarını Kurul'a yazılı olarak sunmaları gerekecek.

") ve başvuru belgelerinde (" ") yer alan bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte beyanlarını Kurul'a yazılı olarak sunmaları gerekecek. Hâlihazırda Hizmet Sağlayıcı olarak faaliyet göstermekle birlikte tasfiye kararı alacak olanların, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar, tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine ilişkin beyanlarıyla birlikte Ek-2'de yer alan form ile tasfiye sürecini nasıl yürüteceklerine ilişkin açıklamalarını Kurul'a yazılı olarak iletmeleri gerekecek. Bu Hizmet Sağlayıcılar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu durumu internet sitelerinde duyurmak ve müşterilerine elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile bildirmekle yükümlü olacak. Bildirimlerin müşterilere sağlıklı şekilde iletilmesine dair sorumluluk tasfiye olacak kurumlara ait olacak.

Kurul'un ikincil düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce faaliyete başlamak isteyen kuruluşların faaliyetlerine başlamadan önce beyanlarını Ek-1 ve Ek-2'de yer alan bilgi, belge ve açıklamalar ile birlikte Kurul'a yazılı olarak sunmaları zorunlu olacak.

Yurt dışında yerleşik Hizmet Sağlayıcılar en geç 2 Ekim 2024 tarihine kadar Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini sonlandırmakla yükümlü olacak.

Müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkan veren Türkiye'de yerleşik ATM ve benzeri cihazların faaliyetlerini en geç 2 Ekim 2024 tarihine kadar sonlandırmaları gerekecek.

Yukarıda yer verilen her durumda, aksi davranış izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti olarak değerlendirilecek ve üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 1 milyon Türk Lirasına kadar adli para cezası gündeme gelecek.

Başvurular Kurul'un İnternet Sitesinde Yayımlanacak

Kurul'a yapılan başvurular, Kurul'un internet sitesinde yer alan "Kurumlar/Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları" sekmesi altında "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi" olmak üzere iki ayrı liste halinde ilan edilecek. Güncel listelere Kurul'un internet sitesinden ulaşılabilecek.

Duyuru'ya Göre Kripto Kanunu'nun Kapsamı

Yukarıdakilere ek olarak, Kurul, Duyuru'da, genel akışın dışına çıkarak, Kripto Kanunu'nun kapsamına giren faaliyetleri de belirledi. Duyuru'ya göre, kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama hizmeti ile kripto varlıkların veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin bir veya birkaçının düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edildiği her türlü ortam Kripto Kanunu kapsamına girecek.

Sonuç

Duyuru, Kripto Kanunu kapsamındaki başvurular için yol gösterici olacak. Ayrıca, Kurul'un, Duyuru'da, Kripto Kanunu'nun kapsamını belirleyici nitelikte açıklamalara yer vermesi, ikincil düzenlemeler yapma konusunda hızlı davranacağının sinyalini veriyor olabilir.

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