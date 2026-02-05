Cumhurbaşkanlığı Tarafından Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı Konulu Genelge Yayımlanmıştır

Article Insights

Dijital dünyada çocukların (i) çağın gereklerine uygun biçimde yetişmesi, (ii) sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, (iii) dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve (iv) çevrim içi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ("Bakanlık") koordinasyonunda hazırlanan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı ("Eylem Planı") ile ilgili 2026/2 sayılı Genelge ("Genelge") 3 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Genelge kapsamında öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir:

Eylem Planı'nın, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerinin ele alınarak koruyucu / destekleyici politika ve uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığının altı çizilmiştir. Bu çerçevede, Eylem Planı'nın dijital dünyaya ilişkin (i) risklerin azaltılması, (ii) fırsatların arttırılması ve (iii) çocukların bu ortamlarda güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, uygulanması ve izlenimini sağlamak üzere düzenlendiği belirtilerek Bakanlık'ın resmi internet adresinde yayımlanacağı ifade edilmiştir.

Eylem Planı'nın "Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşumunu güçlendirmek" ilkesini esas aldığı belirtilmiştir.

Eylem Planı'nın kurumlar arası koordinasyonundan Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumlu tutulmuş olup izleme ve değerlendirme süreçlerinin ise Bakanlık tarafından oluşturulacak dijital izleme sistemi üzerinden yürütüleceği netleştirilmiştir. Bu kapsamda sorumluluk verilmiş kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlık tarafından belirlenen usule uygun şekilde bahse konu sisteme aktaracakları ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporunun Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağı ve Bakanlık resmi internet adresinde yayımlanacağı kararlaştırılmıştır.

