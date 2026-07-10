Türkiye Menşeli Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünlere Uygulanan Anti-Damping Önlemleri Gözden Geçiriliyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye menşeli belirli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uygulanan anti-damping vergisine ilişkin gözden geçirme süreci başlatmıştır. İnceleme, mevcut önlemin kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceğini değerlendirecektir. Türk üreticiler bakımından ilgili taraf kaydı, örnekleme süreci ve veri hazırlıklarının süresi içinde tamamlanması önem taşımaktadır.

Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), 6 Temmuz 2026 tarihinde, Türkiye menşeli belirli sıcak haddelenmiş yassı demir, alaşımsız çelik veya diğer alaşımlı çelik ürünlerine uygulanan nihai anti-damping vergisine (“Mevcut Önlem”) ilişkin bir gözden geçirme süreci başlatmıştır. Gözden geçirme talebi The European Steel Association (Eurofer) tarafından 1 Nisan 2026 tarihinde sunulmuş olup Mevcut Önlem dahilinde uygulanan verginin sona ermesi halinde hem dampingin hem de zararın devam etmesinin veya yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olduğu ileri sürülmektedir.

Ürün Kapsamı

İncelem kapsamında, bobin hâlinde olsun veya olmasın (“boyuna kesilmiş” ve “dar şerit” ürünler dâhil), yalnızca sıcak haddelenmiş, kaplanmamış, alaşımsız çelik veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş ürünler yer almaktadır. İnceleme kapsamındaki ürünlerin dahil olduğu CN ve TARIC kodları Komisyon’un bildiriminde belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen CN ve TARIC kodlarının, gümrük sınıflandırmasında daha sonra yapılacak bir değişikliğe halel getirmeksizin yalnızca bilgi amaçlı verildiği de vurgulanmıştır.

Gözden Geçirme Dönemi

Dampingin devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi olasılığına ilişkin inceleme, 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacaktır.

Zararın devam etmesi veya yeniden ortaya çıkması olasılığının değerlendirilmesi bakımından önem taşıyan eğilimlere ilişkin inceleme ise 1 Ocak 2023 tarihinden gözden geçirme sürecinin sonuna kadar olan dönemi kapsayacaktır.

Mevcut Önlem, gözden geçirme süresince yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Önemli Süreler

Komisyon’un gözden geçirme bildirimi, 6 Temmuz 2026 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Yayın tarihinden itibaren;

7 gün içinde (13 Temmuz 2026 tarihine kadar), Türk üreticilerin örnekleme bilgilerini sunması gerekmektedir.

15 gün içinde (21 Temmuz 2026 tarihine kadar), duruşma talebinin sunulması gerekmektedir.

37 gün içinde (12 Ağustos 2026 tarihine kadar), gözden geçirmeye ilişkin görüşlerin sunulması gerekmektedir.

Bir Türk üreticinin Komisyon tarafından örneklemeye dâhil edilmesi hâlinde, örnekleme kararının bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde tam anket cevabının sunulması gerekecektir. Örneklemeye ilişkin yorumlar ise örnekleme bildiriminin ardından yalnızca 3 gün içinde sunulmalıdır.

Gözden geçirme süreci, bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içinde ve her hâlükârda en geç 15 ay içinde tamamlanacaktır.

Süre uzatımı ise istisnai olarak haklı gerekçelerin varlığı hâlinde mümkündür. Bu kapsamda verilebilecek uzatma süreleri de oldukça sınırlıdır. Anket cevapları bakımından uzatmalar normal şartlarda 3 gün ile sınırlı olup azami 7 güne kadar uzatılabilir. Diğer beyanlar bakımından ise uzatma süresi yalnızca 3 gün ile sınırlıdır.

Acil Eylemler

Gözden geçirme sürecinde hak kaybı yaşanmaması ve Komisyon nezdinde etkin şekilde temsil sağlanabilmesi için aşağıdaki adımların gecikmeksizin değerlendirilmesi önem taşımaktadır:

Henüz kayıt yapılmamışsa, derhâl ilgili taraf kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Komisyon’un Türk üreticiler bakımından yapacağı örneklemeye dâhil edilme talebinde bulunulup bulunulmayacağına karar verilmelidir. Komisyon kararıyla örnekleme dışında kalınsa dahi, iş birliği yapan taraf statüsünden yararlanılması mümkündür.

Örnekleme kararı ve bunu izleyen 30 günlük anket cevaplama süreci başlamadan önce, 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 dönemine ait satış, üretim ve maliyet verilerinin derlenmesine vakit kaybetmeden başlanmalıdır.

Gözden Geçirmenin Kapsamı ve Ara Gözden Geçirme

Bu inceleme, yalnızca mevcut anti-damping önlemleri hakkında “kaldırma” veya “sürdürme” kararı ile sonuçlanacak olup vergi oranı bu süreçte değişmeyecektir. Vergi oranının değiştirilmesini isteyen bir üreticinin, ayrıca ara gözden geçirme talep etmesi gerekir.

Mevcut Önlem 2021 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu bakımdan ara gözden geçirme talep edilebilmesi için öngörülen 1 yıllık bekleme süresi dolmuştur. Bu aşamada Türk üreticiler, bireysel vergi oranı belirlenmesi amacıyla ara gözden geçirme talebinde bulunabilecekleri gibi, önlemin tamamına yönelik bir gözden geçirme başvurusu da yapabilirler.

Önümüzdeki süreç, Türk üreticiler bakımından mevcut anti-damping önlemlerinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek kritik bir süreçtir. Bu nedenle, ilgili taraf kaydının zamanında yapılması, örnekleme sürecine ilişkin stratejinin belirlenmesi ve gerekli veri hazırlıklarının gecikmeksizin tamamlanması önem taşımaktadır.