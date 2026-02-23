Türkiye'de Kalmaya Zorunlu Bırakılan Yabancılar İçin Hukuki Rehber: İdari Yaptırımlar ve İptal Süreçleri

Article Insights

Türkiye, stratejik konumu ve dinamik yapısı gereği her yıl milyonlarca yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak yasal kalış süreleri, bazen kişinin iradesi dışındaki faktörlerle ihlal edilebilmektedir. Esenyel Partners olarak, yabancılar hukuku alanındaki derin uzmanlığımızla, müvekkillerimizin karşılaştığı yaptırımlarda yanlarında yer alıyoruz. Bu süreçte 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) hükümleri temel dayanağımızı oluşturmaktadır.

Türkiye'de "Zorunlu Kalış" ve Mevzuat

Hukuki terminolojide bir yabancının Türkiye'de kalmaya zorunlu bırakılması; ağır sağlık sorunları, yargı süreçleri veya ülkelerindeki zulüm riski gibi mücbir sebeplerden kaynaklanabilir. Esenyel Partners olarak bizler, bu zorunluluk halini somut delillerle ortaya koyarak haksız yaptırımların önüne geçiyoruz. Süreç yönetimi genellikle Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemler üzerinden şekillenmektedir.

2026 Yılı Güncel İdari Para Cezaları

2026 yılı itibarıyla, vize veya ikamet izni ihlali yapan yabancılar ciddi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeniden değerleme oranları sonrası bu tutarlar oldukça yükselmiştir. Örneğin, Türkiye'de geçerli bir çalışma izni olmaksızın çalışan yabancılar ve onları istihdam edenler için ağır yaptırımlar söz konusudur.

Ancak yabancı kişi hukuken geçerli bir mazeret nedeniyle ülkeden ayrılamamışsa, bu cezaların iptali mümkündür. Esenyel Partners olarak, bu cezaların hukuka aykırılığını kanıtlayarak iptal başvurularını titizlikle yönetiyoruz.

Sınır Dışı Etme Kararı ve İtiraz Süreci

Yabancılar için en sarsıcı yaptırım kuşkusuz hakkında sınır dışı etme kararı alınmasıdır. Göç İdaresi birimleri tarafından tebliğ edilen bu karara karşı, yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla hızlıca aksiyon alması hayati önem taşır.

Dava Açma Süresi: Tebliğden itibaren yedi gün içinde sınır dışı etme kararına karşı İdare Mahkemesi'nde dava açılmalıdır.

İdari Gözetim ve Geri Gönderme Merkezleri

Hakkında deport kararı verilen yabancılar bazen idari gözetim altına alınabilir. Bu durumda yabancının serbest bırakılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilir. Hakim, itirazı beş gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Esenyel Partners olarak, müvekkillerimizin hürriyetini kısıtlayan bu durumlarda en hızlı hukuki çözümü üretiyoruz.

Giriş Yasağı ve Tahdit Kodları

Vize ihlali sonrası uygulanan en büyük engellerden biri de Türkiye'ye giriş yasağı kararıdır. Özellikle Ç-114 veya G-87 gibi kodlarla verilen giriş yasakları, doğru bir savunma ve iptal davası stratejisiyle kaldırılabilir. Esenyel Partners olarak, bu karmaşık tahdit kodlarının kaldırılması ve yabancının yasal haklarının iadesi konusunda uzmanlaşmış bir kadroya sahibiz.

Esenyel Partners Farkıyla Çözüm Odaklı Yaklaşım

Yabancılar hukuku, yalnızca mevzuat bilgisi değil, aynı zamanda idari işleyişe hakimiyet ve hızlı aksiyon gerektirir. Bizler, İstanbul merkezli uzman ekibimizle;

Hızlı Analiz: Tahdit kodlarının türünü ve nedenini anında tespit ediyoruz. Kesintisiz Destek: Sınır kapılarından mahkeme salonlarına kadar her aşamada temsil sağlıyoruz. Stratejik Savunma: Müvekkilimizin Türkiye'de kalma zorunluluğunu "insan hakları" ve "mücbir sebep" ekseninde mahkemeye sunuyoruz.

Sonuç: Haklarınızı Ertelemeyin

Türkiye'de yasal statünüzle ilgili karşılaştığınız her türlü engel, doğru hukuki hamlelerle aşılabilir. İdari yaptırımlar ve para cezaları kaderiniz değil; eksik bilgilendirme veya hatalı idari işlemlerin bir sonucu olabilir. Esenyel Partners olarak, yabancı müvekkillerimizin Türkiye'deki varlıklarını ve haklarını korumak için 24/7 dinamik bir hizmet sunuyoruz.

Eğer sizin de hakkınızda verilmiş bir idari yaptırım kararı varsa veya yasal kalış sürenizle ilgili tereddüt yaşıyorsanız, süreci profesyonel bir zeminde yönetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman avukatlarımız ve danışman kadromuzla, en karmaşık yabancılar hukuku uyuşmazlıklarında çözüm ortağınız olmaya hazırız.

