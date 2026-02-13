Türk Bayraklı Gemilerde PSC Denetimi (2026): Başarı İçin Kritik Önlemler

Türk bayraklı gemilerimizin uluslararası limanlarda "Beyaz Liste" statüsünü koruması ve ticari faaliyetlerin aksamaması için Liman Devleti Denetimleri (PSC) hayati önem taşımaktadır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün güncel talimatları ve 2026 yılında yürürlüğe giren yeni kurallar ışığında, özellikle "Öncelik I" grubundaki gemiler için denetim süreci artık çok daha sıkı takip edilmektedir.

Paris MoU Öncelik I (PI) Kapsamındaki Gemiler İçin Yol Haritası

Paris MoU kriterlerine göre "Öncelik I (PI)" denetim aralığında bulunan gemiler, denetim riski en yüksek gruptur. Bakanlık talimatı uyarınca bu gemilerin denetim süreçlerinde şu adımların izlenmesi zorunludur:

Kontrol Listesi: Klas kuruluşu ve gemi personeli tarafından doldurulan resmî kontrol listesi, gemi.denetim@uab.gov.tr adresine ivedilikle iletilmelidir.

Klas kuruluşu ve gemi personeli tarafından doldurulan resmî kontrol listesi, gemi.denetim@uab.gov.tr adresine ivedilikle iletilmelidir. DPA veya Enspektör Katılımı: Denetim sırasında gemide şirketin teknik yetkilisinin (DPA/Enspektör) bulunması şarttır. Bu personelin vize ve lojistik hazırlıkları önceden tamamlanmalıdır.

Denetim sırasında gemide şirketin teknik yetkilisinin (DPA/Enspektör) bulunması şarttır. Bu personelin vize ve lojistik hazırlıkları önceden tamamlanmalıdır. Klas Kuruluşu Eşliği: PSC denetimi öncesinde İdare (Denizcilik Genel Müdürlüğü) ile irtibata geçilmeli ve geminin bağlı olduğu Klas kuruluşu uzmanının gemiye katılımı sağlanmalıdır.

2026 Yılında PSC Denetimlerinde Değişen Neler Var?

2025 sonunda güncellenen Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği ve 2026 başındaki IMO düzenlemeleriyle denetimlerde şu başlıklar öne çıkmaktadır:

Çevresel Cezalar: 2026 itibarıyla çevre kirliliği idari para cezaları %25 oranında artırılmıştır; denetimlerde MARPOL uyumluluğu en kritik başlık hâline gelmiştir.

2026 itibarıyla çevre kirliliği idari para cezaları %25 oranında artırılmıştır; denetimlerde MARPOL uyumluluğu en kritik başlık hâline gelmiştir. Mükerrer Tutulma Yaptırımları: Son 36 ay içinde 3 kez tutulan gemilere uygulanan 6 aydan süresiz yasağa kadar giden yeni yaptırım skalasına dikkat edilmelidir.

Son 36 ay içinde 3 kez tutulan gemilere uygulanan 6 aydan süresiz yasağa kadar giden yeni yaptırım skalasına dikkat edilmelidir. STCW 2026 Güncellemesi: Denetçiler artık gemi adamlarının "Taciz ve Zorbalığın Önlenmesi" (Harassment & Bullying) konusundaki eğitim belgelerini ve farkındalıklarını sorgulamaktadır.

Denetimden Sorunsuz Geçmek İçin 5 Altın Kural

Ön Hazırlık: Denetim limanına varıştan 72 saat önce tüm emniyet ekipmanlarını test edin. Kayıt Düzeni: Jurnal kayıtları, dinlenme süreleri ve bakım tutanaklarının eksiksiz olduğundan emin olun. İletişim: Denetim memuru (PSCO) ile profesyonel ve iş birliğine açık bir iletişim kurun. Hızlı Raporlama: Herhangi bir eksiklik tespit edildiğinde derhal şirketi ve klas kuruluşunu bilgilendirin. 2026 CIC Odağı: Eylül-Kasım 2026 döneminde yapılacak olan "Yük İstifleme ve Bağlama" (Cargo Securing) odaklı yoğunlaştırılmış denetimlere şimdiden hazırlanın.

Önemli Not: Eksikliklerin gizlenmesi veya yanlış beyan verilmesi, geminin tutulmasının ötesinde Türk bayrağına olan güveni sarsmakta ve şirketinize ağır idari yaptırımlar getirebilmektedir.

