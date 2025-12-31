2026 Yabancı Bayraklı Tekne Harç Ücretleri Ve Mevzuat Rehberi

Türkiye'nin eşsiz kıyılarında yabancı bayraklı tekne sahibi olmak, beraberinde dinamik bir yasal yükümlülük ve maliyet yönetimi getirmektedir.

Yabancı Bayraklı Teknelerin Harç Ücretleri

Esenyel & Partners olarak, 2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, tekne sahiplerinin bütçe planlamalarına ışık tutacak en güncel harç oranlarını ve mevzuat değişikliklerini maddeler halinde özetledik.

2025 Yılı Mevcut Harç ve Belge Ücretleri

2025 yılı boyunca uygulanan ve teknenin tam boyuna (LOA) göre kademelendirilen harç sistemi, yabancı bayraklı tekneler için temel maliyet kalemidir. Mevcut resmi tarifeye göre ödenen yıllık harçlar şöyledir:

Belge Bedeli: Tüm tekneler için standart yaklaşık 70 Euro seviyesindedir.

5 Metre – 9,99 Metre: 1.295,30 TL

1.295,30 TL 10 Metre – 14,99 Metre: 2.590,70 TL

2.590,70 TL 15 Metre – 19,99 Metre: 4.317,90 TL

4.317,90 TL 20 Metre – 24,99 Metre: 12.953,70 TL

12.953,70 TL 25 Metre – 29,99 Metre: 21.859,50 TL

21.859,50 TL 30 Metre – 39,99 Metre: 43.179,00 TL

43.179,00 TL 40 Metre ve Üzeri: 86.358,00 TL

2026 Yılı Tahmini Ücret Projeksiyonları

Kasım 2025'te açıklanan %25,49 oranındaki Yeniden Değerleme Oranı (YDO), 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm harç kalemlerine yansıyacaktır. Bu oran doğrultusunda 2026 yılında ödenmesi beklenen tahmini harç tutarları şu şekildedir:

5 Metre – 9,99 Metre: ~1.625,50 TL

~1.625,50 TL 10 Metre – 14,99 Metre: ~3.251,00 TL

~3.251,00 TL 15 Metre – 19,99 Metre: ~5.418,50 TL

~5.418,50 TL 20 Metre – 24,99 Metre: ~16.255,50 TL

~16.255,50 TL 25 Metre – 29,99 Metre: ~27.431,50 TL

~27.431,50 TL 30 Metre – 39,99 Metre: ~54.185,30 TL

~54.185,30 TL 40 Metre ve Üzeri: ~108.370,60 TL

2026'ya Geçişte Kritik Hukuki Hususlar

Maliyetlerdeki artışın yanı sıra, 2026 yılı gümrük ve konaklama denetimlerinin dijitalleştiği bir yıl olacaktır. Esenyel & Partners olarak müvekkillerimizin dikkatine sunduğumuz kritik hususlar şunlardır:

5 Yıl Kuralı ve Gümrük Riski

Gümrük mevzuatı uyarınca yabancı bayraklı teknelerin Türkiye'de kesintisiz kalış süresi 5 yıldır. 2021 ve 2022 yıllarında giriş yapan tekneler için 2026 yılı “kritik eşik” yılıdır. Bu sürenin aşılması, teknenin piyasa değeri üzerinden hesaplanan ağır para cezalarına yol açabilir.

Dijital Transit Log ve Turizm Payı Denetimi

2026 yılında “E-Transit Log” sisteminin tam kapasiteyle devreye girmesi beklenmektedir. Bu sistemle birlikte Turizm Payı ödemeleri ve Mavi Kart (atık takip) verileri liman başkanlıkları tarafından anlık olarak denetlenecektir.

Esenyel & Partners Notu

2026 yılındaki yeni tarifeden etkilenmemek adına, süresi dolmak üzere olan Seyir İzin Belgelerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yenilenmesini tavsiye ederiz. Gümrük süre takibi ve bayrak değişimi operasyonlarında profesyonel hukuki destek almak, beklenmedik yaptırımlardan korunmanızı sağlar.

