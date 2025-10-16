Türki̇ye-malezya Sta: Menşe Kontrolleri̇nde Yeni̇ Dönem

8 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de (Sayı: 33041) yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgelerinin ibrazı ve kontrolüne ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.



🎯 Temel Değişiklikler:



✅ Çift Taraflı Kontrol Mekanizması: Menşe belgesi kontrollerinde artık sadece ihracatçı ülke makamları değil, ithalatçılardan da bilgi ve belge talep edilebilecektir.

✅ Gümrük İdarelerinin Menşe Kontrol Mekanizması Genişlemiştir: Tercihli rejimden yararlanmak üzere ibraz edilen menşe belgesine ilişkin şüphe bulunması halinde:

Belge ihracatçı ülke yetkili makamına doğrulama için gönderilebilecek

İthalatçıdan doğrudan bilgi talep edilebilecektir.

✅ 3 Aylık İbraz Süresi: İthalatçıdan bilgi talep edilmesi durumunda, Yönetmelik Ek-5'teki form eksiksiz doldurulmalı ve destekleyici belgelerle birlikte 3 ay içinde ilgili gümrük idaresine ibraz edilmelidir.

✅ Güçlendirilmiş Sorumluluklar: Hem ihracatçı hem de ithalatçı tarafın menşe belgelerinin doğrulanma süreçlerindeki sorumlulukları artırılmıştır.



Bu düzenleme ile Türkiye-Malezya arasındaki ticari avantajlardan firmaların adil ve kurallara uygun biçimde yararlanmasını hedeflenmektedir. Menşe kontrollerinin daha etkin hale getirilmesiyle STA'nın şeffaf, adil ve güvenilir şekilde uygulanması sağlanabilecektir.

Malezya ile yapılan ticarette menşe yönünden dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:



- Menşe belgesi düzenlemelerinde daha titiz kontroller beklenmelidir.

- İthalatçıların belge ibrazına hazırlıklı olması gerekmektedir.

- Menşe ispat belgeleri yönünden destekleyici belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.

- Destekleyici belgelerin ibrazı için 3 aylık sürelere dikkat edilmelidir.



Türkiye-Malezya ile ticaret yapan firmalar için bu değişikliklerin detaylı incelenmesi ve iç süreçlerin buna göre güncellenmesi önem taşıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.