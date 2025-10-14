Fi̇yat Eti̇keti̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k

11.10.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişiklik Getiren Yönetmelik") uyarınca Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") bazı önemli değişikliklere gidilmiştir.

Değişiklik Getiren Yönetmelik uyarınca Yönetmeliğin "Etiket zorunluluğu olmayan mallar" başlıklı 6. maddesinin kapsamı genişletilerek kitap, dergi ve gazete gibi malların satış fiyatı hakkında bilgilendirme için, çalışır halde ve yeterli sayıda olmak üzere, elektronik cihazların da kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "Tarife ve fiyat listesi" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikle, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin; (i) hizmetin niteliğine göre, hizmet sunulan işyerlerine asılması gerektiği, (ii) lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde her bir giriş kapısının önüne ayrı ayrı olacak şekilde ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolayca görülebilecek şekilde asılması gerektiği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin aynı maddesinin 5. fıkrası uyarınca fiyat listeleri, fiyat listelerine ilişkin verileri kurulacak olan sisteme aktarılacaktır. İşyerleri, veri aktarımına ilişkin usul ve esasların Ticaret Bakanlığının resmî internet sitesinde ilan edilmesine müteakip fiyat listelerini üç ay içerisinde sisteme aktarmak zorundadır.

Aynı maddenin 6. fıkrası uyarınca gösterilen fiyatlar dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunlu tutulmuştur.

Yönetmeliğin "Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı" başlıklı 9. maddesinde etiketler üzerinde açık halde satılan ürünlere ilişkin ürünlerin net miktarı belirlenirken daranın 2 düşürülmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "İndirimli satışlar" başlıklı 11. maddesi kapsamında indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, mal satışlarında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı düzenlenmekteydi. Değişiklik Getiren Yönetmelik doğrultusunda bu madde kapsamında da oldukça önemli bir değişikliğe gidilerek otuz günlük süre, on güne indirilmiştir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken ise indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınacağı düzenlenmiştir.

Değişiklikler doğrultusunda tüketici lehine tarife ve fiyat değişikliklerine ilişkin erişim kolaylığı sağlanırken satıcılar açısından ise tarife ve fiyat listelerinin oluşturulması sürecinde herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için getirilen yeni sınırlamalara riayet edilmesi önem taşımaktadır.

İndirimli satışlarda esas alınacak indirim öncesi satış fiyatı bakımından da uygulamada gerçekleşen fiyat değişikliklerini daha doğru yansıtacak bir değişikliğe gidilerek yukarıda belirttiğimiz gibi otuz gün kuralı on gün olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte Fiyat Etiketi Yönetmeliğindeki değişiklik nedeniyle uygulamada çelişki yaşanmaması adına Yönetmeliğin 11. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nin 14. maddesinde yer alan "...otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağına..." ilişkin hükümde de uyumlu bir değişiklik yapılması beklenmektedir.

Footnotes

1. Karekod: Fiyat listesine erişimi sağlayan görseli.

2. Dara: Açık halde satılan malın birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi malın birim fiyatını etkilemeyecek nitelikteki ambalajlar hariç olmak üzere malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığı.

