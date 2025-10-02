ARTICLE
2 October 2025

Dahilde İşleme İzin Belgeleri Ve Dahilde İşleme İzinlerinin Kapatılması İçin 3 Ay Ek Süre Verildi

11.09. 2025 tarih ve 33014 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği...
Turkey International Law
11.09. 2025 tarih ve 33014 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/4) ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2022 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (7108, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri hariç) bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 3 (üç) ayı geçmemek üzere belge/izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilir."

Saygılarımızla

