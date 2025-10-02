Dahilde İşleme İzin Belgeleri Ve Dahilde İşleme İzinlerinin Kapatılması İçin 3 Ay Ek Süre Verildi

11.09. 2025 tarih ve 33014 sayılı Resmi Gazete'de
yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
(İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/4) ile
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin geçici
37 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2022 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (7108, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri hariç) bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 3 (üç) ayı geçmemek üzere belge/izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilir."
Saygılarımızla
