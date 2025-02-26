16. Avrupa Birliği-Rusya Geniş Çapli Yaptirim Paketi

Avrupa Komisyonu, 16. yaptırım paketi ("Paket") için önerisini Şubat ayının başlarında sundu ve şu ana kadar Avrupa Birliği ("AB") Üye Devletleri'nden ciddi bir itirazla karşılaşılmadı.

Avrupa Komisyonu, 16. yaptırım paketi (“Paket”) için önerisini Şubat ayının başlarında sundu ve şu ana kadar Avrupa Birliği (“AB”) Üye Devletleri'nden ciddi bir itirazla karşılaşılmadı. Dolayısıyla bu durum da AB çevrelerinde Paket'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yıldönümü olan 24 Şubat 2025'ten önce kabul edilebileceğini gösterdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanacaktır. Mal ticareti ile ilgili olarak, Paket yüksek ihtimalle satış/ihracat kısıtlamalarına ve satın alma/ithalat kısıtlamalarına ek maddeler getirecektir.

Ek ihracat kısıtlamalarının uygulanacağı kategoriler aşağıdaki şekilde listelenmiş olup belirli yeni eklenen ürünler için ihracat kısıtlamaları, mevcut sözleşmeler için 3 aylık bir geçiş süreci sonrasında uygulanacaktır.

Video oyun ekipmanları

Uçuş simülatörleri

Krom ve daha geniş kâğıt ürünleri

Güvenlik camı

Alüminyum alaşımlarını içeren ve “gerekli” 275.000 metrik tonluk ithalatın muaf tutulacağı yeni ithalat kısıtlamaları ise işlenmemiş alüminyum (CN kodu: 7601) üzerinde gerçekleşecek olup bir yıllık aşamalı geçiş süresi olacaktır.

Öte yandan ek transit kısıtlamaları aşağıdaki ürünlerde uygulanacaktır:

Belirli alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri

Belirli makine-takım tezgâhları

Belirli otomotiv parçaları ve aksesuarları

Paket ayrıca, AB operatörlerinin Rus hükümeti ve/veya Rus tüzel kişiliklerine inşaat hizmetleri sağlamasını yasaklayan hizmet kısıtlamalarına inşaat hizmetlerini dahil edecektir. Aynı zamanda AB operatörlerinin, yasaklı yazılımlara ilişkin fikri mülkiyet haklarını veya ticari sırları Rus hükümeti ve/veya Rus tüzel kişiliklerine satması, lisanslaması veya devretmesi yasaklanacaktır.

HABER BÜLTENİ

Parlatılmış elmaslarla ilgili olarak Paket, elmas satıcılarının Rus menşei olmayan ürünleri doğrulayan zorunlu blok zinciri tabanlı izleme sistemini uygulamaları için geçiş süresini Mart'tan Eylül 2025'e kadar uzatmayı planlamaktadır.

İlaveten getirilen yasaklardan bir diğeri ise Konsey Tüzüğü (AB) 833/2014'ün Ek VII'sinde yer alan çift kullanımlı veya ileri teknoloji ürünleri ve teknolojilerine ilişkindir. Bu ürün ve teknolojilerin Rusya'nın savunma operasyonlarına destek sağlayan Konsey Tüzüğü (AB) 833/2014'ün Ek IV'te listelenen kişi ve kuruluşlara satılmasını veya ihraç edilmesini yasaklayan bağımsız bir yasak içerecektir. Şu ana kadar, bu ekte yer almak yalnızca ihracat kısıtlamalarına ilişkin muafiyetler kapsamında ulusal yetkili makamlarından izin alma potansiyelini sınırlarken bu sınır Paket ile genişletilmektedir.

G7'nin Rus petrolüne uyguladığı fiyat tavanını aşmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla Paket'in Rusya'nın “gölge filosu” olarak adlandırılan 73 petrol tankerini listeye eklemesi bekleniyor ve bu gemilerin AB limanlarına erişimini yasaklaması öngörülüyor. İlaveten Paket petrol ve gaz arama ile ilgili yazılımların sağlanmasına yönelik yeni kısıtlamalar getiriyor ve Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin geçici depolama veya serbest bölge prosedürleri kapsamında bulundurulmasını kısıtlıyor.

Denizcilik sektörüyle ilgili olarak, Paket belirli listelenmiş limanlarla doğrudan ve dolaylı tüm işlemleri kısıtlayacaktır. Henüz dahil edilen limanların tam listesi belirli olmasa da AB'nin Rusya'ya karşı ticaret yaptırımlarının ihlalini veya aşılmasını kolaylaştıran limanların dahil edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Paket'in Rus sıvılaştırılmış doğal gazı üzerinde tam bir yasak getirmesi beklenmiyor.

Kısıtlamalara ilişkin listeler tam açıklanmamış olsa da AB'nin yaptırım listesinde bulunan iki binden fazla kişi ve kurum arasına özellikle bazı Rus bölgesel bankalarının da içinde bulunduğu yaklaşık 50 yeni kurum ve kişinin eklenmesi öngörülmektedir.

Tüm bunlar beklenen ve öngörülen değişiklikler ve kısıtlamalar olup metin nihai hale getirilmemiştir. Paket'e ilişkin müzakereler halihazırda devam etmektedir.

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