Gümrük Yönetmeli̇ği̇'nde 15.01.2025 Tari̇hi̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

Gümrük Yönetmeliği'nde 15.01.2025 Tarihinde Yapılan Değişikliklerin Kısa Özeti:
- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) alımına ilişkin aranan koşulların bir kısmında değişiklikler yapılmıştır.
- Menşe şahadetnamesi aranılacak haller başlıklı 38. Maddeye iki fıkra eklenmiştir. Bu fıkralar ile cari ve sonradan denetimlerde GTİP değişikliği sonucunda ne şekilde işlem yapılacağı hususu netleştirilmiştir.
- GY 51. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişiklikle, ticari mahiyette olmayan sevkiyatların kıymetinin tespitinde posta ve kargo ücretleri ile ilgili olarak beyan edilen kıymette herhangi bir değişiklik yapılmayacağına ilişkin cümle yürürlükten kaldırılmıştır.
- Laboratuvar tahlil ücretlerinin yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Bakanlıkça yıllık olarak belirleneceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.
- 330. Maddeye yapılan ekleme ile Antrepoya konulacak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler ve etkin maddeler için yine aynı kurumdan alınan izin belgesinin aranacağı hüküm altına alınmıştır.
- Geçici dedepolama yeri açma ve işletme izni almak için aranılacak koşullar ile antrepo işletmecilerine ilişkin düzenlemelerin bir kısmında değişiklik yapılmıştır.
- Yetkilendirilmilş Gümrük Müşavirlerince (YGM) yapılan işlemlere ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde hangi yaptırımların uygulanacağının ayrıntıları düzenlenmiştir.
- YGM olmak için aranılan niteliklerden yaş sınırı 70'ten 75'e yükseltilmiştir.
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