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20 January 2025

Gümrük Yönetmeli̇ği̇'nde 15.01.2025 Tari̇hi̇nde Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

N
Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Gümrük Yönetmeliği'nde 15.01.2025 Tarihinde Yapılan Değişikliklerin Kısa Özeti:
Turkey International Law
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Gümrük Yönetmeliği'nde 15.01.2025 Tarihinde Yapılan Değişikliklerin Kısa Özeti:

  • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) alımına ilişkin aranan koşulların bir kısmında değişiklikler yapılmıştır.
  • Menşe şahadetnamesi aranılacak haller başlıklı 38. Maddeye iki fıkra eklenmiştir. Bu fıkralar ile cari ve sonradan denetimlerde GTİP değişikliği sonucunda ne şekilde işlem yapılacağı hususu netleştirilmiştir.
  • GY 51. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişiklikle, ticari mahiyette olmayan sevkiyatların kıymetinin tespitinde posta ve kargo ücretleri ile ilgili olarak beyan edilen kıymette herhangi bir değişiklik yapılmayacağına ilişkin cümle yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Laboratuvar tahlil ücretlerinin yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Bakanlıkça yıllık olarak belirleneceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.
  • 330. Maddeye yapılan ekleme ile Antrepoya konulacak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler ve etkin maddeler için yine aynı kurumdan alınan izin belgesinin aranacağı hüküm altına alınmıştır.
  • Geçici dedepolama yeri açma ve işletme izni almak için aranılacak koşullar ile antrepo işletmecilerine ilişkin düzenlemelerin bir kısmında değişiklik yapılmıştır.
  • Yetkilendirilmilş Gümrük Müşavirlerince (YGM) yapılan işlemlere ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde hangi yaptırımların uygulanacağının ayrıntıları düzenlenmiştir.
  • YGM olmak için aranılan niteliklerden yaş sınırı 70'ten 75'e yükseltilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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