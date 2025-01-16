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16 January 2025

Gümrük Mevzuatında 2024 Yılı Sonunda Yapılan Değişiklikler

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Gümrük mevzuatında 2024 yılı sonunda aşağıdaki bazı değişiklikler...
Turkey International Law
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Gümrük mevzuatında 2024 yılı sonunda aşağıdaki bazı değişiklikler uygulanmıştır;

  • Genel olarak gıda ile temas etmeyen ürünlerin denetimi için öngörülen 2024/5 Sayılı Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin ‘”muafiyetler ve kapsam dışı'” başlıklı 10. Maddesinin aşağıdaki 5. Fıkrası ile yürürlüğe konulan kapsam dışı referans numarası beyan edilen işlemler için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu düzenlemesi uygulamasına son verilmiştir.

Bu kapsamda, 2025/5 Sayılı Tebliğe eklenen aşağıdaki geçici maddeye istinaden de kapsam dışı olarak beyanı yapılan 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında tescil edilmiş gümrük beyannameleri için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporu aranmayacaktır.

  • Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmıştır. Bu tebliğ ile 2025 yılına ilişkin olarak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği kapsamında verilen hizmetler için asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. Daha önce 2023 yılında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez asgari ücret tarifesi 2024 yılında tek seferliğine değiştirilmişti.
  • Yeniden değerleme oranının 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edilmiş olması nedeniyle, 2025 yılı için Gümrük Kanunu'nun 241. Maddesi uyarınca uygulanacak usulsüzlük cezası 1.191 TL olmuştur.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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