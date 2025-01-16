Gümrük Mevzuatında 2024 Yılı Sonunda Yapılan Değişiklikler

Gümrük mevzuatında 2024 yılı sonunda aşağıdaki bazı değişiklikler uygulanmıştır;

Genel olarak gıda ile temas etmeyen ürünlerin denetimi için öngörülen 2024/5 Sayılı Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin ‘”muafiyetler ve kapsam dışı'” başlıklı 10. Maddesinin aşağıdaki 5. Fıkrası ile yürürlüğe konulan kapsam dışı referans numarası beyan edilen işlemler için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu düzenlemesi uygulamasına son verilmiştir.

Bu kapsamda, 2025/5 Sayılı Tebliğe eklenen aşağıdaki geçici maddeye istinaden de kapsam dışı olarak beyanı yapılan 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında tescil edilmiş gümrük beyannameleri için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporu aranmayacaktır.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmıştır. Bu tebliğ ile 2025 yılına ilişkin olarak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği kapsamında verilen hizmetler için asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. Daha önce 2023 yılında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez asgari ücret tarifesi 2024 yılında tek seferliğine değiştirilmişti.

Yeniden değerleme oranının 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edilmiş olması nedeniyle, 2025 yılı için Gümrük Kanunu'nun 241. Maddesi uyarınca uygulanacak usulsüzlük cezası 1.191 TL olmuştur.

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