Harçlar Kanunu'na Bağlı Tarifelerde Yer Alan Hadler 2025 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 96) ile Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmiştir.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Söz konusu tarife cetveline BURADAN ulaşılabilir.

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