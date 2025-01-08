Harçlar Kanunu'na Bağlı Tarifelerde Yer Alan Hadler 2025 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 96) ile
Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu
harçlar (maktu ve nispî harçların
asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen
hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak
tespit ve ilan edilmiştir.
Artırılan bu tutarlar 1/1/2025 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde
gösterilmiştir.