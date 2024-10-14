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14 October 2024

Gümrükte Bazı İthalat İşlemlerinde Ygm Raporu Zorunluluğuna İlişkin Önemli Düzenleme: 18 Seri Nolu Serbest Dolaşıma Giriş Gümrük Genel Tebliği

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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10.10.2024 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinde YGM Raporu düzenlenmesinin usul ve esaslarını belirleyen 18 Nolu Serbest Dolaşıma Giriş...
Turkey International Law
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10.10.2024 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinde YGM Raporu düzenlenmesinin usul ve esaslarını belirleyen 18 Nolu Serbest Dolaşıma Giriş Gümrük Genel Tebliği ile gümrük idaresi dışında diğer kurumlarca yapılacak serbest dolaşıma giriş kontrolleri, Metal Hurda eşya ithalatının yapılabilmesi ve eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığına ilişkin tespit işlemlerinin YGM Raporu ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile süreler belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğde özetle aşağıdaki başlıklara yer verilmiştir:

  1. Diğer kurumlarca yapılacak kontrollerde eşyanın serbest dolaşıma giriş sonrası beyana uygun kullanım, teslim veya işleme konu edilip edilmediğinin tespiti Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Raporu ile yapılır. Bu durumda, YGM Raporu beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde düzenlenir.
  2. Yapılan kontrollerde eşyanın hurda olarak değerlendirilmesi konusunda tereddüt yaşanması halinde eşyanın hurda olarak ithal edilebilmesinin koşulları düzenlenerek hangi durumların varlığı halinde YGM Raporunun talep edileceği ve süreler belirlenmiştir.
  3. Gümrük İdaresi gerekli görmesi halinde yükümlüsünden eşyanın ticaret politikası önlemi kapsamında olup olmadığına yönelik YGM Raporu talep edebilecektir. Ticaret Politikası önlemlerine ilişkin olarak eşyanın bu önlemlere tabi olup olmadığının tespiti belli durumlarda gümrük idaresi tarafından YGM Raporu talep edilmesi yolouyla yapılabilecektir. Söz konusu YGM Raporunun usul ve esasları ile sürelere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  4. 1/1/2024-30/6/2024 tarihleri arasında tescil edilen beyannameler kapsamında yapılacak tespitlere ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporlarının, süre uzatımına ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla 31/12/2024 (dahil) tarihine kadar düzenlenmesi gerekmektedir.

    Dolayısıyla, gümrük idaresi dışında kalan diğer kurumlarca yapılacak ithalat kontrolleri için aranan YGM Raporu zorunluluğu ile metal hurda ithalatına ve eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığına yönelik YGM Raporu düzenleme yöntemine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, YGM tespit raporlarının talep edildiği gümrük işlemlerinin uygulama alanı genişletilmiştir. Bu çerçevede, diğer kurumlarca yapılacak kontrollere yönelik yılın ilk altı ayında tescil edilen beyannameler kapsamında yapılacak tespitlere ilişkin YGM raporları yıl sonuna kadar (31.12.2024) düzenlenmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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