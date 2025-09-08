Enerji maliyetleri, özellikle sanayi sektörü açısından önemli bir gider kalemidir. Bu nedenle, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları, enerji maliyetlerini minimize etmek amacıyla çeşitli hukuki ve teknik düzenlemeler kapsamında enerji tasarrufu sağlamaya yönelik çözümler aramaktadır. Bu bağlamda, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS), enerji verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için başvurulan sözleşme türlerinden biridir.

Enerji Performans Sözleşmesi Nedir?

Enerji Performans Sözleşmesi, belirlenen süre boyunca enerji maliyetlerinin azaltılması ya da yatırımın geri ödenmesi gibi hedeflere ulaşılmasını amaçlayan bir sözleşme türüdür. EPS modeli, özellikle enerji hizmet şirketleri aracılığıyla binalarda ve endüstriyel tesislerde enerji verimliliği sağlamaya yöneliktir.

Bu sözleşme modelinde enerji hizmet şirketleri, tesislerdeki enerji sistemlerini optimize etmek, gerekli bakım ve onarımları gerçekleştirmek ve verimliliği artıracak projeleri hayata geçirmekle yükümlüdür.

EPS uygulamalarında öne çıkan enerji hizmet şirketlerinden biri de ESCO'lardır. ESCO (Enerji Hizmet Şirketleri), tesislerde ve binalarda enerji verimliliğini artırmak için finansal risk alarak enerji tasarrufu projeleri geliştiren kuruluşlardır. ESCO'lar, sözleşmede öngörülen tasarruf hedefleri gerçekleştiğinde gelir elde etmekte ve böylece enerji tasarrufunun başarıya ulaşmasını garanti altına almaktadır.

Enerji Performans Sözleşmesi Modelleri

Enerji Performans Sözleşmeleri, taraflar arasındaki risk paylaşımı ve finansal yükümlülüklere göre farklı türlerde düzenlenmektedir:

Garantili Performans Sözleşmesi: Hizmet sunan şirket, belirlenen enerji tasarrufu seviyesini garanti eder ve eğer bu tasarruf sağlanmazsa aradaki farkı karşılar. Bu modelde, tasarruftan elde edilen tüm finansal kazanç müşteri lehine sonuçlanmaktadır. Paylaşımlı Performans Sözleşmesi: Elde edilen enerji tasarrufu, hizmet sunan şirket ile müşteri arasında belirlenen oranlarda paylaşılır. Tasarruf edilen enerji, belirli bir süre boyunca hizmet şirketine gelir sağlar. Bu modelde, taraflar arasında enerji maliyetleri üzerindeki ekonomik faydanın dengeli şekilde dağıtılması hedeflenmektedir. Yatırımsız Enerji Performans Sözleşmesi: Bu modelde, sözleşme süresince elde edilen tasarruf, hizmet sunan şirkete ait olmakta, ancak sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte elde edilen tüm tasarruf hakları yatırımcıya devredilmektedir. Eğer öngörülen tasarruf gerçekleşmezse, hizmet sunan şirket zarara katlanır.

EPS ve Hukuki Mevzuat

Enerji Performans Sözleşmeleri, 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında desteklenmekte ve düzenlenmektedir. Bu kanun, enerji kaynaklarının etkin kullanılması, enerji verimliliğinin artırılması ve israfın önlenmesi gibi hususları içermektedir.

EPS uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeler, 27 Ekim 2011 tarihli "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" ile detaylandırılmış olup, enerji verimliliği hizmetleri ve denetim süreçlerinin yasal çerçevesini belirlemektedir.

2021 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile kamu kurum ve kuruluşları için EPS kapsamında belirli standartlar getirilmiştir. Bu kapsamda kamu ihalelerinde asgari %20 enerji tasarrufu garantisi aranmakta ve yükleniciler bu hedefi tutturmakla yükümlü olmaktadır.

Sonuç

Enerji Performans Sözleşmeleri, sanayi ve kamu sektörü açısından maliyetlerin düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi için önemli bir hukuki ve ekonomik mekanizma teşkil etmektedir. Türkiye'de EPS uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve teşviklerin artırılması, enerji tasarrufu sağlama noktasında stratejik bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, Enerji Performans Sözleşmelerinin uygulanabilirliğinin genişletilmesi, enerji yönetiminin sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

