ARTICLE
12 February 2025

COP29'un Enerji Sektörüne Etkileri (Video)

KP
KPMG

Contributor

KPMG logo
KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
Explore Firm Details
Dijital Stüdyo'da, Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Şirket Ortağımız Sertuğ Özkan ve Aygaz Sürdürülebilirlik Direktörü Esin Çınar ile birlikte enerji sektöründeki yeşil dönüşümü, COP29'un enerji sektöründeki çıktılarını ve Türkiye'nin iklim yol haritasını konuştuk.
Turkey Energy and Natural Resources
KPMG Turkey
Your Author LinkedIn Connections

Dijital Stüdyo'da, Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Şirket Ortağımız Sertuğ Özkan ve Aygaz Sürdürülebilirlik Direktörü Esin Çınar ile birlikte enerji sektöründeki yeşil dönüşümü, COP29'un enerji sektöründeki çıktılarını ve Türkiye'nin iklim yol haritasını konuştuk.

Hidrojen teknolojilerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, yeşil enerji projelerinin finansmanından enerji şirketlerinin stratejik dönüşümüne kadar tüm detaylar bu sohbette!

Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşma yolculuğunda öne çıkan gelişmeleri kaçırmayın!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
KPMG Turkey
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More