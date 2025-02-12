COP29'un Enerji Sektörüne Etkileri (Video)

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Dijital Stüdyo'da, Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Şirket Ortağımız Sertuğ Özkan ve Aygaz Sürdürülebilirlik Direktörü Esin Çınar ile birlikte enerji sektöründeki yeşil dönüşümü, COP29'un enerji sektöründeki çıktılarını ve Türkiye'nin iklim yol haritasını konuştuk.

Hidrojen teknolojilerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, yeşil enerji projelerinin finansmanından enerji şirketlerinin stratejik dönüşümüne kadar tüm detaylar bu sohbette!

Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşma yolculuğunda öne çıkan gelişmeleri kaçırmayın!

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