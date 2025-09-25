ARTICLE
25 September 2025

Arabulucuk Sürecinde İşten Ayrılış Nedeni Kodunun Değişikliği Mümkün Müdür?

E
Egemenoglu

Contributor

Egemenoglu logo
Egemenoglu is one of the largest full-service law firms in Turkey, advising market-leading clients since 1968. Egemenoğlu who is proud to hold many national and international clients from different sectors, is appreciated by both his clients and the Turkish legal market with his fast, practical, rigorous and solution-oriented work in a wide range of fields of expertise. Egemenoğlu has been considered worthy of various rankings by the world’s most leading and esteemed rating institutions and legal guides. We have been ranked as Recognized in “Project and Finance” and “Mergers and Acquisitions” areas by IFLR 1000. We also take place among the top- tier law firms of Turkey at the rankings of Legal 500, at which world’s best law firms are regarded, in “Employment Law” and “Real Estate / Construction” areas. Also our firm is regarded as significant by Chambers& Partners in “Employment Law” area as well.
Explore Firm Details
Daha önce arabuluculuk görüşmelerinde, işten ayrılış nedenine ilişkin kod değişikliğinin bir uyuşmazlık konusu olarak ileri sürülemeyeceği kabul edilmekteydi.
Turkey Employment and HR
Ayşe Naz Duman
Your Author LinkedIn Connections

Daha önce arabuluculuk görüşmelerinde, işten ayrılış nedenine ilişkin kod değişikliğinin bir uyuşmazlık konusu olarak ileri sürülemeyeceği kabul edilmekteydi. Ancak, taraflar işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlık konularını müzakere ederken; işçinin kod değişikliğine ilişkin ilave talepleri de uyuşmazlık sürecinde ek bir konu olarak müzakere edilebiliyor ve süreçte anlaşma olması halinde tarafların iradesine uygun olarak kod değişikliği anlaşma belgesine yazılarak; anlaşma belgesine istinaden taraflarca kod değişikliği kurumdan talep edilebiliyordu.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2025 tarih ve 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 2025/8 Genelgesindeki düzenlemeye göre ise;

" 2013/11 sayılı ve Sigortalılık İşlemleri konulu Genelgesinin Birinci Kısım, Altıncı Bölümünde yer alan, "3- İşten ayrılış bildirgesi düzeltme/silme işlemleri" başlığının dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Sigortalılığın; kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecek şekilde işten ayrılış nedeni bildirilerek sona ermesi akabinde arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı ile işçiye, kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmesine yönelik karar verilmesi durumunda sigortalı işten ayrılış nedeni, sigortalı veya işverenin ilam niteliğindeki arabuluculuk anlaşma belgesi veya mahkeme kararı ile Kuruma müracaatı üzerine ilgili mahkeme veya arabuluculuk kararına uygun olan işten ayrılış nedeni ile değiştirilecektir." Düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu değişiklikle; kuruma yöneltilecek kod değişikliğine ilişkin talebin, kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecek şekilde bir ayrılış nedeni bildirilmesinden sonra arabuluculuk anlaşma belgesi ile işçiye ; kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmesi yolunda mutabakat sağlanmışsa ayrıca bir kod değişikliğine ilişkin hükme arabulucu belgesinde yer verilmemiş olsa dahi, taraflardan birinin müracaatı üzerine uygun kod ile kod değişikliği yapılması mümkün hale gelmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Ayşe Naz Duman
Ayşe Naz Duman
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More