Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali Sebebiyle Çikan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hakkında Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun (“Kurul”) 2023/1 esas numaralı ve 13.06.2025 tarihli kararında (“Karar”), rekabet yasağına ilişkin davalarda görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 444-447. maddelerinde düzenlenen rekabet yasağına aykırılıktan kaynaklanan uyuşmazlıkların asliye ticaret mahkemesinde veya iş mahkemesinde görülmesine ilişkin olarak Yargıtay içtihatları arasındaki görüş ayrılığının giderilmesi ve uygulamada netlik ile birlik sağlanabilmesi adına bu hususun içtihadı birleştirme kararı ile giderilmesi talep edilmiştir.

Kurulun Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 2023/1 esas numaralı ve 13.06.2025 tarihli kararda şu önemli noktaları vurgulamıştır:

İşçinin işverene karşı sadakat yükümlülüğü iş sözleşmesinden kaynaklanan yan edim yükümlülüğüdür ancak bu borç iş ilişkisinin sona ermesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.

Rekabet yasağı bağımsız bir sözleşme olup geçerliliği için öngörülen "müşteri çevresi", "üretim sırları" kavramları ile neyin kastedildiği, işçinin edindiği bilginin ticari sır niteliğinde olup olmadığı piyasa şartları ile sıkı sıkıya bağlı bulunan ticari bir konudur ve asliye ticaret mahkemesince değerlendirilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") m.4/1-c uyarınca rekabet yasağı sözleşmelerinden doğan davalar mutlak ticari dava olarak kabul edilmiş olup mutlak ticari davalar asliye ticaret mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Kurul'un Kararı'nda, rekabet yasağına ilişkin davaların, TTK'de mutlak ticari dava olarak düzenlendiği için bu konuda çıkan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu kesin olarak hükme bağlanmıştır.

