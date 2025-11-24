Правила охраны труда и техники безопасности в Турции

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Да. В Турции, в соответствии с Законом № 6331 «Охране труда и технике безопасности» (далее — Закон № 6331), на работодателей возложена постоянная обязанность проводить и регулярно обновлять (не реже одного раза в два года - для рабочих мест с очень высоким уровнем опасности, одного раза в четыре года - для опасных рабочих мест и одного раза в шесть лет - для менее опасных рабочих мест) оценку профессиональных рисков с целью выявления и устранения потенциальных опасностей.

Такие оценки подлежат пересмотру в случае любых существенных изменений на рабочем месте или в производственном процессе. Новая или обновленная оценка также должна быть проведена немедленно после несчастного случая на производстве, инцидента, не повлекшего последствий (near miss), технологических изменений, изменения метода производства или внесения поправок в законодательство.

Невыполнение указанной обязанности может повлечь наложение административных штрафов, а также ответственность работодателя в случае несчастного случая на производстве.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Да. В соответствии со статьями 5 и 10 Закона № 6331, если риски на рабочем месте не могут быть устранены посредством коллективных средств защиты или административных мер, работодатель обязан бесплатно предоставить работникам соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Работодатель также несет ответственность за то, чтобы предоставляемые СИЗ соответствовали характеру конкретного риска, находились в исправном и гигиеническом состоянии, а также своевременно заменялись при необходимости.

Кроме того, в соответствии с Положением об использовании средств индивидуальной защиты на рабочих местах (Regulation on the Use of Personal Protective Equipment in Workplaces, далее — Положение), работодатель обязан обеспечить проведение обучения и инструктажа работников по правильному использованию, уходу и хранению СИЗ.

Каждое средство индивидуальной защиты должно быть персонально закреплено за конкретным работником и выдаваться под подпись (delivery by acknowledgment).

Любая попытка возместить стоимость СИЗ за счет работников будет рассматриваться как нарушение установленных законом требований по охране труда и может повлечь применение административных санкций.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет. В соответствии с Законом № 6331 и Положением, работодателю строго запрещается взимать с работников плату за предоставление, обслуживание или замену средств индивидуальной защиты (СИЗ). Все СИЗ, необходимые для защиты работников от профессиональных рисков, должны предоставляться исключительно за счёт работодателя.

Кроме того, работодатель не вправе ставить предоставление СИЗ в зависимость от условий трудового договора или показателей эффективности работы, а также требовать от работников компенсации за утрату или повреждение СИЗ, за исключением случаев, когда такие действия были совершены умышленно.

Любые удержания из заработной платы или требования о возмещении расходов будут рассматриваться как нарушение обязательных требований законодательства об охране труда и могут повлечь применение административных штрафов, а также возможную гражданско-правовую ответственность работодателя.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Да. В соответствии со статьями 4, 14 и 19 Закона № 6331, работодатель обязан проводить расследование каждого несчастного случая на производстве, а также инцидентов, не повлекших последствий (near-miss), с целью установления их причин и принятия необходимых профилактических мер.

Работодатель также обязан вести учет всех таких случаев и сообщать о несчастных случаях на производстве в Институт социального страхования (Social Security Institution) в течение трех рабочих дней.

Невыполнение обязанностей по расследованию, учету и уведомлению может повлечь наложение административных штрафов, а также ответственность за убытки, причиненные по неосторожности (вследствие халатности).

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Нет.

Даже если работодатель считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой, он всё равно обязан подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях.

Юридическое основание:

- Закон № 6331 «Охрана труда и техники безопасности», статья 11/1:

«Работодатель, предварительно оценивая возможные чрезвычайные ситуации, определяет такие инциденты, которые могут или, с высокой вероятностью, способны повлиять на работников и рабочую среду, принимает меры для предотвращения и ограничения их негативных последствий и подготавливает планы действий в чрезвычайных ситуациях.»

- Положение «О чрезвычайных ситуациях», статья 5/1-ç:

«Работодатель подготавливает планы действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечивает проведение практических учений.»

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры не могут быть заменены устным опросом.

Эти осмотры могут проводиться только врачом по охране труда или уполномоченными медицинскими учреждениями.

Юридическое основание:

Закон № 6331 «Охрана труда и техники безопасности»:

Статья 15/1:

«Работодатель, принимая во внимание риски для здоровья и безопасности, которым могут подвергаться работники на рабочем месте, обеспечивает проведение ими медицинского наблюдения.»

Статья 15/2:

«Медицинские осмотры проводятся при приеме на работу, при переводе на другую должность, после несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также периодически в течение срока трудовой деятельности.»

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Согласно закону, прямая обязанность работодателя заключается в том, чтобы сообщать о несчастных случаях на производстве в Институт социального страхования (SGK).

На практике, в случае тяжёлых или смертельных происшествий, в процесс также вовлекаются правоохранительные органы и Министерство труда (инспекция труда), однако в тексте закона прямое требование о «сообщении в Министерство» отсутствует.

Юридическое основание:

Закон № 6331 «Охрана труда и технике безопасности»:

Статья 14/2-а:

«Работодатель обязан уведомить Институт социального страхования о несчастных случаях на производстве в течение трех рабочих дней после происшествия.»

Статья 14/4:

«Медицинские учреждения обязаны уведомить Институт социального страхования о несчастных случаях на производстве, поступивших к ним, не позднее чем в течение десяти дней.»

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Да.

Если работник сталкивается с серьезной и непосредственной опасностью, он имеет право обратиться в комиссию по охране труда и технике безопасности или к работодателю.

Если необходимые меры не принимаются, работник имеет право отказаться от работы. В этом случае к нему не могут быть применены дисциплинарные меры, а заработная плата продолжает выплачиваться.

Юридическое основание:

Закон № 6331 «Охрана труда и техника безопасности»:

Статья 13/1:

«Работник, столкнувшись с серьезной и непосредственной опасностью, может обратиться в комиссию по охране труда и технике безопасности; если комиссия отсутствует — к работодателю, с требованием зафиксировать ситуацию и принять необходимые меры.»

Статья 13/4:

«Заработная плата и другие права работников сохраняются, если они отказываются от работы из-за отсутствия мер по охране труда и технике безопасности.»

