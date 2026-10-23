Sürdürülebilir İstihdam Ve İşverenin Sorumlulukları

Günümüzde sürdürülebilirlik, çevresel değerlerin korunması ve doğal kaynakların bilinçli kullanılması gibi konuların ötesine geçerek çalışma yaşamına ilişkin sosyal ve hukuki boyutları da kapsayan geniş bir anlayış haline gelmiştir. İşletmelerin faaliyetlerini ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmalarının yanı sıra çalışanların temel haklarına saygı göstermeleri, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları, ayrımcılığı önlemeleri ve çalışma ilişkilerini yürürlükteki hukuk kurallarına uygun şekilde düzenlemeleri de bu anlayışın temel parçalarındandır.

Giriş

Günümüzde sürdürülebilirlik, çevresel değerlerin korunması ve doğal kaynakların bilinçli kullanılması gibi konuların ötesine geçerek çalışma yaşamına ilişkin sosyal ve hukuki boyutları da kapsayan geniş bir anlayış haline gelmiştir. İşletmelerin faaliyetlerini ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmalarının yanı sıra çalışanların temel haklarına saygı göstermeleri, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları, ayrımcılığı önlemeleri ve çalışma ilişkilerini yürürlükteki hukuk kurallarına uygun şekilde düzenlemeleri de bu anlayışın temel parçalarındandır.

Sürdürülebilir istihdam kavramı, bireylerin yalnızca bir işte çalışmaya başlamalarını değil, çalışma yaşamında uzun süre yer alabilmelerini ve bunu insan onuruna yakışır koşullar altında gerçekleştirebilmelerini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, işverenlerin işletmenin verimliliğini ve ekonomik devamlılığını gözetirken çalışanların haklarını ve çıkarlarını da dikkate almaları önem taşımaktadır. Böylece iş gücünün korunması, çalışan ile işveren arasındaki ilişkinin istikrarlı bir yapıya kavuşması ve işyerinde karşılıklı güvenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türk hukukunda sürdürülebilir istihdam adı altında bütün unsurları tek bir düzenlemede toplayan özel bir kanun bulunmamakla birlikte, bu anlayışın temelini oluşturan çok sayıda yasal düzenleme mevcuttur. Başta 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat, işverenlere çalışanların haklarının korunması, işyerindeki risklerin azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bu çerçevede sürdürülebilir istihdam, işverenler bakımından yalnızca kurumsal bir tercih değil, aynı zamanda hukuki yükümlülüklerin doğru anlaşılmasını ve uygulanmasını gerektiren bir çalışma hayatı politikası olarak değerlendirilmelidir.

Sürdürülebilir İstihdamın Tanımı ve Hukuki Dayanakları

Sürdürülebilir istihdam anlayışı, işveren ve çalışan arasındaki hukuki ilişkinin geçici gereksinimler doğrultusunda şekillenmesinden ziyade, istikrarın, hukuki güvencenin ve karşılıklı sorumluluk bilincinin esas alınmasını gerektirir. Çalışanların haklarının güvence altına alındığı, mesleki gelişimlerinin teşvik edildiği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine önem verilen bir iş ortamı, iş ilişkisinin uzun süreli ve sağlıklı biçimde devam etmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir istihdamın hukuki temelini oluşturan düzenlemelerden biri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan eşit davranma borcudur. Bu ilke, işverenin çalışanlar arasında haklı ve hukuken kabul edilebilir bir neden bulunmaksızın ayrım yapmasını sınırlandırmaktadır. Kanun kapsamında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle farklı muamelede bulunulması yasaklanmıştır. Ayrıca aynı veya eşit değerdeki işlerde cinsiyet gerekçesiyle daha düşük ücret belirlenmesine izin verilmemesi, çalışma hayatında adaletin ve eşitliğin sağlanmasına yönelik önemli bir güvencedir.

Bunun yanında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi işverenin çalışanın kişiliğini koruma ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlama yükümlülüğünü düzenlemektedir. İşverenin psikolojik ve cinsel tacizi önlemek için gerekli tedbirleri alması da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Bu hukuki düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sürdürülebilir istihdamın yalnızca iş sözleşmesinin kesintisiz biçimde devam ettirilmesi şeklinde anlaşılamayacağı ortaya çıkmaktadır. İstihdam ilişkisinin eşitlik ve adalet ilkelerine uygun, güvenli ve insan onurunu gözeten koşullar altında yürütülmesi de bu yaklaşımın temel unsurları arasındadır. Dolayısıyla çalışanların hukuki haklarının korunması ve işyerinde sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir çalışma yaşamının oluşturulması açısından belirleyici nitelik taşımaktadır.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorumlulukları

Sürdürülebilir istihdamın en önemli unsurlarından biri, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıdır. İş kazaları, meslek hastalıkları ve güvenli olmayan çalışma koşulları, çalışanların yaşamını ve sağlığını tehlikeye atmakta olup; ayrıca iş süreçlerinde aksamalara, iş gücü kaybına ve işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin kesintiye uğramasına da neden olabilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda işverenin mesleki riskleri önlemesi, gerekli eğitim ve bilgilendirmeyi yapması, iş organizasyonunu uygun biçimde oluşturması ve gerekli araç ve gereçleri sağlaması gerekir. Bunun yanı sıra, uygulamaya konulan önlemlerin etkinliğinin denetlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi de işverenin yerine getirmesi gereken sorumluluklar arasındadır.

İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yalnızca mevzuatta belirtilen tedbirlerin şeklen uygulanmasıyla sınırlı değildir. İşverenin, işyerinin yapısını, faaliyet alanını ve mevcut tehlikeleri dikkate alarak sürekli işleyen bir önleme, izleme ve kontrol mekanizması oluşturması gerekmektedir. Bu doğrultuda risk değerlendirmelerinin yapılması ve gerektiğinde yenilenmesi, çalışanların bilinç düzeyini artıracak eğitimlerin düzenlenmesi, olası tehlikelere karşı acil durum planlarının hazırlanması ve iş ekipmanlarının güvenli kullanımının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca işveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yetkili kişi veya kuruluşlardan temin etmiş olsa dahi mevzuattan doğan sorumluluklarından kurtulamaz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca işverenin genel yükümlülüğü devam eder ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir istihdamın yalnızca hukuki boyutunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yönünü de doğrudan ilgilendirmektedir. İşverenlerin güvenli çalışma ortamlarını oluşturmayı yalnızca bir mevzuat gerekliliği olarak değerlendirmek yerine, kurumsal yönetimin temel bir parçası olarak benimsemeleri gerekir.

Eşit Davranma Borcu, Ayrımcılığın Önlenmesi ve Çalışanların Hakları

Sürdürülebilir istihdamın sağlanabilmesi için çalışanların işe alımından iş ilişkisinin sona ermesine kadar geçen süreçte adil ve objektif uygulamaların benimsenmesi gerekir. İşverenin kararlarını kişisel önyargılar yerine işin gerekliliklerine, mesleki yeterliliğe ve hukuken kabul edilebilir objektif kriterlere dayandırması önem taşımaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesi, iş ilişkisinde eşit davranma ilkesinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu ilkenin kapsamı yalnızca ücretlerin belirlenmesiyle sınırlı olmayıp işe alım, mesleki gelişim, terfi imkanları ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi farklı alanları da içermektedir. Ancak eşit davranma ilkesi, her çalışana her durumda aynı işlemin yapılması anlamına gelmez. Çalışanlar arasında farklı uygulamalara başvurulması durumunda, bu farklılığın objektif ölçütlerle açıklanabilmesi ve hukuken geçerli bir gerekçeye dayanması gerekir.

Ayrımcılığın önlenmesi, çalışanların bireysel özellikleri nedeniyle çalışma hayatındaki hak ve fırsatlardan mahrum bırakılmamalarını da kapsamaktadır. Örneğin, aynı veya eşit değerde iş yapan çalışanlara cinsiyetleri nedeniyle farklı ücretler ödenmesi hukuka aykırılık oluşturur. Benzer şekilde, hamilelik veya engellilik gibi özellikler nedeniyle çalışanların ayrımcı muameleye tabi tutulması da olayın koşullarına ve ilgili mevzuata bağlı olarak işveren açısından hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle işverenlerin istihdam politikalarını oluştururken çalışanların kişilik özelliklerinden ziyade işin gerektirdiği nitelikleri ve mesleki yeterlilikleri esas almaları gerekmektedir.

Eşit davranma ilkesinin ihlali durumunda çalışan, şartları oluştuğunda dört aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı ile yoksun bırakıldığı haklarını talep edebilir. Bu nedenle işverenlerin işe alım ve terfi ölçütlerini önceden belirlemesi, ücret politikalarını objektif esaslara dayandırması ve çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalardan kaçınması önemlidir.

Öte yandan sürdürülebilir istihdam, dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılımını da kapsar. Engelli çalışanların istihdamı, işyerlerinin erişilebilir hale getirilmesi ve çalışanların yeteneklerine uygun görevlerde değerlendirilmesi, hem toplumsal katılımı hem de iş gücünün etkin kullanılmasını destekler. Kanuni koşulların oluştuğu işyerlerinde engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de bu çerçevede ayrıca önem taşımaktadır.

Adil Çalışma Koşulları, Ücret Hakkı ve İş ile Özel Yaşam Arasındaki Dengenin Sağlanması

Sürdürülebilir istihdamın devamlılığı, çalışanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri adil çalışma koşullarının oluşturulmasına bağlıdır. Ücretin zamanında ve eksiksiz bir şekilde ödenmesi, çalışma sürelerine uyulması, dinlenme ve yıllık ücretli izin haklarının kullandırılması, çalışanların refahını ve iş ilişkisinin devamlılığını doğrudan etkileyen başlıca unsurlardır.

Adil çalışma koşullarının oluşturulmasında yalnızca ekonomik hakların korunması yeterli değildir. İşverenlerin işletmenin faaliyetlerini sürdürme ihtiyacının yanı sıra çalışanların aile ve özel yaşamları ile kişisel gelişimlerini de göz önünde bulundurmaları gerekir. İşin niteliği ve organizasyon yapısı elverdiği ölçüde, mevzuat hükümleri çerçevesinde esnek çalışma yöntemlerinin veya uzaktan çalışma modelinin benimsenmesi, çalışanların iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi kurmalarını kolaylaştırabilir.

İşyerinde Psikolojik Güvenliğin Sağlanması ve Çalışanların Kişilik Haklarının Korunması

Sürdürülebilir istihdamın sağlanmasında çalışanların fiziksel güvenliklerinin yanı sıra psikolojik açıdan kendilerini güvende hissetmeleri ve kişilik haklarına saygı gösterilen bir çalışma ortamında bulunmaları da büyük önem taşımaktadır. İşyerinde sistematik biçimde küçük düşürme, tehdit etme, dışlama, yıldırma veya cinsel taciz gibi davranışların ortaya çıkması, çalışanların ruhsal iyilik halini zedeleyebileceği gibi işe bağlılıklarını ve mesleki performanslarını da olumsuz yönde etkileyebilir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi, işverenin çalışanın kişiliğini koruma, ona saygı gösterme ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlama yükümlülüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda işverenin psikolojik ve cinsel tacizi önlemek için gerekli tedbirleri alması, şikayetleri ciddiyetle değerlendirmesi ve tacize uğrayan çalışanların daha fazla zarar görmesini engellemesi gerekir. Bu çerçevede çalışanların onurunun, saygınlığının ve ruhsal bütünlüğünün korunması, işverenin hukuki sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İşyerinde psikolojik güvenliğin oluşturulabilmesi için yalnızca hukuki yükümlülüklerin bilinmesi yeterli değildir. Çalışanların birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen açık kuralların oluşturulması, karşılaşılan sorunların iletilebileceği güvenilir başvuru mekanizmalarının kurulması ve yapılan şikayetlerin tarafsızlık ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında yöneticilere ve çalışanlara yönelik farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, işyerinde saygılı iletişim kültürünün geliştirilmesine ve olası ihlallerin önceden engellenmesine katkıda bulunabilir.

Ayrıca çalışanlara ilişkin kişisel verilerin korunması da bu başlık altında değerlendirilmelidir. İşverenler, personel dosyaları, sağlık bilgileri, performans kayıtları ve elektronik izleme sistemleri aracılığıyla elde ettikleri verileri işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun hareket etmelidir. Kişisel veriler belirli ve meşru amaçlarla, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde işlenmeli; hukuka aykırı erişimi ve kullanımı önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.

Çalışanların özel hayatına gereksiz müdahalede bulunulmaması, şikayet mekanizmalarının güvenilir olması ve kişilik haklarına saygı gösterilmesi, sürdürülebilir bir çalışma ortamının kurulmasına yardımcı olur.

İşveren Açısından Hukuki Riskler ve Uygulanabilir Önlemler

Sürdürülebilir istihdam anlayışının benimsenmesi, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra işverenlerin karşılaşabileceği hukuki sorunların önceden tespit edilmesi ve azaltılması açısından da önem taşımaktadır. İş mevzuatına aykırı davranılması, işçilik alacaklarına ilişkin davalara, tazminat taleplerine, işe iade uyuşmazlıklarına ve idari yaptırımlara yol açabilir. İhlalin niteliğine ve somut olayın koşullarına bağlı olarak işverenin maddi veya manevi tazminat sorumluluğuyla karşılaşması da mümkündür.

Bu risklerin azaltılabilmesi için işverenlerin insan kaynakları süreçlerini ve işyeri uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmesi gerekir. İş sözleşmelerinin mevzuata uygun hazırlanması, personel özlük dosyalarının düzenli tutulması, ücret ve çalışma sürelerine ilişkin kayıtların doğru oluşturulması, izinlerin usulüne uygun kullandırılması ve fesih süreçlerinin hukuki gerekliliklere uygun yürütülmesi bu kapsamda öne çıkar. Düzenli kayıt tutulması ve uygulamaların denetlenmesi, hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırır hem de olası uyuşmazlıklarda işverenin hukuki durumunun değerlendirilmesine yardımcı olur.

İş güvencesi hükümlerinin uygulanabildiği iş ilişkilerinde, iş sözleşmesinin feshi bakımından kanunda öngörülen geçerli nedenlerin bulunması ve gerekli usule uyulması zorunludur. Özellikle işletmenin ekonomik veya organizasyonel gerekçelerle işten çıkarma yoluna gitmesi durumunda, fesih kararının soyut değerlendirmelere değil, somut ve gerçek olgulara dayanması önemlidir. Ayrıca iş ilişkisinin devamını sağlayabilecek alternatiflerin değerlendirilmesi ve alınan kararların gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınması, sürecin hukuka uygun yürütülmesine katkı sağlayabilir.

İşverenler, sürdürülebilir istihdam ilkelerini uygulamaya aktarabilmek amacıyla işletmenin yapısına uygun kurumsal politikalar da geliştirebilir. Söz konusu önlemlerin belirlenmesinde işletmenin faaliyet alanı, iş organizasyonu, çalışan sayısı ve tabi olduğu özel düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Sonuç

Sürdürülebilir istihdam, çalışma hayatının uzun vadeli ihtiyaçlarını gözeten ve işveren ile çalışan arasındaki ilişkinin hukuka uygun, dengeli ve güvenilir biçimde yürütülmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu anlayışın etkin biçimde uygulanabilmesi, çalışanların yalnızca işletmenin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlayan bir iş gücü olarak görülmemesini gerektirir. Çalışanların temel haklarının korunması, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, kişilik değerlerine saygı gösterilmesi ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, istihdam ilişkisinin kalıcı ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasında belirleyici rol oynamaktadır.

Türk hukukunda 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili düzenlemeler, işverenlerin bu alandaki sorumluluklarının temelini oluşturmaktadır. Çalışanlar arasında eşitliğin gözetilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, ücret ve dinlenme gibi haklarının güvence altına alınması, psikolojik ve cinsel tacizin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun biçimde korunması, bu çerçevede öne çıkan temel sorumluluklardır. Söz konusu yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, çalışma ilişkilerinin hukuki güvence altında yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, sürdürülebilir istihdam yalnızca mevzuata uyum sağlamakla sınırlı bir konu değildir. Hukuki yükümlülüklerin yanında adil, saygılı ve çalışanların gelişimini destekleyen bir işyeri kültürünün benimsenmesini de gerektirir. Bu anlayışın işletme politikalarına yerleştirilmesi, çalışanların işyerine bağlılığını ve kurumsal verimliliği desteklerken işverenlerin hukuki uyuşmazlık ve sorumluluk risklerinin azaltılmasına da katkı sağlar. Böylece çalışanların hak ve menfaatleri ile işletmelerin uzun vadeli hedefleri arasında daha dengeli bir ilişki kurulması mümkün hâle gelir.

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