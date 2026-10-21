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21 October 2026

İş Bi̇ti̇m Tari̇hi̇nden Sonra Yapilan Bi̇ldi̇ri̇mler Konulu Genel Yazi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Turkey's Social Security Institution has issued new guidelines requiring automatic audits of temporary workplace files when employee registrations are made more than six months after project completion dates.
Turkey Employment and HR
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından İş Bitim Tarihinden Sonra Yapılan Bildirimler Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Genel Yazı ile geçici nitelikteki işyeri dosyalarında iş bitim tarihinden sonra yapılan sigortalı bildirimlerinin değerlendirilmesinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

İş bitim tarihini takip eden altıncı ayın sonundan itibaren sigortalı bildirimi yapıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu bildirimlerin fiili çalışmaya dayalı olup olmadığının tespiti amacıyla geçici nitelikteki işyeri dosyası sosyal güvenlik denetmenleri servisine sevk edilecektir. Bu sevk işlemi için ayrıca ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması aranmayacaktır.

Bu kapsamda, denetime sevk işlemi için ayrıca ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması şartı aranmayacaktır. İş bitim tarihinden sonraki ilk altı aylık dönemde yapılan bildirimler bu düzenleme kapsamında otomatik sevke tabi tutulmayacak olup, altıncı ayın sonundan sonraki bildirimler denetim açısından değerlendirilecektir.

Öte yandan, güvenlik, temizlik, garanti, muhafaza ve koruma gibi işler nedeniyle iş bitim tarihinden sonra sigortalı bildirimlerinin devam etmesi mümkün olmakla birlikte, bu bildirimlerin fiili çalışmaya dayanıp dayanmadığı denetim kapsamında incelenecektir.

Söz konusu uygulama, Genel Yazının yayımlandığı tarihten sonra biten işler için geçerli olacaktır.

Genel Yazı’nın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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