İş Bi̇ti̇m Tari̇hi̇nden Sonra Yapilan Bi̇ldi̇ri̇mler Konulu Genel Yazi

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından İş Bitim Tarihinden Sonra Yapılan Bildirimler Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Genel Yazı ile geçici nitelikteki işyeri dosyalarında iş bitim tarihinden sonra yapılan sigortalı bildirimlerinin değerlendirilmesinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

İş bitim tarihini takip eden altıncı ayın sonundan itibaren sigortalı bildirimi yapıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu bildirimlerin fiili çalışmaya dayalı olup olmadığının tespiti amacıyla geçici nitelikteki işyeri dosyası sosyal güvenlik denetmenleri servisine sevk edilecektir. Bu sevk işlemi için ayrıca ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması aranmayacaktır.

Bu kapsamda, denetime sevk işlemi için ayrıca ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması şartı aranmayacaktır. İş bitim tarihinden sonraki ilk altı aylık dönemde yapılan bildirimler bu düzenleme kapsamında otomatik sevke tabi tutulmayacak olup, altıncı ayın sonundan sonraki bildirimler denetim açısından değerlendirilecektir.

Öte yandan, güvenlik, temizlik, garanti, muhafaza ve koruma gibi işler nedeniyle iş bitim tarihinden sonra sigortalı bildirimlerinin devam etmesi mümkün olmakla birlikte, bu bildirimlerin fiili çalışmaya dayanıp dayanmadığı denetim kapsamında incelenecektir.

Söz konusu uygulama, Genel Yazının yayımlandığı tarihten sonra biten işler için geçerli olacaktır.

Genel Yazı’nın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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