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20 October 2026

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik: Hibrit Çalışma Açıkça Düzenlendi

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) “Çalışma süresinin belirlenmesi” başlıklı 9. maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve hibrit çalışma modeli açıkça düzenlenmiştir. Değişiklik Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Turkey Employment and HR
Ebru Temizer,Sinan Abra, and Lorin Tutci
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25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) “Çalışma süresinin belirlenmesi” başlıklı 9. maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve hibrit çalışma modeli açıkça düzenlenmiştir. Değişiklik Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir

Değişiklik Öncesinde Düzenleme

 Yönetmelik, uzaktan çalışmayı, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlamakta ve uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ile süresinin iş sözleşmesinde belirtilmesini mecburi kılmaktadır. Bununla birlikte, Değişiklik Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan yerine getirildiği hibrit çalışmaya ilişkin ayrı bir hüküm Yönetmelik içerisinde bulunmamaktaydı.

 Yeni Düzenleme

 Değişiklik Yönetmeliği ile iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesinin kararlaştırılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecektir.

Değerlendirme

 Hibrit çalışma modeli uygulayan işverenlerin mevcut iş sözleşmelerini ve ek protokollerini gözden geçirmelerini ve Değişiklik Yönetmeli ği’ne uygun hale getirmelerini öneririz. Bunun yapılmaması idari para cezalarının ve çalışan ve işveren arasında uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilecektir

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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