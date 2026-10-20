Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik: Hibrit Çalışma Açıkça Düzenlendi

25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) “Çalışma süresinin belirlenmesi” başlıklı 9. maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve hibrit çalışma modeli açıkça düzenlenmiştir. Değişiklik Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) “Çalışma süresinin belirlenmesi” başlıklı 9. maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve hibrit çalışma modeli açıkça düzenlenmiştir. Değişiklik Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir

Değişiklik Öncesinde Düzenleme

Yönetmelik, uzaktan çalışmayı, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlamakta ve uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ile süresinin iş sözleşmesinde belirtilmesini mecburi kılmaktadır. Bununla birlikte, Değişiklik Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının ise uzaktan yerine getirildiği hibrit çalışmaya ilişkin ayrı bir hüküm Yönetmelik içerisinde bulunmamaktaydı.

Yeni Düzenleme

Değişiklik Yönetmeliği ile iş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesinin kararlaştırılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecektir.

Değerlendirme

Hibrit çalışma modeli uygulayan işverenlerin mevcut iş sözleşmelerini ve ek protokollerini gözden geçirmelerini ve Değişiklik Yönetmeli ği’ne uygun hale getirmelerini öneririz. Bunun yapılmaması idari para cezalarının ve çalışan ve işveren arasında uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilecektir

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