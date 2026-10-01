Права На Служебные Произведения И Служебные Изобретения В Турции

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

В соответствии со статьей 18(2) Закона № 5846 «Об интеллектуальных и художественных произведениях» («Закон № 5846») работник сохраняет статус автора произведения, созданного при исполнении своих трудовых обязанностей, в то время как работодатель вправе осуществлять имущественные права на такое произведение, если иное не предусмотрено соглашением сторон или не вытекает из характера произведения. Личные неимущественные права сохраняются за работником и не могут быть переданы.

В отношении служебных изобретений работник обязан уведомить работодателя в соответствии со статьями 113 и последующими Закона № 6769 «О промышленной собственности» («Закон № 6769»). Работодатель вправе заявить о полном или частичном приобретении прав на изобретение в течение четырех месяцев; в противном случае изобретение приобретает статус свободного изобретения. Заявление работодателя о полном приобретении прав влечет переход прав на изобретение к работодателю, при этом за работником сохраняются статус изобретателя и право на предусмотренное законом вознаграждение.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Изобретение признается служебным, если оно создано в период существования трудовых отношений и является результатом выполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей либо в значительной степени основано на опыте или деятельности предприятия. Время и место создания изобретения имеют значение, однако сами по себе не являются определяющими. Использование оборудования, информации или иных ресурсов работодателя может свидетельствовать в пользу признания изобретения служебным, однако само по себе не влечет его автоматического отнесения к служебным изобретениям.

Произведение подпадает под действие статьи 18(2) Закона № 5846, если оно создано работником при исполнении своих трудовых обязанностей и функционально связано с выполняемой им работой. Произведения и изобретения, не соответствующие указанным критериям, как правило, сохраняются за работником.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

В отношении произведений, созданных работником при исполнении своих трудовых обязанностей, статья 18(2) Закона № 5846 предоставляет работодателю предусмотренное законом право на осуществление имущественных прав, не предусматривая при этом перехода авторства или принадлежности указанных прав к работодателю. Личные неимущественные права сохраняются за работником и не могут быть переданы, однако в случаях, допускаемых законодательством, могут быть получены отдельные согласия на конкретные способы использования произведения.

В отношении произведений, созданных вне рамок трудовых обязанностей работника, а также произведений, созданных независимыми подрядчиками или фрилансерами, требуется письменный договор об отчуждении прав, в котором каждое имущественное право должно быть прямо определено отдельно в соответствии со статьей 52 Закона № 5846.

В отношении служебных изобретений заявление работодателя о полном приобретении прав влечет переход всех прав на изобретение к работодателю. Заявление о частичном приобретении прав предоставляет работодателю только те права, которые охватываются таким заявлением, тогда как в отношении свободных изобретений требуется заключение отдельного соглашения.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Работодатель, заявивший о полном приобретении прав на служебное изобретение, обязан выплатить работнику справедливое вознаграждение в соответствии с Законом № 6769 «О промышленной собственности» и применимым Положением о служебных изобретениях работников. Размер вознаграждения определяется с учетом таких факторов, как экономическая ценность изобретения, трудовые обязанности и вклад работника, а также вклад и ресурсы предприятия.

В случае заявления работодателем о частичном приобретении прав обязанность по выплате вознаграждения также может возникнуть, если работодатель использует изобретение.

Предусмотренное законом право работника на вознаграждение не может быть заранее исключено посредством общего отказа от прав или условия договора, ставящего работника в явно неблагоприятное положение.

Закон № 5846 не предусматривает аналогичной обязательной дополнительной выплаты авторского вознаграждения за произведения, созданные при исполнении трудовых обязанностей, однако возможность выплаты дополнительного вознаграждения может быть предусмотрена трудовым договором, коллективным договором либо практикой, сложившейся у работодателя.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Работодателю рекомендуется оформить письменный трудовой договор и четкое описание должностных обязанностей работника, определяющее его функции и ответственность. Указанные документы также должны регулировать порядок уведомления о создании изобретения, процедуру заявления работодателем прав в течение четырехмесячного срока, вопросы выплаты вознаграждения, конфиденциальности, ведения документации и сотрудничества при подаче патентных заявок.

В отношении произведений, созданных вне рамок трудовых обязанностей работника, а также произведений, созданных подрядчиками и фрилансерами, необходимо заключить отдельный письменный договор об отчуждении прав, в котором каждое имущественное право должно быть прямо определено отдельно в соответствии со статьей 52 Закона № 5846.

Такое соглашение может определять предполагаемые способы использования произведения, территорию и срок использования, а также содержать отдельные согласия, касающиеся осуществления личных неимущественных прав автора, однако не должно предусматривать передачу самих личных неимущественных прав.

Общее условие о настоящем отчуждении неопределенных будущих произведений не имеет юридической силы, однако письменное обязательство о передаче соответствующих имущественных прав после создания произведения может быть признано действительным.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

В соответствии с законодательством Турции, в отношении произведений, созданных в рамках трудовых отношений, работодатель на основании статьи 18(2) Закона «Об интеллектуальных и художественных произведениях» (FSEK) вправе лишь осуществлять имущественные права, при этом личные неимущественные права сохраняются за работником как автором, а в силу статьи 52 FSEK имущественные права, подлежащие передаче, должны быть индивидуально перечислены в соглашении.

Что касается служебных изобретений, то в соответствии со статьей 114 Закона «О промышленной собственности» (SMK) работник обязан без неоправданной задержки письменно уведомить работодателя о создании изобретения, а работодатель, согласно статье 115 SMK, обязан в письменной форме заявить о полном или частичном приобретении прав на изобретение в течение четырех месяцев со дня получения такого уведомления; в противном случае изобретение приобретает статус свободного изобретения.

Поскольку право работника на вознаграждение носит императивный характер, отказ от него заранее не допускается.

В трансграничных правоотношениях принадлежность прав определяется, в силу принципа территориальности, законодательством того государства, в отношении которого испрашивается правовая охрана (lex loci protectionis). Что касается трудовых отношений, то, хотя статья 27 Закона Турции «О международном частном праве и международном гражданском процессе» (MÖHUK) допускает выбор применимого права, такой выбор не может лишить работника минимального уровня защиты, предоставляемого императивными нормами права государства его обычного места работы. Соответственно, право на вознаграждение работника, который обычно осуществляет трудовую деятельность в Турции, не может быть исключено рамочным соглашением группы компаний, регулируемым иностранным правом.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

В соответствии с законодательством Турции отсутствие соответствующих положений в трудовом договоре ограничивает объем прав работодателя минимальной защитой, предоставляемой законом.

В отношении произведений, созданных в рамках трудовых отношений, работодатель приобретает лишь право на осуществление имущественных прав; поскольку такое право не является отчуждением имущественных прав, работодатель не вправе передавать произведение компаниям группы или третьим лицам. Кроме того, объем указанного права ограничивается произведениями, созданными работником при исполнении своих трудовых обязанностей, вследствие чего вопрос принадлежности прав на результаты деятельности, созданные вне рамок должностных обязанностей, может стать предметом спора.

Устранение данного пробела на более позднем этапе требует заключения письменного соглашения, в котором каждое передаваемое имущественное право должно быть индивидуально определено, что на практике может оказаться затруднительным, если работник откажется от подписания такого соглашения либо уже прекратил трудовые отношения с работодателем.

Что касается служебных изобретений, то установленный законом режим применяется даже при отсутствии соответствующего соглашения. Однако если договором не предусмотрен механизм уведомления о создании изобретения и контроля за соблюдением соответствующих процедур, существует риск пропуска четырехмесячного срока для заявления работодателем своих прав, вследствие чего изобретение приобретет статус свободного изобретения и права на него в полном объеме останутся за работником.

Если размер вознаграждения и порядок его выплаты не были заранее согласованы сторонами, это может повлечь для работодателя непредвиденные и, как правило, более высокие расходы.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

В соответствии с законодательством Турции определяющим критерием является не рабочее время или место выполнения работы, а связь результата с трудовой функцией работника и ресурсами предприятия. Дистанционная работа, определяемая статьей 14 Закона о труде как выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, но в рамках организации труда, установленной работодателем, не влияет на правовой режим принадлежности прав.

Что касается изобретений, статья 113 Закона «О промышленной собственности» (SMK) предусматривает два альтернативных критерия: изобретение признается служебным, если оно создано при выполнении работником возложенных на него трудовых обязанностей либо если оно создано в период трудовых отношений преимущественно на основе опыта и деятельности предприятия. Сам по себе факт создания изобретения вне рабочего времени или дома не превращает его в свободное изобретение; достаточным является существенное использование данных, ноу-хау или оборудования работодателя. В таких случаях работник обязан уведомить работодателя в соответствии со статьей 114 SMK, а работодатель вправе в течение четырех месяцев заявить о полном или частичном приобретении прав в соответствии со статьей 115 SMK, при этом работник в любом случае сохраняет право на справедливое вознаграждение, которое носит императивный характер. Если работодатель своевременно не заявит о своих правах либо не подаст патентную заявку в соответствии со статьей 116 SMK, изобретение приобретает статус свободного и права на него в полном объеме остаются за работником. Если же изобретение создано независимо от трудовых обязанностей работника и без какого-либо вклада со стороны работодателя, оно с самого начала признается свободным изобретением, хотя обязанность по уведомлению работодателя, предусмотренная статьей 119 SMK, сохраняется.

В отношении произведений правовое положение работодателя является более ограниченным. Статья 18(2) Закона «Об интеллектуальных и художественных произведениях» (FSEK) распространяется только на произведения, созданные «при исполнении работником своих трудовых обязанностей», и не предусматривает критерия, основанного на использовании ресурсов работодателя. Следовательно, произведение, созданное вне рамок должностных обязанностей, остается за работником, если иное не согласовано сторонами, даже если оно было создано с использованием оборудования работодателя в рабочее время. Поскольку в соответствии со статьей 48 FSEK распоряжение правами на еще не созданные произведения является недействительным, общие положения договора, распространяющиеся на все будущие произведения, обеспечивают лишь ограниченную правовую защиту.

Таким образом, работник вправе заявлять соответствующие требования, при этом исход спора зависит от наличия причинно-следственной связи между созданием изобретения и вкладом предприятия — в отношении изобретений, и от объема трудовых обязанностей работника — в отношении произведений.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

В соответствии со статьей 118(4) Закона «О промышленной собственности» (SMK) прекращение трудового договора не влияет на права и обязанности, возникающие в связи со служебным изобретением; данное положение обеспечивает сохранение как права работодателя на служебное изобретение, так и права работника на получение вознаграждения. Следовательно, защита прав должна основываться на действиях, совершенных до прекращения трудовых отношений, а не на самом факте увольнения.

В отношении изобретений решающее значение имеет соблюдение установленных законом сроков: если работодатель не заявил о полном приобретении прав в течение четырехмесячного срока, предусмотренного статьей 115 SMK, и не исполнил обязанность по подаче патентной заявки в соответствии со статьей 116 SMK, изобретение приобретает статус свободного изобретения, а права на него переходят к увольняющемуся работнику. Заключение письменного соглашения о размере вознаграждения в соответствии со статьей 115(9) SMK может предотвратить возникновение последующих споров. Такое соглашение также должно предусматривать обязанность сторон по сотрудничеству, сохраняющую силу после прекращения трудовых отношений.

Наконец, поскольку обязанность работника соблюдать лояльность, предусмотренная статьей 396 Кодекса обязательств Турции, прекращается одновременно с прекращением трудовых отношений, защита интересов работодателя после увольнения основывается исключительно на договорных положениях. В связи с этим условие о конфиденциальности должно распространяться и на период после прекращения трудовых отношений, а обязательство о неконкуренции должно быть согласовано с соблюдением требований статей 444 и последующих Кодекса обязательств Турции. На практике наиболее эффективными мерами являются получение от работника при увольнении письменного уведомления о созданных им изобретениях, составление перечня созданных произведений, передача исходного кода и документации, а также завершение необходимых регистрационных процедур.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Законодательство Турции не содержит специальных норм, регулирующих использование искусственного интеллекта, равно как и не сформировалась устоявшаяся судебная практика по данному вопросу. Соответственно, правовая квалификация произведений и изобретений, созданных с использованием систем искусственного интеллекта, осуществляется в рамках регулирования трудовых отношений, положений договора и применимого законодательства; как правило, использование искусственного интеллекта не изменяет правовой режим произведений, созданных при исполнении трудовых обязанностей, или служебных изобретений.

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