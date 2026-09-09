Turizm Ücret Desteği Hakkında 2026/21 Sayılı Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2026/21 sayılı “Turizm Ücret Desteği” Genelgesi ile 2026 yılı Mayıs ila Aralık dönemlerinde uygulanacak turizm ücret desteğine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında, belirli şartları taşıyan özel sektör işverenlerine ait turizm işletmesi belgeli konaklama tesisi işyerlerinde çalışan sigortalılar için, sigorta primlerinin ödenmesine yönelik destek sağlanacaktır.

1. Desteğin Kapsamı ve Uygulama Süresi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 36’ncı maddesi kapsamında uygulanacak destekten;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında turizm işletmesi belgesine sahip ,

, Özel sektöre ait,

Faaliyette bulunan,

Konaklama tesisi niteliğindeki

işyerleri, gerekli şartları taşımaları halinde yararlanabilecektir.

Destek, 2026 yılı Mayıs ila Aralık ayları/dönemleri ile sınırlı olarak uygulanacaktır. İşyerinin faaliyette bulunduğu aylar/dönemler bakımından destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

2. Destek Tutarı

Destek kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 116,67 TL ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, işverenin SGK'ya ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle karşılanacaktır.

Destek tutarı:

Prim ödeme gün sayısı × 116,67 TL

Örneğin, ilgili ayda destek kapsamında değerlendirilecek toplam prim ödeme gün sayısının 900 gün olması halinde;

900 × 116,67 TL = 105.003,00 TL tutarında destek hesaplanacaktır.

Hesaplanan destek tutarı, işyerinin takip eden ay/aylara ilişkin sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

3. Destek Kapsamında Olan Sigortalılar

Turizm ücret desteğinden, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar bakımından aşağıdaki belge türlerinden yapılan bildirimler üzerinden yararlanılabilecektir:1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54 ve 55 No.lu belge türleri.

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar bakımından ise destekten yararlanılması mümkün değildir.

Destek kapsamında olmayan sigortalılar

Aşağıdaki sigortalılar için destek uygulanmayacaktır:

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

Yabancı uyruklu sigortalılar,

Yurt dışında çalışan sigortalılar.

Bu kişilerin prim ödeme gün sayıları, destek hesabında dikkate alınmayacaktır.

4. İşyerinin Destek Kapsamında Olması

Destekten yararlanılabilmesi için işyerinin;

Özel sektör işverenine ait olması,

Turizm işletmesi belgesine sahip olması,

Faaliyette bulunan bir konaklama tesisi olması,

NACE Rev. 2.1 sınıflamasına göre “55-Konaklama” bölümünde yer alan 55.10, 55.20, 55.30, 55.40 veya 55.90 kodlarından birinde veya bu kodların altılı iş kolu kodlarında faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesine sahip işyerleri ise destek kapsamında değildir.

Ayrıca, destekten yararlanabilecek işyerlerinin listesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her ay SGK'ya iletilecektir. Gerekli şartları taşıyan ve ilgili listede yer alan işyerleri destekten yararlanabilecektir.

5. Başvuru Gerekmemektedir

Turizm işletmesi belgesine sahip işyerlerinin listesi, destek süresince her ay Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından SGK'ya bildirileceğinden, işverenlerin destekten yararlanmak amacıyla ayrıca SGK'ya başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından destek tutarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.

6. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemlerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin yasal süresinde verilmemesi halinde, yalnızca beyannamenin süresinde verilmediği ilgili ay/dönem için destekten yararlanılamayacaktır.

Örneğin, Eylül ayına ilişkin beyannamenin süresinde verilmemesi ancak takip eden aylara ilişkin beyannamelerin süresinde verilmesi halinde, destek yalnızca Eylül ayı bakımından uygulanmayacaktır.

7. Primlerin Yasal Süresinde Ödenmesi

Destekten yararlanılabilmesi için ilgili işyerine ait, destek sonrasında işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi dahil tüm primlerin yasal süresi içerisinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

Primlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ilgili ay/dönem için turizm ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

8. SGK'ya Vadesi Geçmiş Borç Bulunmaması

Destekten yararlanılan ilgili ay/dönemde işverenin SGK'ya;BSigorta primi, İşsizlik sigortası primi, İdari para cezası,

Bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı niteliğinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Ancak mevcut borçların;

İlgili kanunlar kapsamında yapılandırılmış olması veya

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde, diğer şartların da sağlanması koşuluyla destekten yararlanılabilecektir.

Önemli olarak; mevcut vadesi geçmiş borcun ödenmesi veya yapılandırılması/tecil ve taksitlendirilmesi halinde, borcun ödendiği veya yapılandırıldığı tarih itibarıyla yasal verme süresi henüz geçmemiş ilk Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden itibaren destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

9. Kayıt Dışı Çalışma ve Sahte Sigortalılık Tespitleri

2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde yapılan denetimlerde veya mahkeme kararları sonucunda;

Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin,

Bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde işyeri destekten yararlanamayacaktır.

Daha önce yararlanılmış destek tutarları bulunması halinde ise bu tutarlar gecikme ezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, ilgili dönemde kayıt dışı çalışma veya sahte sigortalılık tespitinin yapılması, yalnızca tespitin yapıldığı ayı değil, Genelgede belirtilen kapsam dahilinde 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde yararlanılmış destek tutarlarının geri alınması sonucunu doğurabilecektir.

10. Prime Esas Kazancın Eksik Bildirilmesi

2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde sigortalıların prime esas kazançlarının hiç bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin tespit edilmesi halinde de destekten yararlanılamayacaktır.

Daha önce yararlanılmış destek tutarları bulunması halinde, söz konusu tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı birlikte geri alınacaktır.

Bununla birlikte, ilgili ayda toplam brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek şekilde, yani Genelgede belirtilen 3.303,00 TL'yi aşmayacak tutarda prime esas kazanç eksikliği tespit edilmesi halinde;

SGK tarafından işverene yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içerisinde eksikliğin giderilmesi durumunda destekten yararlanmaya devam edilebilecektir.

Eksikliğin;15 günlük süre içerisinde giderilmemesi veya Hiç giderilmemesi halinde ise 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemi için destekten yararlanılamayacak ve daha önce yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Prime esas kazanç eksikliğinin ilgili ayda toplam olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Genelgede yer alan örnekte, iki farklı sigortalıya ilişkin toplam eksikliğin 3.303 TL'yi aşması halinde destekten yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

11. Prim Gün Sayısının Hesaplanması

Destek tutarının hesaplanmasında, yasal süresinde verilen asıl ve ek beyannamelerdeki toplam prim ödeme gün sayısından, iptal nitelikteki belgelerde bildirilen gün sayıları düşülecektir.

Örneğin;

Asıl bildirim: 300 gün

İptal bildirim: 80 gün

Ek bildirim: 60 gün

olması halinde destek hesabında dikkate alınacak gün sayısı:

300 - 80 + 60 = 280 gün olacaktır.

Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını artıran nitelikteki bildirimler destek hesabında dikkate alınmayacak; gün sayısını azaltan nitelikteki bildirimler ise dikkate alınacaktır.

12. Diğer Teşvik ve Desteklerle Birlikte Uygulama

Turizm ücret desteğinden yararlanan işyerlerinin aynı ay/dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkündür.

Ancak turizm ücret desteği;

Diğer teşvik, destek ve indirimler uygulandıktan sonra işverenin SGK'ya ödemesi gereken sigorta primi tutarını aşamayacaktır.

Dolayısıyla hesaplanan turizm ücret desteği tutarı, işverenin ilgili ayda ödemesi gereken sigorta priminden yüksek ise destek tutarı prim borcunu aşacak şekilde uygulanmayacaktır.

Genelgede bu duruma ilişkin örnekte, 150 gün üzerinden hesaplanan 17.500,50 TL destek tutarının ilgili ayda ödenecek sigorta priminden yüksek olması nedeniyle destek tutarının prim borcuyla sınırlı olarak uygulanması öngörülmüştür.

13. Alt İşverenler

Destek kapsamına giren asıl işverenlerden iş alan alt işverenler de, gerekli şartları sağlamaları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek süresince gönderilen işyeri listesinde yer almaları halinde turizm ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Asıl işveren ve alt işverenler, destek şartları bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

14. İşyerinin Devri

Turizm işletmesi belgesine sahip işyerinin destek süresi içerisinde başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, ilgili şartların sağlanması kaydıyla işyerini devralan veya işyerinin intikal ettiği işveren kalan destek süresince destekten yararlanabilecektir.

Bu durumda yeni bir işyeri dosyası açılmayacak, mevcut işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülecektir.

15. İşyerinin Kapatılıp Yeniden Açılması / Muvazaalı İşlemler

Turizm ücret desteğinden yararlanmak amacıyla;

Mevcut işyerinin kapatılarak farklı ad veya unvan altında yeniden açılması,

İşyerinin farklı bir iş birimi olarak faaliyete geçirilmesi,

Yönetim ve kontrolü aynı kişilerin elinde bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

Destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlemler tesis edilmesi

gibi durumların tespit edilmesi halinde destekten yararlanılamayacaktır.

Yersiz yararlanılan destek tutarları ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

16. Sonradan Turizm İşletmesi Belgesi Alınması

2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından SGK'ya gönderilen aylık işyeri listelerinde yer almayan ancak daha sonra geriye yönelik turizm işletmesi belgesi alan ve bu durumun Bakanlık tarafından SGK'ya bildirilmesi halinde, diğer şartların sağlanması koşuluyla destekten yararlanılabilecektir.

Turizm ücret desteğinden yararlanılması açısından aşağıdaki hususların aylık olarak kontrol edilmesi önem arz etmektedir:

✓ İşyerinin turizm işletmesi belgesinin bulunması ve Bakanlık listesinde yer alması

✓ NACE kodunun destek kapsamında bulunan “55-Konaklama” faaliyet kodlarından olması

✓ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yasal süresinde verilmesi

✓ İlgili aya ilişkin sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin yasal süresinde ve eksiksiz ödenmesi

2026/21 sayılı Genelge ile turizm sektöründe faaliyet gösteren ve gerekli şartları taşıyan konaklama tesisi işyerleri için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemlerinde günlük 116,67 TL tutarında turizm ücret desteği uygulanacaktır.

Destekten yararlanmak için ayrıca SGK'ya başvuru yapılması gerekmemekte olup, gerekli şartları sağlayan işyerleri bakımından destek tutarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.

Genelge hükümleri 01.05.2026 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.