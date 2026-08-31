İstihdamı Koruma Destek Programında Yapılan Değişiklikler

28 Ağustos 2026 tarihli ve 33354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İstihdamı Koruma Destek Programında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler ana başlıklar itibarıyla aşağıda özetlenmiştir.

1. Programın Kapsamı ve Süresi

İstihdamı Koruma Destek Programı, 4447 sayılı Kanun’un geçici 35. maddesinde belirlenen tarihler arasında uygulanacaktır. Söz konusu maddede belirtilen tarih 7590 sayılı Kanun ile 31 Aralık 2028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Başvuru ve ödeme takvimi ile uygulama esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KOSGEB tarafından ilan edilecektir.

Koruma dönemi 6 aydan kısa olamayacaktır.

2. İstihdamı Koruma Kriteri

İşletmelerin, referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını koruma döneminde muhafaza etmesi gerekmektedir.

Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönem ortalamasına eşit veya yüksek olması halinde ilgili ay için istihdam korunmuş sayılacaktır.

Koruma döneminin başlangıcından ödeme talep edilen aya kadar hesaplanan ortalama prim gün sayısının referans dönem ortalamasını karşılaması halinde, aradaki bütün aylarda istihdamın korunduğu kabul edilecektir.

Hesaplamada ortaya çıkan küsuratların virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacaktır.

3. Belirli İmalat Sektörlerine Aylık Destek

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler destek kapsamındadır:

Tekstil ürünleri imalatı,

Giyim eşyaları imalatı,

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı,

Mobilya imalatı,

Belirli düğme, çıtçıt ve fermuar imalatları.

İstihdamını koruyan bu işletmelere, aylık 30 prim günü için 3.500 TL destek sağlanacak; eksik günlerde tutar kıstelyevm esasına göre hesaplanacaktır.

4. Kredi Desteği

İstihdamını koruyan işletmelere, istihdam maliyetlerine göre belirlenecek limitler dahilinde kredi desteği sağlanabilecektir.

Genel kredi limiti, işletmenin referans dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen destek kapsamı işyerleri bazında prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalamasının, koruma dönemindeki ay sayısının altıda biriyle çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

Bakanlıkça belirlenen teknik kriterleri karşılayan işletmelerde kredi limiti 1 kat artırımlı uygulanacaktır.

Kredi; azami 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacaktır.

Bakanlık; sektör, işletme ölçeği, banka, kredi türü, takvim ve toplam kredi tutarı bakımından sınırlama yapabilecektir.

5. Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Özel Düzenleme

9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 18/5. maddesi kapsamında teşvik belgesi bulunan işletmeler için kredi tutarı, teşvik belgesindeki ilave istihdam sayısının başvuru yılının ocak ayında geçerli brüt asgari ücretin 6 katıyla çarpılması suretiyle belirlenecektir.

Tamamlama vizesinin 1 Haziran 2028 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Tamamlama vizesinden sonraki 6 aylık dönemde, teşvik belgesindeki ilave istihdam sayısının yarısına karşılık gelen prim gün koşulunun sağlanması aranacaktır.

6. Destekten Yararlanamayacak İşyerleri

Referans döneminde;

Ortalama prim gün sayısı sıfır olan veya

Sigortalı çalıştırılmadığı için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen

işyerleri programdan yararlanamayacaktır.

7. Başvuru Usulü

Başvurular, program için oluşturulacak çevrimiçi başvuru portalı üzerinden alınacaktır.

Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Bakanlık ve KOSGEB tarafından belirlenecektir.

Değerlendirme, ödeme, izleme, borç kontrolü ve fazla veya yersiz ödemelerin tahsili süreçleri kurumlar tarafından ortak yürütülebilecektir.

8. Ödeme Süreci

KOSGEB, ilgili aya ait ödeme talebini izleyen ayın 9. günü sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletecektir.

Destek ödemeleri Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Ödemeler SGK’nın ilgili banka hesabına veya uygun durumlarda işletmenin Go Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecektir.

Vergi dairesi ve SGK prim borçları, destek tutarından mahsup edilebilecektir.

Ödemeler, ödeme talebini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir.

Zorunlu hallerde ödeme tarihleri Bakanlık tarafından değiştirilebilecektir.

9. Aynı Destekten Mükerrer Yararlanma Yasağı

İşletmeler aynı destek unsuru için Bakanlık ve KOSGEB’den birlikte destek alamayacaktır.

KOSGEB tarafından aynı kapsamda destek ödemesi yapılan işletmelere Bakanlık tarafından ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

10. Son Ödeme Talebi Tarihi

İşletmelerin ödeme talebinde bulunabilecekleri son tarih, programın kanuni bitiş tarihinden itibaren en fazla 6 ay sonrası olarak Bakanlık veya KOSGEB tarafından belirlenecektir.

11. Sürelerin Tatil Gününe Denk Gelmesi

Yönetmelikteki sürelerin son günü hafta sonuna veya resmî tatile denk gelirse süre, takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzayacaktır.

12. Kaynakların Bütçeleştirilmesi

İŞKUR tarafından aktarılan kaynaklar genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

Gelir kaydedilen tutarlar karşılığında ilgili idare bütçelerine ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Ödenek ekleme ve kurumlara aktarım süreçleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden yürütülecektir.

13. Yürürlük

Yönetmelik değişiklikleri 28 Ağustos 2026 tarihinde, yayımıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik yapan Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.