Toplu İşten Çıkarma Nedir? Şartları, Süreci Ve İşçi Hakları

Toplu işten çıkarma (kanuni adıyla toplu işçi çıkarma), yalnızca bir insan kaynakları kararı değil; işverenin ağır prosedürel yükümlülükler üstlendiği, ihlal edilmesi halinde idari ve hukuki sonuçlar doğurabilen ve işçiler için özel güvenceler içeren bir hukuki rejimdir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi bu süreci belirli eşik sayılar, bildirim zorunlulukları ve bekleme süreleriyle çerçeveler. Dolayısıyla toplu işçi çıkarma kararı alınmadan önce yasal koşulların titizlikle değerlendirilmesi gerekir.

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Toplu işten çıkarma (kanuni adıyla toplu işçi çıkarma), yalnızca bir insan kaynakları kararı değil; işverenin ağır prosedürel yükümlülükler üstlendiği, ihlal edilmesi halinde idari ve hukuki sonuçlar doğurabilen ve işçiler için özel güvenceler içeren bir hukuki rejimdir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi bu süreci belirli eşik sayılar, bildirim zorunlulukları ve bekleme süreleriyle çerçeveler. Dolayısıyla toplu işçi çıkarma kararı alınmadan önce yasal koşulların titizlikle değerlendirilmesi gerekir.

Bu makalede toplu işten çıkarmanın yasal tanımı, işyeri büyüklüğüne göre değişen sayısal eşikler, toplu işten çıkarma sayılan ve sayılmayan haller, bildirim yükümlülüğü ve otuz günlük bekleme süresi, işletmesel gerekçelerin denetimi, işçilerin alacak ve itiraz hakları ile işverenin idari ve hukuki sorumluluğu ele alınmaktadır.

Toplu İşten Çıkarma Kavramı ve Yasal Dayanağı

Toplu işten çıkarma, Türk iş hukukunda 4857 sayılı İş Kanunu madde 29 ile düzenlenmiş özel bir fesih rejimidir. Kanun; belirli bir işyerinde belirli sayıda işçinin belirli bir dönem içinde işten çıkarılmasını, olağan bireysel fesihten farklı bir hukuki kategori olarak tanımlar ve bu kategori için ek yükümlülükler öngörür. Buradaki temel mantık, bireysel feshin sınırlı etkisine karşın toplu çıkarmanın hem işgücü piyasası hem de yerel ekonomi üzerinde yarattığı ağır baskının kamusal ilgiyi gerektirmesidir. Nitekim kanun koyucu süreci yalnızca işçi-işveren ilişkisiyle sınırlı bırakmamış; ilgili bölge müdürlüğünü ve Türkiye İş Kurumu’nu (İŞKUR) da sürece dâhil etmiştir.

Kanun koyucunun toplu işten çıkarmayı özel bir prosedüre bağlamasının ardında işçi ve işveren dengesini koruma kaygısı yatar. Ani ve kitlesel işten çıkarmalar, işçilerin yeni iş arayışına hazırlık süresini fiilen ortadan kaldırır; aynı zamanda bölgesel istihdam dinamiklerini olumsuz etkiler. Bu gerekçeyle kanun, işverene hem önceden bildirim hem de bekleme süresi yükümlülüğü yükler. Böylece işçiler sürece hazırlanma imkânı bulur; kamu da işgücü piyasasında doğabilecek ani etkileri izleme imkânı kazanır. Prosedürün ihlali ise birden fazla hukuki sonuç doğurabilir: bu sonuçlar, başta her işçi için uygulanan idari para cezası olmak üzere, eşzamanlı olarak gündeme gelebilen iş güvencesi denetimi ve diğer işçilik alacakları taleplerini kapsayabilir.

Toplu İşten Çıkarma Sayısı ve İşçi Sayısına Göre Eşikler

İşyeri Büyüklüğüne Göre Belirlenen Sayısal Eşikler

4857 sayılı İş Kanunu madde 29, toplu işten çıkarma sayısını işyerindeki toplam işçi sayısına göre kademeli biçimde belirler. Buna göre bir aylık süre içinde, 20 ila 100 işçi çalıştıran işyerlerinde en az 10 işçinin, 101 ila 300 işçi çalıştıran işyerlerinde en az %10 oranında işçinin, 301 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise en az 30 işçinin İş Kanunu m.17 uyarınca işten çıkarılması, toplu işçi çıkarma olarak nitelendirilir.

İşyerindeki İşçi Sayısı Toplu İşten Çıkarma Eşiği (Bir Aylık Süre İçinde) 20 – 100 En az 10 işçi 101 – 300 En az %10 oranında işçi 301 ve üzeri En az 30 işçi

Bu eşiklerin pratik önemi büyüktür. Çünkü eşiğin altında kalan işten çıkarmalar, toplu işten çıkarma rejimine tabi olmaz; ancak bireysel fesih kuralları yine de eksiksiz uygulanır. Eşiğin üzerinde gerçekleştirilen her çıkarma ise bildirim, bekleme süresi ve ilgili bölge müdürlüğü ile İŞKUR’a bildirim yükümlülüklerini birlikte tetikler.

Otuz Günlük Süre Kuralı ve Hesaplama Yöntemi

Eşik sayıya ulaşılıp ulaşılmadığı, kanunda öngörülen bir aylık süre esas alınarak belirlenir. Bu süre, peş peşe veya farklı tarihlerde yapılan fesihleri kapsar; işverenin fesihleri farklı günlere yayması, sayının toplu işçi çıkarma eşiğini aşmasını otomatik olarak engellemez. Uygulamada sorunlar tam da bu noktada başlar: işverenler zaman zaman işten çıkarmaları farklı tarihlere dağıtarak toplu işten çıkarma prosedüründen kaçınmaya çalışır. Mahkemeler ise bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde yapılan ve İş Kanunu m.17 kapsamına giren fesihleri birlikte değerlendirir; aynı işletmesel kararın ürünü olan ardışık fesihler eşiği aşıyorsa toplu işçi çıkarma rejimi devreye girer. Bu yaklaşım, hakkın dolanılmasının önüne geçer.

Toplu İşten Çıkarma Şartları Nelerdir?

İşverenin toplu işten çıkarma sürecini hukuka uygun şekilde yürütebilmesi için hem esas hem de usul yönünden eksiksiz şartları yerine getirmesi gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu m.29 çerçevesinde toplu işçi çıkarmanın iki temel ayağı bulunur: işten çıkarmayı gerekli kılan işletmesel gerekçe ve bu gerekçenin hukuki geçerlilik bakımından önem taşıyan usul koşullarının tam olarak yerine getirilmesi. Usul yükümlülüklerine aykırılığın temel yaptırımı kural olarak idari para cezasıdır; ancak bu durum, bireysel fesihlerin İş Kanunu m.18-21 çerçevesinde geçerli sebep, yazılı fesih bildirimi, objektif seçim kriterleri, ayrımcılık yasağı ve sendikal neden bakımından ayrıca denetlenmesine engel oluşturmaz. Bu nedenle sürecin başından itibaren her aşamanın titizlikle yönetilmesi belirleyici öneme sahiptir.

Ekonomik, Teknolojik veya Yapısal Nedenler

Kanun, toplu işten çıkarmanın bildirilebilmesi için feshin işletmesel bir gerekliliğe dayandırılmasını şart koşar. Bu gereklilik, uygulamada üç ana başlık altında somutlaşır: ekonomik nedenler, teknolojik nedenler ve işletmenin yeniden yapılandırılması. Ekonomik nedenler; piyasa koşullarının bozulması, talep daralması veya sürdürülemez maliyet yapısı gibi dışsal baskılar nedeniyle iş gücünü azaltma zorunluluğunu kapsar. Teknolojik nedenler, üretim sürecindeki otomasyon, dijitalleşme veya ekipman yenileme gibi değişimlerin belirli iş pozisyonlarını ortadan kaldırması halinde gündeme gelir. Yeniden yapılanma kapsamında yapılan çıkarmalar ise işletme organizasyonunun köklü biçimde değiştirilmesi, bölümlerin birleştirilmesi ya da kapatılması sonucunda ortaya çıkar.

Toplu işçi çıkarma gerekçesi, işçilerin bireysel performansı veya davranışından değil; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletmesel nedenlerden kaynaklanmalıdır. Bu nedenlerin soyut biçimde ileri sürülmesi yetmez; iş güvencesi kapsamındaki işçiler bakımından mahkemelerin yapacağı geçerli sebep denetiminde işverenin işletmesel kararın gerçek ve tutarlı olduğunu, fesihlerin objektif kriterlere dayandığını ve somut olayda daha hafif önlemlerin neden yeterli görülmediğini belgelendirmesi gerekir. Mahkemeler, işverenin iddia ettiği ekonomik güçlüğün gerçek olup olmadığını mali tablolar, pazar raporları ve yeniden yapılanma planları aracılığıyla denetler. Bu nedenle toplu işçi çıkarma kararından önce işletme gerekliliklerinin hukuki ve finansal olarak belgelendirilmesi, ileride açılabilecek işe iade davalarına karşı en sağlam güvenceyi oluşturur.

İşveren Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Usul Koşulları

İşletmesel gerekçeye sahip olan işveren, fesihleri uygulamaya koymadan önce kanunda öngörülen usul sürecini eksiksiz yürütmek zorundadır. İş Kanunu m.29 uyarınca işveren; toplu işçi çıkarma iradesini en az otuz gün önceden yazılı olarak işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirir. İşyerinde işyeri sendika temsilcisi bulunmayan hâllerde sendika temsilcisine bildirim yükümlülüğü fiilen uygulanmaz; ancak idari bildirim yükümlülükleri devam eder.

Kanunen bildirimin zorunlu içeriği şu unsurlardan oluşur: işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleştirileceği. Bunların yanında, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlamak amacıyla objektif seçim kriterlerinin ve işletmesel kararın dayanaklarının ayrıca belgelendirilmesi önerilir.

Bildirim, sendika temsilcileriyle gerçek bir görüşme sürecini de başlatır; toplantıda toplu işçi çıkarmayı önleme veya çıkarılacak işçi sayısını azaltma yahut çıkarmanın işçiler bakımından olumsuz sonuçlarını hafifletme imkânlarının ele alınması beklenir. Toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. Görüşme sürecinin hiç yapılmaması veya bu belgenin düzenlenmemesi m.29 prosedürüne aykırılık oluşturur ve idari yaptırım riski doğurur; ancak bu aykırılık tek başına feshin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Feshin geçerliliği, iş güvencesi kapsamındaki işçiler bakımından İş Kanunu m.18-21 çerçevesinde ayrıca değerlendirilir.

Fesih bildirimleri, toplu işçi çıkarma isteğinin ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren otuz gün geçmeden hüküm doğurmaz. Bu süre yalnızca bir bekleme dönemi değil; idari bildirim ve danışma sürecinin işletilmesi ile fesihlerin ani biçimde hüküm doğurmasının önlenmesi bakımından önem taşır.

İşyerinin Tamamen Kapatılması Halinde Özel Rejim

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı surette faaliyetine son verilmesi hâlinde olağan toplu işçi çıkarma prosedüründen ayrı bir rejim uygulanır. Bu durumda işverenin yükümlülüğü; durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmek ve işyerinde ilan etmekle sınırlıdır. Sendika temsilcileriyle görüşme yükümlülüğü bu özel halde gündeme gelmez.

Toplu İşten Çıkarmanın Kapsamı

Toplu işten çıkarma prosedürünün hangi durumlarda uygulanacağı, hangi durumlarda uygulanmayacağı hem işveren hem de işçi açısından belirleyici bir önem taşır. Kapsam sorusu salt sayısal eşikle sınırlı kalmaz; feshin niteliği, sözleşme türü ve işten ayrılışın hangi hukuki zemine dayandığı da sonucu doğrudan etkiler. Bu çerçevede toplu işten çıkarma sayılan haller ile toplu işten çıkarma sayılmayan haller arasındaki ayrımın doğru kurulması, işverenin prosedür yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesini sağlar; işçi tarafı için ise hangi haklardan yararlanabileceğini belirler. Önemli bir hatırlatma olarak, toplu işçi çıkarma hesabında esas alınan fesihler kural olarak İş Kanunu m.17 kapsamında işveren tarafından yapılan süreli fesihlerdir.

Toplu İşten Çıkarma Sayılan Haller

İşverenin iradesiyle ve İş Kanunu m.17 kapsamında işletmesel bir karara dayalı olarak gerçekleştirilen fesihler, kural olarak toplu işçi çıkarma sayılır. Ekonomik kriz gerekçesiyle yapılan toplu çıkarmalar bu kategorinin en yaygın örneğini oluşturur; mali daralma nedeniyle iş gücünü azaltma kararının eşik sayıyı aşan işçiyi bir aylık dönemde etkilemesi yeterlidir. Yeniden yapılanma kapsamında bir departmanın tamamen lağvedilmesi de toplu işten çıkarma sayılır; pozisyonların ortadan kalkması, bireysel işçilerin performansından veya davranışından bağımsız olarak süreci tetikler. Otomasyon veya teknolojik dönüşüm nedeniyle belirli iş tanımlarının sona erdirilmesi de aynı kapsamda değerlendirilir.

"Görüldüğü üzere, toplu işçi çıkarma, bireysel fesihlerden ayrı kurallarına tabi tutulmuştur. 4857 sayılı Kanun’un 19. maddesinden farklı olarak, Kanun’un 29. maddesi hükmünde, toplu işçi çıkarmada işçiye yazılı fesih bildirimi yapılması şartı öngörülmemiştir. Aksine, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra, feshin hüküm doğuracağı kabul edilmiştir. Bu yönler nazara alındığında, toplu işçi çıkarmada, işçiye yazılı fesih bildirimi yapılması şartı bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Geçerli sebebe dayanarak yapılan fesihlerde işçiye yazılı fesih bildirimi yapılması şartını öngören 4857 sayılı Kanun’un 19. maddesinin, toplu işçi çıkarmada uygulanması mümkün değildir.” Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2017/33948, K. 2017/14899, T. 20.06.2017

Uygulamada dikkat çeken bir husus, işverenin toplu işten çıkarma sayılmayacağını düşünerek yaptığı birden fazla işlemi mahkemenin gerçek niteliğine bakarak bu kapsama dahil edebilmesidir. Dolayısıyla fesih kararının hukuki nitelendirmesi yalnızca işverenin tercihine bırakılmamıştır.

Toplu İşten Çıkarma Sayılmayan Haller

Her iş ilişkisinin sona ermesi toplu işçi çıkarma prosedürünü tetiklemez. Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresinin sonunda kendiliğinden sona ermesi, toplu işten çıkarma sayılmayan hâllerin başında gelir; bu sona eriş bir fesih iradesi değil, sözleşmenin doğal bitişidir. Deneme süresi içinde yapılan fesihler de kural olarak kapsam dışında kalır; deneme süresi feshi İş Kanunu m.15 uyarınca bildirim süresi aranmaksızın yapılabildiğinden m.29’daki hesaba dâhil edilmez. Ancak deneme süresi kurumunun hakkın kötüye kullanılması amacıyla uygulandığı durumlarda somut olay ayrıca değerlendirilir.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması, işin niteliği gereği mevsim veya kampanya döneminin sona ermesine bağlıysa toplu işçi çıkarma hükümleri uygulanmaz. Buna karşılık mevsimlik çalışma görüntüsü altında işletmesel toplu fesih yapılıyorsa somut olay ayrıca değerlendirilir. İşçinin gerçek iradesiyle gerçekleştirdiği istifa, geçerli ikale ve emeklilik gibi sona erme halleri de prosedürün dışındadır. Buna karşılık, işveren tarafından İş Kanunu m.17 kapsamında yapılan fesihler — bunlar zamanla toplu iş sözleşmesindeki bir kritere dayandırılmış olsa dahi — kanuni eşikler aşılıyorsa toplu işçi çıkarma rejimi bakımından ayrıca değerlendirilir.

Uygulamada işverenlerin bu istisnaları kötüye kullandığı durumlar görülmektedir; mahkemeler sözleşmenin gerçek niteliğini ve feshin arka planındaki iradeyi titizlikle inceler.

Bildirim Yükümlülüğü ve İdari Süreç

Toplu işçi çıkarma prosedürünün özü, işverenin tek taraflı karar almadan önce hem çalışanların temsilcilerini hem de devlet kurumunu sürece dahil etmesini zorunlu kılmasında yatar. 4857 sayılı İş Kanunu m.29 bu yükümlülüğü, varsa işyeri sendika temsilcileri ile ilgili bölge müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu üzerinden kurgular. Her iki bildirim kanalının usulüne uygun işletilmesi, idari yaptırım riskinin önüne geçer; aynı zamanda fesihlerin hüküm doğurma anının doğru hesaplanması bakımından da kritiktir.

İşçi Temsilcilerine Yapılacak Bildirim ve Müzakere Zorunluluğu

İşveren, toplu işçi çıkarma kararını uygulamaya koymadan önce işyerinde varsa işyeri sendika temsilcilerine yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim sıradan bir duyurudan ibaret değildir; kanun, bildirimin zorunlu içeriğini açıkça belirler. İşçi çıkarmanın sebepleri, etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile fesihlerin hangi zaman diliminde gerçekleştirileceği bildirimin asgari unsurlarıdır. Bildirim aynı zamanda gerçek anlamda bir görüşme sürecini başlatır; sendika temsilcileri toplu işçi çıkarmayı önlemek, sayıyı azaltmak veya olumsuz sonuçları hafifletmek amacıyla işverenle görüşme yapma ve öneride bulunma hakkına sahiptir. Mahkemeler, görüşmenin özüne uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir; ancak bu prosedürel inceleme idari yaptırım yönünden anlam taşır. Feshin geçerliliği, iş güvencesi denetimi yoluyla ayrıca incelenir.

İlgili Bölge Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu’na Bildirim Zorunluluğu

İşveren, toplu işçi çıkarma iradesini ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Pratikte başvuru ve tebligat kanalı ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü üzerinden yürüyebilir; ancak hukuki muhatap kanun metnine göre belirlenir. Bildirimin içeriği işyeri sendika temsilcilerine yapılanla büyük ölçüde örtüşür. Bildirimin yapılmasının ardından kanunda öngörülen otuz günlük süre işlemeye başlar; fesih bildirimleri yapılmış olsa bile bu otuz gün geçmeden hüküm doğurmaz. Bildirimin zamanlamasını doğru hesaplamamak, uygulamada işverenlerin sıkça düştüğü hatadır. Bildirimin eksik ya da hatalı yapılması veya otuz günlük süreye uyulmaması, başta her işçi için uygulanabilen idari para cezası olmak üzere ek hukuki risklere kapı aralar.

Toplu İşten Çıkarma Cezası ve İşverenin Sorumluluğu

Usule aykırı toplu işçi çıkarma, işveren açısından iki farklı düzlemde sonuç doğurabilir: idari para cezaları ve iş güvencesi kapsamında bireysel feshin geçersizliğine dayalı işe iade riski. Bu yaptırımlar birbirini dışlamaz; aynı somut olay hem idari para cezasına konu olabilir hem de iş güvencesi şartlarını taşıyan işçiler bakımından ayrı bir geçersizlik denetimini gündeme getirebilir. Ancak bu iki düzlemi karıştırmamak gerekir: m.29 prosedürüne aykırılığın temel yaptırımı idari para cezasıdır ve bu aykırılık tek başına feshin geçersizliğini doğurmaz.

Toplu İşten Çıkarma İdari Para Cezası 2026

4857 sayılı İş Kanunu m.100 uyarınca, m.29 hükümlerine aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için idari para cezası uygulanır. 2026 yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan tutar, işten çıkarılan her bir işçi için 9.943 TL olarak belirlenmiştir. Cezanın her işçi başına ayrı ayrı hesaplanması, özellikle büyük çaplı toplu çıkarmalarda toplam yaptırımın son derece ağır bir boyuta ulaşmasına yol açabilir.

İdari para cezasına karşı kanuni başvuru yolu, kararın tebliğinden itibaren süresi içinde kullanılmalıdır. 4857 sayılı Kanun’dan kaynaklanan idari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklarda güncel Yargıtay yaklaşımı, görevli merci bakımından sulh ceza hâkimliği yönündedir. Bu nedenle tebligat alındıktan sonra başvuru yolunun ve süresinin doğru belirlenmesi, hak kaybının önlenmesi açısından belirleyicidir.

Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Riski

İş güvencesi kapsamındaki işçiler bakımından — kural olarak belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan, en az altı aylık kıdemi bulunan, işyerinde veya işletmede otuz işçi şartının sağlandığı ve İş Kanunu’ndaki işveren vekili istisnasına girmeyen işçiler bakımından — feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı m.18-21 çerçevesinde ayrıca denetlenir. Mahkemenin feshi geçersiz bulması halinde işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak ya da başlatmaması durumunda kanunda öngörülen iş güvencesi tazminatını ödemekle yükümlüdür.

İş güvencesi tazminatı, mahkemenin takdir yetkisi dahilinde işçinin en az dört, en fazla sekiz aylık ücreti tutarındadır. Bunun yanı sıra işveren, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmayan süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş olan ücret ve diğer haklarını ödemekle yükümlü tutulabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, m.29 prosedürüne aykırılık iş güvencesi denetiminde tek başına feshi geçersiz kılan bağımsız bir sebep değildir; geçersizlik, geçerli sebebin bulunmaması, objektif seçim kriterlerine uyulmaması, ayrımcılık veya sendikal neden gibi m.18-21 kapsamındaki gerekçelerle gündeme gelir.

Toplu İşten Çıkarma Halinde Kıdem, İhbar ve Diğer İşçi Alacakları

Toplu işten çıkarma süreci işverenin prosedürel yükümlülükleri kadar, işçilerin maddi haklarının eksiksiz karşılanması bakımından da kritik bir mesele olarak öne çıkar. Toplu işten çıkarma tazminatı adı altında bağımsız bir tazminat türü mevcut değildir; süreç kapsamında işçinin hakları, mevcut işçilik alacaklarının doğru tespiti ve takibinden ibarettir. Önemli bir not olarak, işçinin toplu işçi çıkarma prosedürüne aykırılığı fark etmesi özellikle idari şikâyet, işletmesel gerekçenin denetlenmesi, seçim kriterlerinin sorgulanması ve varsa işe iade sürecinde delillerin değerlendirilmesi bakımından önem kazanır.

Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Toplu işten çıkarma, kıdem veya ihbar tazminatı hakkını kendiliğinden doğuran bağımsız bir sebep değildir; bu alacaklar bireysel fesihlerde olduğu gibi genel hukuki koşulların varlığına bağlıdır. Kural olarak kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması ve iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle son bulması gerekir. Aynı işverenin farklı işyerlerinde geçen süreler de koşulları varsa kıdem hesabında birlikte değerlendirilir. Toplu işçi çıkarma kapsamında gerçekleştirilen fesihlerin büyük çoğunluğu ekonomik güçlük, yeniden yapılanma veya işyeri koşullarından kaynaklanan geçerli fesih niteliği taşıdığından, bu durum kıdem tazminatı açısından hak kazandırıcı sebep sayılır.

İhbar tazminatı, işverenin yasal bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde gündeme gelir; İş Kanunu m.17 uyarınca işçinin kıdemine göre değişen bildirim sürelerine uyulmaması ya da peşin ücret ödenmemesi, ihbar tazminatı yükümlülüğünü doğurur. Kıdem tazminatı, kural olarak işçinin son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ve kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak hesaplanır.

Diğer İşçi Alacakları ve Öncelikli Ödeme Hakkı

Kullanılmayan yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanır; kıdem ve ihbar tazminatında ise giydirilmiş brüt ücret esas alınır. Yıllık ücretli izin hakkı için işçinin, deneme süresi de içinde olmak üzere işyerinde işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olması gerekir; sona ermede ödenecek olan ise işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin ücretidir. Birikmiş fazla mesai ücretleri, ikramiye alacakları ve sözleşmeden doğan diğer haklar da fesih tarihinde muaccel hale gelir; bu alacakların zamanaşımı süresi genel olarak beş yıldır.

Kötüniyet tazminatı, kural olarak iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan işçiler bakımından gündeme gelir. İş güvencesi kapsamındaki işçiler için ise esas yol, şartları varsa işe iade sürecidir.

İşverenin konkordato, aciz vesikası, iflas veya iflasın ertelenmesi gibi nedenlerle ödeme güçlüğüne düşmesi hâlinde, şartları taşıyan işçiler İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında yürütülen Ücret Garanti Fonu’na başvurabilir. Fon kapsamında üç ayı geçmemek üzere ödenmemiş temel ücret alacakları için ödeme yapılır; bu ödeme, sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırını aşamaz.

Toplu İşçi Çıkarma Sonrası İşverenin Yükümlülükleri

Toplu işçi çıkarma süreci, fesih bildirimlerinin hüküm doğurmasıyla sona ermez. Kanun, çıkarma sonrasında işverenin işe alım ve geçici iş ilişkisi kurma serbestisini iki önemli noktada sınırlandırır.

Aynı Nitelikte İşçi Alımında Önceki İşçileri Tercihen Çağırma

İşveren, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak isterse, nitelikleri uygun eski işçilerini tercihen işe çağırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali, ilgili işçi bakımından ayrı bir hukuki tartışmayı gündeme getirebilir.

Sekiz Aylık Geçici İş İlişkisi Yasağı

İş Kanunu m.7 uyarınca, m.29 kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süreyle geçici iş ilişkisi kurulamaz. Bu yasak, toplu çıkarmanın kâğıt üzerinde uygulanıp insan kaynağının fiilen geçici iş ilişkisi yoluyla yeniden temin edilmesinin önüne geçmeyi amaçlar.

Toplu İşçi Çıkarma Yargıtay Kararları Işığında Uygulama

Toplu işçi çıkarma Yargıtay kararları incelendiğinde, mahkemelerin özellikle işletmesel gerekçenin gerçekliği, seçim kriterlerinin objektifliği ve usule uyum konularına önem verdiği görülmektedir. Kanun metni zaman zaman genel ilkeler düzeyinde kaldığından, hangi eylemlerin toplu çıkarma sayılacağı, prosedürel aykırılıkların hukuki sonuçları ve bireysel ile toplu fesih arasındaki sınır gibi sorular büyük ölçüde Yargıtay içtihadıyla şekillenir.

Usule Aykırılığın Yaptırımı: İdari Para Cezası

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin yerleşik yaklaşımına göre, toplu işçi çıkarma yöntemine aykırılık tek başına feshi geçersiz kılmaz; bu aykırılığın yaptırımı idari para cezasıdır. Bu yaklaşım, toplu işçi çıkarma yönteminin geçerli sebep veya feshin geçerliliği ile doğrudan ilgili olmadığını ortaya koyar. Bunun anlamı şudur: m.29’daki bildirim ve görüşme yükümlülüklerinin aksatılması, otomatik bir işe iade sonucu doğurmaz; ancak iş güvencesi kapsamındaki işçiler bakımından feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı m.18-21 çerçevesinde ayrıca denetlenir.

Emsal dosyalarda alınan bilirkişi raporlarının içeriğinden, davacının fiilen işe iade edileceği işyeri kalmadığı, tüm işçilerin çıkartıldığı, yerine başka işçi alınmadığı, işletmenin işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklı yapılandırmalar sonucu davacının işyerinde çalışma imkanının ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, 4857 sayılı Kanun'un 29. maddesindeki toplu işçi çıkarma yöntemine uyulmaması halinde, idari para cezası yaptırımı sözkonusu olup, bu durum, feshi geçersiz hale getirmemektedir. Feshin geçerli sebebe dayandığı anlaşıldığından, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2014/19249, K. 2014/23334, T. 09.09.2014

Toplu İşten Çıkarma ile Bireysel Fesih Arasındaki Sınır

Uygulamada sıkça karşılaşılan bir sorun, birbirine yakın tarihlerde yapılan bireysel fesihlerin bir bütün olarak toplu işçi çıkarma sayılıp sayılmayacağı meselesidir. Yargıtay bu noktada işverenin niyetini ve fesihlerin arkasındaki ekonomik kararın birliğini belirleyici ölçüt olarak benimser. Aynı işletmesel gerekçeye dayalı, ardışık biçimde ve koordineli olarak gerçekleştirilen bireysel fesihlerin toplu çıkarma eşiğini aşması durumunda, mahkemeler bu işlemleri yapay biçimde bölünmüş bireysel fesihler olarak değerlendirebilir. Bu yaklaşım, işverenlerin eşiğin altında kalmak amacıyla fesihleri farklı dönemlere yayması ya da departmanlara bölerek gerçekleştirmesi şeklindeki uygulamaları engellemeye yöneliktir. Hangi fesihlerin aynı karar sürecinin ürünü olduğu sorusu, davalarda delillerin değerlendirilmesi bakımından önem kazanır; işverenin yönetim kurulu kararları, yazışmaları ve insan kaynakları süreçleri bu açıdan titizlikle incelenir.

Diğer taraftan, ekonomik nedenlerle yeniden yapılanma kararı alan ve kararı tutarlı uygulayan işverenin, istihdam fazlası olarak belirlediği personeli aynı zaman dilimi içinde, işçi sayısına göre de Toplu İşçi Çıkarma sayılacak nitelikte ise, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. Maddesindeki prosedüre uygun olarak işten çıkartması gerekir. Toplu işçi çıkarma sayılacak şekilde ancak süreç içinde bireysel olarak birden fazla işçinin iş sözleşmesinin feshi, toplu işçi çıkarma kuralını bertaraf etme ve kanuna karşı hile teşkil etme açısından titizlikle incelenmelidir. Yargıtay Kararı - 9. HD., E. 2010/4378 K. 2010/3528 T. 15.02.2010

Toplu İşten Çıkarma Sürecinde Alınabilecek Hukuki Önlemler

Toplu işten çıkarma süreci hem işçi hem de işveren açısından ciddi hukuki sonuçlar doğuran bir eşik niteliği taşır. Bu aşamada yapılacak hatalar veya atlanan adımlar sonradan telafisi güç kayıplara yol açabilir; sürecin başından itibaren doğru bir hukuki stratejiyle yürütülmesi önem taşır. Aşağıda işçi ve işveren tarafının izleyeceği başvuru yolları ile süreler ayrı ayrı ele alınmıştır.

İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar

İşçinin başvurularını işe iade talepleri ile işçilik alacakları ve tazminat talepleri olarak ikiye ayırmak gerekir; zira süreler ve süreç farklıdır. İşe iade talebi bakımından işçi, fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurmak zorundadır; bu süre hak düşürücü niteliktedir. Arabuluculukta anlaşma sağlanamazsa işçi, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade davası açmalıdır. Bu davada feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükü işverene aittir. İşçilik alacakları ve tazminat talepleri bakımından da arabuluculuk dava şartı niteliğindedir; bu aşamanın atlanarak doğrudan dava açılması davanın usulden reddine yol açar. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kullanılmayan yıllık izin ücreti, fazla mesai ve diğer ücret alacakları iş mahkemesinde talep edilir; bu alacaklarda zamanaşımı perspektifi ayrıca dikkate alınır. Bunlardan ayrı olarak, bildirim yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan toplu işçi çıkarmalarda işçi, ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne idari şikâyette bulunabilir; bu yol işverenin idari para cezasıyla karşılaşmasını sağlayabilir. Tüm başvuru yollarında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin titizlikle takibi belirleyicidir.

İşverenin Süreci Doğru Yönetmesi İçin Alması Gereken Önlemler

İşveren açısından toplu işçi çıkarma sürecinde en kritik adım, m.29’daki bildirim ve görüşme yükümlülüklerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesidir. Otuz günlük süreye uyulmadan hüküm doğuracak şekilde gerçekleştirilen fesihler, başta her işçi için uygulanacak idari para cezası olmak üzere ek hukuki risklere yol açabilir. Bu nedenle ilgili bölge müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu’na yapılacak bildirimin içeriğinin, şeklinin ve zamanlamasının bir hukuk danışmanıyla birlikte hazırlanması büyük önem taşır.

Belgelendirme bu süreçte ayrı bir işlev üstlenir. Toplu çıkarma kararına dayanak oluşturan ekonomik, teknolojik veya yapısal gerekçelerin yazılı kayıt altına alınması; yönetim kurulu kararları, insan kaynakları yazışmaları ve mali raporlarla desteklenmesi, olası uyuşmazlıklarda işveren lehine güçlü bir delil zemini oluşturur. Hangi işçilerin kapsama dahil edileceğinin belirlenmesinde nesnel ve belgelenebilir seçim kriterlerinin esas alınması; ayrımcılık, eşit davranma yükümlülüğüne aykırılık veya sendikal neden iddialarına karşı önemli bir güvence sağlar. Toplu çıkarma sonrasında altı aylık tercihen tekrar işe çağırma yükümlülüğünün ve sekiz aylık geçici iş ilişkisi yasağının da süreç planlamasında dikkate alınması gerekir.

Tüm bu süreç farklı hukuki değerlendirmelerin ve öngörülemeyen risklerin birbirini etkilediği karmaşık bir yapıya sahiptir. Uygulamada görülen en yaygın hatalar; bildirimlerin içerik veya zamanlama açısından eksik yapılması, görüşme sürecinin formaliteye indirgenmesi ve fesih gerekçelerinin yetersiz belgelendirilmesidir. Erken aşamada alınan hukuki danışmanlık, bu hataların önüne geçerek sürecin hem mevzuata uygun hem de işverenin meşru çıkarlarını koruyacak biçimde tamamlanmasına zemin hazırlar.

Toplu işçi çıkarma sürecinin her aşamasında iş hukuku alanında deneyimli bir avukattan destek almak, hem işçi hem de işveren açısından ciddi hak kayıplarının önlenmesini sağlar; bu süreçte hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

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