KVKK- İş Yerlerinde Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından “İş Yerlerinde Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu” yayımlandı1.

Kurum, 8 Haziran 2026 tarihli duyurusunda; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi, çalışma koşullarının ve çalışanların performansının denetlenmesi veya iş yeri güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi ve tespitine yardımcı olunması gibi çeşitli amaçlarla kullanım alanı bulan kamera sistemlerinin hukuka aykırı olarak veya amacı dışında kullanıldığına dair çok sayıda şikâyet ve ihbar iletildiğini belirtmiştir.

Duyuruda yer alan değerlendirmeler özetle aşağıdaki gibidir:

İş yerlerinde mevcut güvenlik kameralarının amaç dışı ve ölçüsüz kullanımının bireylerin özel hayatın gizliliği hakkına müdahale edebildiği ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olabildiği ifade edilerek; iş yerlerinde güvenlik kameraları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde uygulanması hususunda kamuoyunun ve sektörün bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Duyuruda, güvenlik kameraları ile kişilerin iş yerinde görüntü kaydının alınması şeklinde gerçekleşen işlemin açıkça bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu belirtilmekte ; bu faaliyetin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca hukuki bir dayanağının bulunması, öngörülen yükümlülüklere ve sair mevzuat hükümlerine uygun bir işleme faaliyetinde bulunulması gerektiği belirtilmektedir.

şeklinde gerçekleşen işlemin ; bu faaliyetin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca gerektiği belirtilmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları ile 12. maddesindeki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere yer verilerek, veri işleme süreçlerinde 4. maddede yer alan ilkelere riayet edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

altı çizilmiştir. Ek olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) “İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”) “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4. maddesinde genel olarak; işverenin, işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek, iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamak, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak hususlarında yükümlü olduğu düzenlenmektedir.

İlgili düzenlemeler doğrultusunda; işverenlerin, çalışanlarının kişiliğini koruma borcu kapsamında sağlık ve güvenliğinden sorumlu olduğu, bu kapsamda TBK ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan kaynaklanan birtakım hukuki yükümlülüklerinin bulunduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda Kurum tarafından; “işveren niteliğindeki veri sorumluları tarafından söz konusu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini teminen iş yerlerinde güvenlik kamerası sistemlerinin kullanılarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması mümkün olmakla birlikte, söz konusu güvenlik kameraları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve aşağıda yer verilen hususların ayrıca dikkate alınması gerektiği” belirtilmiştir.

Veri sorumluları tarafından güvenlik kamerası gerekliliği değerlendirilirken; amaca ulaşabilmek için işlenecek kişisel verilerin en aza indirgenmesi ve veri minimizasyonu ilkesi dikkate alınmalıdır. İş yerinde güvenlik kamerası kurulmasında birden fazla amaç söz konusu olabileceğinden, kişisel veri işleme amacı somut olay özelinde baştan belirlenmelidir. Güvenlik kameralarının kurulma amacının (iş yeri güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve tespitine yardımcı olunması veya çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması vb.) net bir şekilde belirlenmesi ve bu amaç dışında çalışanların devam durumu veya performansını izleme gibi başka amaçlar kapsamında kullanımından kaçınılması gerekir. Kameralar ile çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama veya çalışanları denetleme gibi soyut amaçların güdülmesi “meşru bir amaç” kapsamında değerlendirilemeyecektir. Güvenlik kameraları vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ölçülülük ilkesinin unsurları olan elverişlilik, gereklilik ve orantılılık bakımından hassasiyetle değerlendirilmelidir. Ortak alanlarda (giriş-çıkış alanları, depo vb.) veya güvenlik riski bulunan bölgelerde (kasa vb.) kamera kullanımı, kamera konumu ve görüş açısı göz önünde bulundurulmak suretiyle orantılılık bakımından uygun görünebilir. Ancak tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemelidir. Kullanılan güvenlik kameralarının konumu, görüş açısı ve yakınlaştırma özelliği ile izlemenin sürekliliği ve sıklığı dikkatle değerlendirilmeli ve iş yerinde dahi olsa çalışanların makul mahremiyet beklentisi göz önünde bulundurulmalıdır. İzlemenin kapsamı ve yoğunluğu genişledikçe müdahalenin ağırlığı artacağından, iş yerindeki tüm alanları kapsayan geniş açılı veya yüz odaklı kayıtlar yapılmamalıdır. Ses kayıt özelliği bulunan kameralar özel hayatın gizliliğine son derece müdahaleci bir yöntem olduğundan ölçülülük ilkesi açısından dikkatle değerlendirilmeli, hukuka uygun gerekçesi ve gerekliliği açıkça ortaya konulmadan kullanılmamalıdır. İş yerinin kamuya açık alanlarında, gözetim ve denetim kapsamında olmayan bireylerin, özellikle hassas grupların ve çocuklar gibi özel koruma gerektiren kişilerin güvenlik kamerası sistemi kurulması vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinden etkilenip etkilenmeyeceği de dâhil olmak üzere bütün etmenler etraflıca değerlendirilmelidir. Her durumda, güvenlik kamerası vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesi hususunda kişilerin kamera kaydı kapsamındaki alanlarda bulundukları sırada sahip olabileceği mahremiyet beklentisi dikkate alınmalıdır. Veri sorumlusu tarafından güvenlik kamerası vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesi ve 6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca ortamın kayıt altına alındığına dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereklidir. Güvenlik kamerası kayıtları vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu işveren tarafından gerekli teknik ve idari tedbirler; örneğin yetki matrisi oluşturulması ve yetkisiz erişimin önlenmesi gibi önlemler alınmalıdır. Kameralar ile kayıt altına alınan görüntülerin saklama sürelerine ayrıca özen gösterilmelidir. Gereğinden uzun süre kayıtların saklanması 6698 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil edebileceğinden, mümkün olan en kısa süre yeterli görülmeli ve sistemde otomatik imha mekanizması bulunmalıdır. Bir olay yaşanması halinde hukuki süreç boyunca yalnızca ilgili kayıt saklanmalıdır. Kamera kayıtlarının izinsiz olarak yetkisiz kişilerle paylaşımı söz konusu olmamalı ve yalnızca yetkili kişilerin kayıtlara erişimi mümkün olmalıdır. Kayıtların güvenliği ile gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli prosedürler hazırlanmalı ve güvenlik kamerası verilerine kimlerin erişebileceği, verilerin nasıl yönetileceği ve erişimlerin nasıl kaydedileceğine ilişkin sınırlar belirlenmelidir.

Duyuruda son olarak, 6698 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, yetkisiz erişimin önlenmesini ve muhafazasını teminen, veri sorumluları tarafından yukarıda belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kanun’un 18. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezası da uygulanmak suretiyle işlem tesis edilebileceği ifade edilmiştir.

Footnote

1 KVKK, İş Yerlerinde Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu .

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