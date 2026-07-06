2026 Yılının İkinci Yarısında Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 73.729,87 Tl Olarak Belirlenmiştir 06.07.2026

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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 03/07/2026 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/07/2026-31/12/2026 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre, 1/7/2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 73.729,87 TL’dir.

Dönem 1/7/2026-31/12/2026 Aylık Katsayısı 1.575512 Taban Aylık Katsayısı 25.794915 Yan Ödeme Katsayısı 0.499649

01/07/2026-31/12/2026 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı* 3.581,14 TL Çocuk Yardımı (6 yaş üstü) 393,88 TL Çocuk Yardımı (0-6 yaş) 787,76 TL

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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