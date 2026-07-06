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6 July 2026

2026 Yılının İkinci Yarısında Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 73.729,87 Tl Olarak Belirlenmiştir 06.07.2026

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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The Turkish Ministry of Treasury and Finance has announced updated civil servant salary coefficients and social benefits for the July-December 2026 period through an official circular. These adjustments include changes to monthly salary multipliers, severance payment caps, and family and child allowance amounts that will affect public sector employees across Turkey.
Turkey Employment and HR
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 03/07/2026 tarih 5 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/07/2026-31/12/2026 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre, 1/7/2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 73.729,87 TL’dir.

Dönem

1/7/2026-31/12/2026

Aylık Katsayısı

1.575512

Taban Aylık Katsayısı

25.794915

Yan Ödeme Katsayısı

0.499649

01/07/2026-31/12/2026 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı*

3.581,14 TL

Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)

393,88 TL

Çocuk Yardımı (0-6 yaş)

787,76 TL

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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