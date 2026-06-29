Yargıtayca Verilen Yıllık İzin Hesabına İlişkin Güncel Karar Ile Yıllık İzin Süresine Denk Gelen Hafta Tatilinin İzin Gününden Sayılamayacağı Netleşmiştir

Çalışanların yıllık ücretli izin haklarının hesaplanmasında uygulamada zaman zaman farklılık yaratan bir konu, Yargıtayın yakın tarihli kararıyla yeniden gündeme gelmiş ve Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz istemi üzerine inceleme yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5’inci maddesinde yer alan düzenlemenin açık bir şekilde uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur.

Anılan hüküm uyarınca, “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” Nitekim bu kapsamda incelenen uyuşmazlıkta da işçinin kullandığı yıllık izin dönemleri içerisinde hafta tatiline denk gelen günlerin bulunduğu tespit edilmiş, bu günlerin yıllık izin hakkını tüketen günler olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de işçinin hâlen kullanılmamış bakiye izin hakkının bulunduğu kabul edilmiştir.

Söz konusu karar ile yıllık izin kullanan çalışanların izin dönemine denk gelen dinlenme günlerini kaybetmeyeceği netleşmiştir. Başka bir ifadeyle, yıllık izin süresi içerisinde yer alan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, çalışanın yıllık izin hakkından düşülemeyecek ve izin bakiyesinin hesabında dikkate alınmaya devam edecektir. Bu karar doğrultusunda işverenlerin yıllık izin kayıtlarını ve izin planlamalarını gözden geçirmeleri, çalışanların ise izin bakiyelerini kontrol etmeleri önem taşımaktadır. Kararın, yıllık izin uygulamalarında yeknesaklığın sağlanmasına ve olası uyuşmazlıkların önlenmesine katkı sunması beklenmektedir. Karara şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 03.02.2026 tarihli ve 2025/9525 E., 2026/757 K. sayılı kararı