Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Ve İşverenlerin Yükümlülükleri

Engelli çalıştırma zorunluluğu, yalnızca sosyal bir sorumluluk değil; iş hukukunun bağlayıcı yaptırımlarla desteklediği, ihlali idari para cezasına yol açan bir yasal yükümlülüktür. İşverenler bu yükümlülüğü çoğunlukla personel politikasının ikincil bir unsuru olarak değerlendirse de uygulamada denetim sıklığı ve yaptırım miktarları, konuyu şirket uyum gündeminin öncelikli başlıklarından biri hâline getirmektedir.

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Engelli çalıştırma zorunluluğu, yalnızca sosyal bir sorumluluk değil; iş hukukunun bağlayıcı yaptırımlarla desteklediği, ihlali idari para cezasına yol açan bir yasal yükümlülüktür. İşverenler bu yükümlülüğü çoğunlukla personel politikasının ikincil bir unsuru olarak değerlendirse de uygulamada denetim sıklığı ve yaptırım miktarları, konuyu şirket uyum gündeminin öncelikli başlıklarından biri hâline getirmektedir. Bu makalede engelli çalıştırma zorunluluğunun yasal dayanağı, özel ve kamu sektörüne uygulanan oranlar ile hesaplama yöntemi, kapsama giren işyerlerinin belirlenmesi ve yükümlülüğün yerine getirilmemesinin doğurduğu sonuçlar ele alınmaktadır. Birden fazla şubesi olan işverenler için çalışan sayısının nasıl hesaplanacağı, yükümlülüğü karşılayan alternatif istihdamın hangi koşullarda geçerli sayılacağı ve İŞKUR süreçleri de ayrıca incelenmektedir.

Engelli Çalıştırma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı

Engelli istihdamına ilişkin yükümlülükler, birden fazla düzeyde düzenlenmiş bir mevzuat çerçevesinden kaynaklanmaktadır. Temel yükümlülük 4857 sayılı İş Kanunu'nda tanımlanmış; ayrıntılar ise ikincil mevzuatla somutlaştırılmıştır. Engelli çalıştırma zorunluluğu hem özel sektör hem de kamu sektörü için zorunluyken eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü sadece kamu sektörüne özgülenmiştir. Bu çerçeveyi doğru okumak, hem yükümlülüğün kapsamını hem de uyum için atılması gereken adımları anlamak açısından kritik bir başlangıç noktasıdır.

İş Kanunu'nun 30. maddesi, engelli çalıştırma yükümlülüğünü doğrudan düzenleyen temel hükümdür. Madde, 50 işçi sayısını aşan işverenlere engelli personel çalıştırma zorunluluğu getirmekte; bu zorunluluğu yerine getirmeyenler için ise idari para cezası öngörmektedir. Kural olarak özel sektör işverenlerine yüzde 3, kamu kuruluşlarına ise yüzde 4 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğü getirilmektedir. Öte yandan kamu işverenleri ile özel sektör işverenleri arasındaki ayrım yalnızca oran bakımından değil, yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğine dair usul kuralları açısından da önem taşımaktadır. Nitekim kamu sektöründe engelli istihdamı ilgili merkezi kamu personel yerleştirme sistemi aracılığıyla yürütülürken, özel sektör işverenleri İŞKUR aracılığıyla ya da doğrudan işe alım yoluyla bu yükümlülüğü karşılayabilmektedir. Madde 30'un iş hukuku uyumu açısından bütünleşik bir okuma gerektirdiği unutulmamalıdır; zira diğer istihdam yükümlülükleriyle olan etkileşimi, uygulamada öngörülemeyen hak kayıplarına zemin hazırlayabilmektedir.

Kanun metninin çerçevesini çizdiği engelli çalıştırma yükümlülüğünün ayrıntıları, başta Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik olmak üzere çeşitli ikincil mevzuatla somutlaşmaktadır. Bu yönetmelik, özellikle işverenlerin İŞKUR’a bildirim yükümlülükleri, işgücü talebinin oluşturulması, engelli ve eski hükümlü statüsünün belgelendirilmesi ve işe yerleştirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen bu süreçler, yükümlülüğün uygulamadaki yerine getirilme biçimini belirlemektedir. Uygulamada birçok ihlal, kanun metninden ziyade bu ikincil düzenlemelere uyumsuzluktan kaynaklanabilmektedir.

Engelli Çalıştırma Oranları ve Hesaplama Yöntemi

Yükümlülüğün kapsamını belirleyen iki temel parametre vardır: işyerinde çalışan işçi sayısı ve uygulanacak oran. Bu iki parametrenin doğru hesaplanması, hem zorunlu istihdam sayısını hem de olası ceza miktarını doğrudan etkilemektedir. Özellikle çalışan sayısının tespitinde yapılan metodoloji hataları, işverenleri fiilî durumdan bağımsız olarak yaptırımla karşı karşıya bırakabilmektedir.

Özel Sektörde Engelli Çalıştırma Zorunluluğu

Özel sektör işverenlerinin engelli çalıştırma zorunluluğu, İş Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca elli ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için devreye girmektedir. Bu eşiğin altındaki işverenler yasal yükümlülük kapsamında değerlendirilemez; ancak uygulamada elli işçi sayısına yakın olan işyerlerinin mevsimsel dalgalanmalar nedeniyle zaman zaman eşiği aştığı ve bu durumun farkında olmadan yükümlülük altına girdiği görülmektedir. Kapsama giren işverenler için oran, toplam çalışan sayısının yüzde 3'ü olarak belirlenmiştir. Örneğin yüz işçi çalıştıran bir işyeri en az üç engelli işçi istihdam etmekle yükümlüdür; Yüz elli işçi çalıştıran bir işyeri için hesaplama sonucu 4,5 olup uygulanan yuvarlama kuralına göre bu sayı 5'e yükselmektedir. Hesaplama sonucunda ortaya çıkan kesirli sayılarda, yarım ve üzerindeki değerler yukarı yuvarlanarak tam sayıya tamamlanır; yarımın altındaki kesirler ise dikkate alınmaz. Bu noktada İş Kanunu ve İŞKUR yönlendirmelerinin takibi belirleyici önem taşımaktadır.

Engelli çalıştırma zorunluluğu kapsamında işveren ile işçi arasındaki ilişki yalnızca istihdam yükümlülüğüyle sınırlı değildir; aynı zamanda işçilik alacakları bakımından da özel bir dikkat gerektirir. Engelli çalışanların çalışma koşulları, ücret hakları ve eşit davranma ilkesi çerçevesinde korunması zorunlu olup, bu yükümlülüklerin ihlali bazı durumlarda işçi açısından haklı fesih sebepleri doğurabilir. Özellikle ayrımcılık, uygun çalışma koşullarının sağlanmaması veya iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin ihlali gibi durumlar, engelli çalışan bakımından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi sonucunu doğurabilecek niteliktedir. Bu nedenle işverenin yalnızca sayısal yükümlülüğü yerine getirmesi yeterli olmayıp, aynı zamanda işçilik hakları bakımından da süreci doğru yönetmesi gerekir; aksi hâlde hem idari yaptırımlar hem de işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklarla karşılaşılması kaçınılmaz hâle gelir.

Çalışan Sayısı Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kural olarak aynı işverene ait birden fazla işyeri bulunması hâlinde, engelli çalıştırma yükümlülüğünün belirlenmesinde işyerlerinin bulunduğu yer esas alınır. Aynı il sınırları içinde yer alan işyerlerinde çalışan sayısı birlikte değerlendirilir ve elli işçi eşiği bu toplam üzerinden hesaplanır. Buna karşılık farklı illerde bulunan işyerleri bakımından her bir işyeri ayrı ayrı değerlendirilir. Bu ayrımın göz ardı edilmesi, işverenin farkında olmadan yükümlülük kapsamına girmesine veya eksik istihdam nedeniyle idari para cezasıyla karşılaşmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren işverenlerin çalışan sayısını il bazında düzenli olarak takip etmesi, uyum açısından kritik önem taşır.

Bununla birlikte, yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılması yasaktır. Ayrıca bu işlerde çalışan işçiler, toplam çalışan sayısının hesaplanmasında da dikkate alınmaz. Bu nedenle özellikle madencilik, tünel, altyapı ve benzeri faaliyetlerde bulunan işverenlerin kontenjan hesaplamasını bu istisnayı dikkate alarak yapması gerekir.

İşverenin Engelli İşçi Bulmak İçin İzlemesi Gereken Süreç

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen işverenlerin önündeki en pratik kanal Türkiye İş Kurumu'dur. İŞKUR, hem işveren taleplerini kayıt altına alarak uygun adayları yönlendiren bir aracı kurum işlevi görmekte hem de istihdam sürecine ilişkin belgelendirmeyi sağlayan resmi bir denetim mercii olarak işlev üstlenmektedir. Bu yapı, uygulamada sürecin büyük ölçüde İŞKUR üzerinden yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Her ne kadar işverenin doğrudan istihdam yoluyla engelli işçi çalıştırması mümkün olsa da, denetim ve ispat süreçleri bakımından İŞKUR kayıtları belirleyici rol oynamaktadır.

İŞKUR Engelli İşçi Talebi Nasıl Oluşturulur

İşverenin engelli işçi talebini oluşturabilmesi için öncelikle İŞKUR'un işveren portalına kayıtlı olması gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından işveren, sisteme giriş yaparak açık pozisyon bildirimi oluşturur; bu bildirimde pozisyonun engel grubuna uygunluğu, çalışma koşulları ve aranan nitelikler açıkça belirtilir. Talep oluşturulduktan sonra İŞKUR, kayıtlı engelli iş arayanlar arasından uygun profilleri işverene yönlendirir. Uygulamada bu sürecin işlemesi için işverenin talebi yeterince ayrıntılı tanımlaması kritik önem taşımaktadır; muğlak ya da gerçekçi olmayan nitelik koşulları, adayların yönlendirilememesine ve sürecin sürüncemede kalmasına yol açabilmektedir. İŞKUR tarafından yönlendirilen adayların işe alınmaması hâlinde işverenin bu kararı gerekçelendirmesi beklenmektedir. Talep açıklığının sürdürülmesi, ileride yapılacak denetimlerde iyi niyet belgesi işlevi göreceğinden süreç boyunca yazışmaların ve yönlendirme kayıtlarının saklanması önerilmektedir.

İşe Alım Sürecinde Engelli Adayın Hakları

Engelli bir adayın işe alım sürecine dahil edilmesi, işverene yalnızca bir tercih hakkı değil; aynı zamanda bir dizi hukuki yükümlülük de verir. 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işverenin engel durumu gerekçesiyle ayrımcı bir tutum sergilemesi yasaktır; bu yasak, iş ilanlarından değerlendirme ölçütlerine kadar tüm aşamaları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra makul düzenleme yükümlülüğü, işverenin adayın engeliyle orantılı biçimde işyeri koşullarını uyarlamasını gerektirmektedir. Fiziksel erişilebilirlik, iletişim araçlarına uyum ve çalışma düzenlemelerindeki esneklik bu uyarlamaların başlıca örnekleri arasında sayılabilir. İşverenin makul düzenleme talebini karşılayamayacağını öne sürmesi hâlinde bu durumu somut gerekçelerle belgelemesi gerekmektedir; aksi takdirde ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya kalma riski doğmaktadır. Engelli adayın işe alım sürecinde uğradığı ayrımcılığı ilgili kurumlara bildirme ve yargı yoluna başvurma hakkı da saklıdır.

Engelli İşçi İstihdamını Teşvik Eden Devlet Destekleri

Engelli işçi istihdamını teşvik etmek amacıyla işverenlere önemli bir mali avantaj sağlanmaktadır. Bu kapsamda, engelli sigortalılar için hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvik, hem yasal kontenjan kapsamında çalıştırılan engelli işçiler hem de kontenjan fazlası istihdam bakımından uygulanabilmektedir. Ancak söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işverenin aylık prim ve hizmet belgelerini süresinde vermesi ve sigortalı hissesine ait primlerin eksiksiz ödenmiş olması gerekmektedir.

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu İhlalinde İdari Para Cezaları 2026

Engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler; salt itibar kaybıyla değil, ciddi mali yaptırımlarla da yüzleşmek durumunda kalmaktadır. İdari para cezası mekanizması, eksik istihdam edilen her bir engelli işçi için ayrı ayrı işletilmekte ve aylık dönemler itibarıyla birikimli bir yük oluşturmaktadır. Bu yapı, yükümlülüğün ne kadar süre ertelenirse toplam mali riskin o ölçüde büyüyeceği anlamına gelmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesinin son fıkrası uyarınca çalıştırılmayan her bir engelli işçi için aylık idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza, her takvim yılı başında yeniden belirlenmekte olup güncel tutar 37.748 TL’dir. Cezanın hesaplanmasında esas alınan parametre, o ay itibarıyla eksik kalan engelli işçi sayısıdır; dolayısıyla yükümlülüğün yalnızca kısmen karşılanması hâlinde dahi kalan eksiklik kadar ceza uygulanmaya devam eder. Birden fazla işyeri bulunan işverenler bakımından, aynı il sınırları içinde yer alan işyerleri birlikte değerlendirilir ve yükümlülük buna göre belirlenir. Bu nedenle eksik istihdamın tespitinde de toplam çalışan sayısı esas alınır.

İdari para cezasına itiraz hakkı, hem idari hem de yargısal düzlemde işverenin elinde bulunan önemli bir hukuki araçtır. İşveren, cezanın tebliğinden itibaren yasal süre içinde ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne idari itirazda bulunabilir. İşverenin engelli işçi temin edememesi, tek başına idari yaptırımı ortadan kaldıran bir durum olarak kabul edilmemektedir. Ancak işverenin İŞKUR üzerinden açık kontenjan oluşturduğunu, aday yönlendirmelerinin yapıldığını ve işe alım girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belgeleyebilmesi, itiraz sürecinde önemli bir değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmaktadır. Salt talep oluşturulmuş olması yeterli görülmeyebilir. Yönlendirilen adaylarla görüşme yapıldığına dair yazışmalar ve sonuçsuz kalan istihdam girişimlerine ilişkin belgeler bu süreçte kritik delil niteliği taşımaktadır. İdari itirazın reddi hâlinde idare mahkemesine başvurma yolu açık kalmaktadır. Ancak uygulamada mahkeme sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda, uyuşmazlığın idari aşamada çözülmesi zaman ve maliyet açısından işveren lehine sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle denetim öncesi hazırlık ve belge yönetimi, ceza riskini en aza indirmenin en etkili yolu olarak öne çıkmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

50 işçi sınırının altında kalan işverenler yükümlü müdür? 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü, kural olarak elli ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için geçerlidir. Bu eşik belirlenirken işyerlerinin bulunduğu il esas alınır. Aynı işverene ait işyerleri aynı il sınırları içinde bulunuyorsa, çalışan sayısı birlikte değerlendirilir ve elli işçi sınırı bu toplam üzerinden hesaplanır. Buna karşılık farklı illerde bulunan işyerleri bakımından her bir işyeri ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle tek bir işyerinde çalışan sayısı 50’nin altında olsa dahi, aynı ildeki diğer işyerleriyle birlikte toplam çalışan sayısı 50’yi aşıyorsa işveren yükümlülük kapsamına girer. Çalışan sayısının bu şekilde hesaplanmaması, işverenin farkında olmadan yükümlülük altına girmesine ve idari para cezası ile karşılaşmasına yol açabilir.

Engelli İşçi İstihdam Edemiyorsam Ne Yapabilirim? Uygun engelli aday bulunamaması, tek başına idari yaptırımı ortadan kaldırmaz. Ancak işverenin İŞKUR kayıtları ve işe alım girişimleri ile bu durumu belgelemesi, itiraz sürecinde önemli bir değerlendirme unsuru olarak dikkate alınmaktadır. İşveren, açık kontenjanını İŞKUR sistemine bildirmeli ve talep kaydını güncel tutmalıdır. Yönlendirilen adaylarla görüşme yapıldığına dair yazışmalar, başvuruların sonuçsuz kalmasına ilişkin belgeler ve istihdam girişimlerini gösteren kayıtlar, denetim sırasında ve olası itiraz sürecinde belirleyici delil niteliği taşımaktadır. Salt sistemde açık talep oluşturulmuş olması uygulamada yeterli görülmeyebilmektedir. Süreci aktif biçimde yönettiğini kanıtlayan işveren daha sağlam bir hukuki konumda bulunmaktadır. Dolayısıyla belge yönetimi, bu süreçte pasif bir formalite değil; aktif bir risk yönetimi aracı olarak değerlendirilmelidir.

Her işyeri engelli çalıştırmak zorunda mı? Hayır, her işyeri için böyle bir zorunluluk bulunmaz. Engelli çalıştırma yükümlülüğü, işyerinde çalışan toplam işçi sayısına bağlıdır ve belirli bir eşik aşılmadan bu yükümlülük doğmaz. Türk hukukunda bu sınır kural olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için geçerlidir. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli bir kısmı doğrudan bu kapsamda yer almaz. Ancak uygulamada işverenlerin çalışan sayısını yanlış hesaplaması veya farklı işyerlerini ayrı değerlendirmesi nedeniyle yükümlülüğün gözden kaçırıldığı durumlar sıkça görülmektedir.

50 kişinin çalıştığı bir işyerinde kaç engelli çalıştırılmalıdır? 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde engelli çalıştırma oranı %3 olarak belirlenmiştir. Bu oran doğrudan çalışan sayısına uygulanır ve ortaya çıkan sayı yukarı yuvarlanır. Örneğin 50 işçi çalıştıran bir işyerinde en az 2 engelli işçi çalıştırılması gerekir. Ancak burada kritik olan nokta, hesaplamanın yalnızca bordro sayısına göre değil, hukuken dikkate alınan işçi sayısına göre yapılmasıdır. Bu aşamada yapılan hatalar, idari para cezalarıyla karşılaşılmasına neden olabilir.

Engelli işçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa ceza uygulanır mı? Engelli işçinin istifa etmesi ya da haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kontenjan eksikliği yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu noktada işverenin ceza riskiyle karşılaşmaması için yasal süre içinde yeni bir engelli işçi istihdam etmesi ya da kontenjanı İŞKUR üzerinden aktif hâle getirmesi gerekmektedir. Ayrılışın işverenin iradesi dışında gerçekleştiği, yani işçinin kendi tercihiyle ya da engelinden kaynaklanan bir nedenle ayrıldığı durumlarda, denetim anında kontenjanın kapatılmamış olması ceza uygulanmasına yeterli zemin oluşturmaktadır. Dolayısıyla işten ayrılma ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun, işverenin eşik hesabını yeniden gözden geçirmesi ve kontenjan yükümlülüğünü geciktirmeksizin yerine getirmeye başlaması gerekmektedir.

Hangi firmalar engelli çalıştırmak zorundadır? Engelli çalıştırma yükümlülüğü hem özel sektör hem de kamu işverenleri için söz konusudur; ancak oranlar farklılık gösterir. Özel sektörde %3 oranı uygulanırken, kamu işyerlerinde bu oran genellikle daha yüksektir. Bununla birlikte yükümlülük, işverenin tüzel kişiliğine değil, işyerinde fiilen çalışan işçi sayısına bağlıdır. Bu nedenle bir şirketin birden fazla şubesi veya işyeri bulunuyorsa, bu işyerlerinin birlikte değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ayrıca analiz edilmelidir. Uygulamada en çok hata yapılan noktalardan biri de bu organizasyon yapısının yanlış yorumlanmasıdır.

SONUÇ

Engelli çalıştırma zorunluluğu, yalnızca belirli bir sayıda engelli personel istihdam edilmesini gerektiren teknik bir yükümlülük değil; işverenin iş hukuku kapsamında uyum süreçlerini doğrudan etkileyen, ihlali hâlinde ciddi idari yaptırımlar doğuran bir düzenlemedir. Özellikle “engelli çalıştırma zorunluluğu”, “engelli personel çalıştırma oranı” ve “hangi işyerleri engelli çalıştırmak zorunda” gibi başlıklarda yapılan hatalı değerlendirmeler, işverenin farkında olmadan yükümlülük altına girmesine veya eksik istihdam nedeniyle idari para cezalarıyla karşılaşmasına yol açabilir. Bu nedenle çalışan sayısının doğru hesaplanması, işyerlerinin birlikte değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi ve İŞKUR süreçlerinin aktif şekilde yönetilmesi, yalnızca yasal uyum değil aynı zamanda risk yönetimi açısından da kritik önem taşır.

Sonuç olarak, engelli çalıştırma zorunluluğu uygulamada basit bir oran hesabı gibi görünse de, gerçekte organizasyon yapısı, çalışan statüleri ve işe alım süreçlerinin doğru yönetilmesini gerektiren çok katmanlı bir hukuki yükümlülüktür. Özellikle 50 işçi sınırına yaklaşan işyerleri, birden fazla şubesi bulunan şirketler ve personel sirkülasyonu yüksek olan işletmeler açısından bu yükümlülük dinamik bir şekilde takip edilmelidir. Aksi hâlde yalnızca idari para cezası değil, aynı zamanda denetim süreçlerinde ispat yükü ve belge eksikliği gibi ek riskler de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sürecin bir iş hukuku avukatı ile birlikte baştan itibaren doğru yapılandırılması, ileride doğabilecek mali ve hukuki sonuçların önüne geçilmesi açısından belirleyici olacaktır.

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