Fazla Mesai Ücreti Ve Davası 2026

Fazla mesai ücreti, işverenin çalışma düzenini nasıl kurduğunu ve işçinin emeğinin ne ölçüde karşılandığını gösteren kritik bir hukuki göstergedir. Bu nedenle fazla mesai konusu, çoğu zaman sadece bir ücret hesabı meselesi gibi görünse de, gerçekte iş ilişkisinin dengesi, ispat yükü ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların temelini oluşturur.

Article Insights

Meriç Paldimoglu’s articles from Paldimoglu Law Firm are most popular: within Employment and HR topic(s)

in Turkey Paldimoglu Law Firm are most popular: within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Immigration topic(s)

Fazla mesai ücreti, işverenin çalışma düzenini nasıl kurduğunu ve işçinin emeğinin ne ölçüde karşılandığını gösteren kritik bir hukuki göstergedir. Bu nedenle fazla mesai konusu, çoğu zaman sadece bir ücret hesabı meselesi gibi görünse de, gerçekte iş ilişkisinin dengesi, ispat yükü ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların temelini oluşturur. Uygulamada en sık karşılaşılan sorun, fazla mesainin ya hiç kayda alınmaması ya da bordro üzerinde gerçeği yansıtmayan şekilde gösterilmesidir; bu durum ise uyuşmazlık ortaya çıktığında ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir. Bu yazıda fazla mesai kavramının hukuki çerçevesi, ücretin nasıl hesaplandığı, hangi delillerle ispatlanabileceği ve uygulamada en sık yapılan hataların neler olduğu ele alınacaktır. Özellikle fazla mesai alacaklarının talep edilmesi sürecinde ortaya çıkan stratejik riskler ve zamanaşımı gibi kritik konulara da değinilerek, sürecin yalnızca teorik değil pratik yönü de açıklığa kavuşturulacaktır.

Fazla mesai kavramı ve hukuki dayanağı

Fazla mesai, yalnızca işçinin normal çalışma saatlerinin dışında çalışması olarak tanımlanamaz; hukuken belirlenmiş sınırların aşılması halinde ortaya çıkan ve özel kurallara tabi olan bir çalışma biçimidir. Türk iş hukukunda bu alanın temel dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Kanun’un 63. maddesi uyarınca haftalık çalışma süresi kural olarak 45 saat olarak belirlenmiş olup bu sürenin aşılması halinde fazla çalışma gündeme gelir. Ancak burada belirleyici olan işverenin talebiyle veya bilgisi dahilinde ve işin gereği olarak yapılmış olmasıdır. Bu nedenle fazla mesai, şekli bir süre hesabından ziyade kanuni şartlara bağlı bir çalışma türü olarak değerlendirilmelidir.

İş Kanunu’nun 41. maddesi fazla çalışmayı açık şekilde düzenlemekte ve haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla mesai olarak kabul edileceğini hüküm altına almaktadır. Aynı maddede fazla mesainin ücretlendirilmesi de belirlenmiş ve her bir saat fazla çalışma için normal saatlik ücretin %50 artırılmış şekilde ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna karşılık, haftalık çalışma süresinin sözleşme ile 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, 45 saate kadar olan aşım “fazla sürelerle çalışma” olarak kabul edilmekte ve bu durumda %25 zamlı ücret uygulanmaktadır. Bu ayrım, uygulamada çoğu zaman göz ardı edilmekte ve hesaplama hatalarına neden olmaktadır.

Kanun fazla mesainin tanımını, ücretini ve sınırlarını belirlemiştir. İş Kanunu’na göre bir işçinin yıllık fazla çalışma süresi kural olarak 270 saati aşamaz ve fazla çalışma yaptırılabilmesi için işçinin onayının alınması gerekir. Bu onayın çoğu zaman iş sözleşmesi ile alındığı görülse de, uygulamada bu hükümlerin geçerliliği her somut olayda ayrıca değerlendirilir. Özellikle “fazla mesai ücrete dahildir” şeklindeki genel kayıtlar, sınırsız bir serbestlik sağlamaz ve Yargıtay uygulamasında belirli sınırlar içinde kabul görür. Belirtmek gerekir ki üst sınırın aşılması fazla çalışmayı geçersiz kılmaz; işçi yine ücret talep edebilir, ancak işveren açısından idari yaptırım sorunu doğabilir.

Fazla çalışma iddiasının ispatında yazılı kayıt bulunan dönemler yönünden, bu kayıtların içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu taraflarca ileri sürülüp aksi ispat edilmedikçe, kayıtlara itibar edilmelidir. Bu halde tanık anlatımlarına göre sonuca gidilemez. Fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında ise, fazla çalışma tahakkuku içeren imzalı bordrolar yönünden, bordroda yazılı fazla çalışma süresinden daha fazla çalışma yapıldığı iddiasının sadece yazılı kayıtlar ile ispat edilebileceği gözden kaçırılmamalı, tahakkuk içermeyen imzalı bordrolar ve imzasız bordrolar yönünden ise fazla çalışma iddiasının her türlü delil ile ispat edilebileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca dosya kapsamında bulunan iş sözleşmesinde, fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğunun kararlaştırıldığı görülmekte olup, bu kayda da değer verilerek sonuca gidilmelidir. Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2021/7759, K. 2021/12375, T. 21.09.2021

Bu çerçevede fazla mesai konusu, doğrudan uyuşmazlık üreten bir hukuki risk alanıdır. Özellikle çalışma sürelerinin kayıt altına alınmaması, bordroların gerçeği yansıtmaması veya işçinin fiili çalışma düzeninin doğru yönetilmemesi durumunda, işveren açısından ciddi tazminat ve alacak yükümlülükleri doğabilmektedir. Bu nedenle fazla mesaiye ilişkin hukuki çerçevenin doğru anlaşılması, sürecin en başında risk yönetimi açısından belirleyici hale gelir.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır

Fazla mesai ücreti hesaplaması, uygulamada en çok hata yapılan alanlardan biridir; çünkü çoğu durumda işçinin aldığı aylık ücret ile fiili çalışma düzeni arasında doğrudan bir ilişki kurulmadan hesaplama yapılmaktadır. Oysa hukuken doğru hesaplama, öncelikle işçinin saatlik ücretinin belirlenmesi ile başlar. İş Kanunu sistematiğinde fazla mesai, saatlik ücret üzerinden hesaplanan bir alacak türüdür ve bu nedenle aylık maaşın doğrudan esas alınması çoğu zaman yanıltıcı sonuçlar doğurur. Bu noktada hesaplamanın teknik olduğu kadar stratejik bir yönü de bulunmaktadır.

Saatlik ücret belirlenirken, işçinin aylık brüt ücreti esas alınır ve bu ücret Yargıtay uygulamasına göre 225 saate bölünerek bulunur. Bu hesaplama yöntemi, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aylık karşılığı üzerinden kabul görmüş yerleşik bir uygulamadır. Bulunan saatlik ücret üzerine, fazla mesai söz konusuysa %50 zam uygulanır; yani işçi, her bir fazla çalışma saati için normal ücretinin bir buçuk katını almaya hak kazanır. Eğer çalışma “fazla sürelerle çalışma” kapsamındaysa, bu durumda zam oranı %25 olarak uygulanır. Bu ayrımın doğru yapılmaması, dava aşamasında ciddi farklar yaratabilir.

Uygulamada özellikle maaşlı çalışanlar açısından “fazla mesai ücrete dahil” olduğu yönündeki savunmalar sıklıkla gündeme gelir. Ancak bu tür düzenlemeler, sınırsız bir kapsama sahip değildir. Yargıtay uygulamasında, bu hükümlerin ancak belirli bir fazla mesai süresini kapsadığı ve bu sürenin aşılması halinde işçinin ayrıca fazla mesai ücreti talep edebileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla işverenin yalnızca sözleşmeye dayanarak tüm fazla çalışmaları kapsadığını iddia etmesi çoğu durumda yeterli görülmez. Bu durum, özellikle yüksek tempolu işlerde çalışan kişiler açısından önemli alacak kalemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Bordro uygulamaları da hesaplama sürecinde kritik bir rol oynar. İşveren tarafından düzenlenen ücret bordrolarında fazla mesai tahakkuku yer alıyorsa ve işçi bu bordroyu ihtirazı kayıt koymadan imzalamışsa, bu durum kural olarak o ay için fazla mesainin ödendiği yönünde karine oluşturur. Ancak bordronun gerçeği yansıtmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda işçi farklı delillerle bu karineyi çürütmek zorundadır. Özellikle puantaj kayıtları, giriş-çıkış sistemleri ve tanık beyanları bu noktada belirleyici hale gelir.

Somut olayda; davacının fazla çalışma talebi tanık anlatımlarına göre hesaplanıp hüküm altına alınmıştır. Dosya kapsamında bulunan ve davacının çalışma süresinin tamamını kapsayan ücret bordrolarının incelenmesinde, bordroların tamamında fazla çalışma tahakkuku yapıldığı ve tamamının işçi tarafından ihtirazı kayıtsız olarak imzalanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, işçinin bordroda tahakkuk ettirilenden daha fazla çalışma yaptığını tanık ile ispatlaması mümkün değildir. Daha fazla çalışma yapıldığı geçerli bir yazılı delille ispatlanamadığına göre; fazla çalışma isteğinin reddi gerekirken yazlı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2013/30099, K. 2015/1854, T. 02.02.2015

Sonuç olarak fazla mesai ücreti hesaplaması, basit bir matematik işlemi olmaktan ziyade, doğru veri seti ve hukuki sınıflandırma gerektiren bir süreçtir. Hesaplamanın hatalı yapılması, ya eksik talebe ya da fazla mesai davası sürecinde talebin reddine yol açabilir. Bu nedenle fazla mesai alacağı gündeme geldiğinde, yalnızca çalışma süresi değil; ücret yapısı, sözleşme hükümleri ve kayıt düzeni birlikte değerlendirilmelidir.

Fazla mesai alacağının ispatı ve uygulamadaki sorunlar

Fazla mesai alacağı bakımından en kritik meselelerden biri, çalışmanın gerçekten yapıldığının nasıl ispatlanacağıdır. Uygulamada çoğu uyuşmazlık, fazla mesainin varlığından ziyade ispatı noktasında yoğunlaşır. İş hukuku sistematiğinde kural olarak işçi fazla çalışma yaptığını ispatla yükümlüdür; ancak bu ispat, klasik anlamda yazılı belgeye bağlı değildir. Çünkü fazla mesai çoğu zaman işverenin kontrolünde gerçekleşen ve kayıt altına alınmayan bir süreçtir. Bu nedenle yargılama pratiğinde daha esnek bir ispat rejimi benimsenmiştir.

İşçinin fazla mesaiyi ispat etmek için başvurabileceği en önemli araçlardan biri tanık beyanlarıdır. Özellikle aynı işyerinde çalışmış kişiler tarafından verilen beyanlar, mahkemeler tarafından güçlü delil olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte tanık anlatımlarının tek başına yeterli görülmediği durumlar da söz konusudur; beyanların somut, tutarlı ve işyerindeki çalışma düzeni ile uyumlu olması beklenir. Aksi halde mahkeme, soyut ve genel nitelikteki ifadeleri yeterli bulmayabilir. Bu durum, davanın sonucunu doğrudan etkileyebilecek bir risk alanı yaratır.

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda imzalı ücret bordrolarının aksinin yine davalı işverence sunulan puantaj kayıtları ile ispatlandığı bu nedenle puantaj kayıtlarına göre bordrolarda tahakkuk bulunan aylarda belirtilen fazla çalışma sürelerinden fazla çalışma yapıldığının belirlenmesi halinde farkın hesaplanacağı kabul edilmiş ise de, bu kabul dosya içeriği ve dosya içerisinde bulunan kayıtlar ile örtüşmemektedir. Davalı işverence tüm çalışma dönemine ait puantaj kayıtları sunulmuş ise de bu kayıtlar imzalı olmadığı gibi bilirkişi raporunda belirtilenin aksine bu kayıtlarda aylık fazla çalışma saati belirtilmiş değildir. "Bunun yanında işverenin tutmakla yükümlü olduğu puantaj kayıtları, giriş-çıkış sistemleri ve elektronik veriler de önemli delil niteliğindedir. Kart basma sistemleri, turnike kayıtları, e-posta saatleri veya dijital çalışma verileri, işçinin fiili çalışma süresini ortaya koyabilir. Ancak uygulamada bu kayıtların ya hiç tutulmadığı ya da gerçeği yansıtmadığı sıklıkla görülmektedir. Bu durumda mahkemeler, işveren aleyhine yorum yapabilmekte ve işçinin iddialarını daha güçlü kabul edebilmektedir. Dolayısıyla kayıt düzeninin sağlıklı tutulmaması, işveren açısından doğrudan bir ispat riski doğurur. Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2017/25113, K. 2019/21012, T. 13.11.2019

Bordro imzası ise ispat sürecinde ayrı bir önem taşır. İşçinin imzaladığı ücret bordrosunda fazla mesai tahakkuku yer alıyorsa ve işçi bu bordroya ihtirazi kayıt koymamışsa, kural olarak bu fazla mesainin ödendiği kabul edilir. Ancak bu karine kesin değildir; işçi bordronun gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek aksi yönde delil sunabilir. Özellikle bordroların matbu şekilde imzalatıldığı veya fiili çalışmayı yansıtmadığı durumlarda, mahkemeler bu kayıtları sınırlı şekilde dikkate alabilmektedir. Bu nedenle bordro imzası, tek başına uyuşmazlığı kesin olarak çözen bir unsur değildir.

Sonuç olarak fazla mesai alacaklarında ispat süreci, teknik olduğu kadar stratejik bir yönetim gerektirir. Delillerin geç toplanması, tanıkların doğru seçilmemesi veya kayıtların zamanında talep edilmemesi, fazla mesai davasının kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle fazla mesai iddiası ortaya çıktığında, sürecin başından itibaren delil stratejisinin doğru kurulması, uyuşmazlığın sonucunu belirleyen en önemli faktörlerden biri haline gelir.

Fazla mesai alacağı talep süreci ve zamanaşımı

Fazla mesai alacağının talep edilmesi, doğru zamanda ve doğru yöntemle hareket edilmesini gerektiren bir süreçtir. Uygulamada birçok işçi, fazla çalıştığını bilmesine rağmen süreci nasıl başlatacağını veya hangi aşamaların zorunlu olduğunu bilmediği için hak kaybı yaşamaktadır. Özellikle iş ilişkisinin devam ettiği dönemde talepte bulunulmaması, çoğu zaman fiili bir gecikmeye yol açar. İşçinin talepte bulunmasına rağmen işverenin fazla mesai ücreti ödememesi durumunda, işçi haklı fesih yapabilir. Diğer yandan fazla mesai ücreti talebinde bulunan işçiyi, işveren haksız yere işten çıkarırsa işçi fazla mesai davası açmadan önce işe iade davası açarak alacağı tazminat miktarını artırabilir. Bu durum, ileride açılacak fazla mesai davasında hem ispat hem de zamanaşımı bakımından dezavantaj yaratabilir.

Mevcut sistemde fazla mesai davası açılmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecine başvurulması gerekmektedir. Arabuluculuk, yalnızca şekli bir başvuru aşaması olarak görülmemelidir; çünkü bu aşamada yapılan beyanlar ve sunulan hesaplamalar, sonraki dava sürecini doğrudan etkileyebilir. Özellikle eksik hesaplama yapılması veya tüm alacak kalemlerinin ileri sürülmemesi, daha sonra telafisi zor sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle arabuluculuk süreci, baştan itibaren dikkatli kurgulanması gereken bir aşama haline gelir.

Zamanaşımı ise fazla mesai alacaklarında en kritik risk alanlarından biridir. İş Kanunu kapsamında fazla mesai alacakları kural olarak 5 yıllık zamanaşımına tabidir ve bu süre her bir alacağın doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle işçi, geriye dönük olarak yalnızca son 5 yıla ilişkin fazla mesai ücretlerini talep edebilir. Daha eski dönemlere ait çalışmalar fiilen yapılmış olsa dahi hukuken ileri sürülemez hale gelir; bu da özellikle uzun süre aynı işyerinde çalışan kişiler açısından ciddi bir ekonomik kayıp yaratır.

Uygulamada sık yapılan hatalardan biri, zamanaşımının işten ayrılma tarihinden itibaren başladığının düşünülmesidir. Oysa fazla mesai alacaklarında süre, iş sözleşmesi devam ederken de işlemeye başlar ve bu nedenle yıllarca talep edilmeyen alacaklar kendiliğinden zamanaşımına uğrayabilir. Bu durum, haklı bir talebin sırf zamanlama hatası nedeniyle ileri sürülemez hale gelmesine neden olur ve sürecin başından itibaren planlama yapılmasını zorunlu kılar.

Bu çerçevede fazla mesai alacağının talep edilmesi, bu hakkın ne zaman ve nasıl ileri sürüleceğinin doğru belirlenmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu noktada yapılan hatalar, çoğu zaman alacağın varlığından bağımsız olarak sonuca etki ettiğinden, uygulamada en sık karşılaşılan riskler ayrı bir değerlendirmeyi gerekli kılar.

Fazla mesai alacaklarında en sık yapılan hatalar ve riskler

Fazla mesai alacakları bakımından en büyük sorun, çoğu zaman hakkın yanlış yönetilmesinden kaynaklanır. Uygulamada işçiler genellikle fazla çalıştıklarını bilmekte, ancak bu çalışmayı nasıl belgelemeleri gerektiğini veya ne zaman talep etmeleri gerektiğini öngörememektedir. Benzer şekilde işverenler de süreci yalnızca bordro düzenlemekle sınırlı görerek kayıt yükümlülüğünün kapsamını dar yorumlayabilmektedir. Bu karşılıklı eksiklikler, uyuşmazlık ortaya çıktığında taraflar açısından öngörülmeyen sonuçlar doğurur.

En sık karşılaşılan hatalardan biri, fazla mesai alacağının eksik talep edilmesidir. Özellikle arabuluculuk aşamasında yapılan hatalı hesaplamalar veya bazı dönemlerin talebe dahil edilmemesi, daha sonra bu alacakların ileri sürülememesine neden olabilir. Çünkü süreç ilerledikçe tarafların iddia ve talepleri belirli sınırlar içinde değerlendirilir ve sonradan genişletilmesi her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle ilk başvurudan itibaren kapsamlı ve doğru bir talep oluşturulması gerekir.

Bir diğer kritik risk, bordrolara itiraz edilmemesidir. İşçi tarafından imzalanan ve fazla mesai ödendiğini gösteren bordrolar, ihtirazi kayıt içermiyorsa, işveren lehine güçlü bir delil oluşturur. Uygulamada birçok işçi bordroyu yalnızca formalite olarak görmekte ve içeriğini incelemeden imzalamaktadır. Ancak bu imza, ileride açılacak fazla mesai davasında fazla mesainin ödendiği yönünde bir karine yaratır ve bu karinenin çürütülmesi her zaman kolay değildir. Bu durum, ispat yükünü ağırlaştıran önemli bir faktör haline gelir.

Delil hazırlığının yetersiz olması da sürecin en zayıf noktalarından biridir. Tanıkların kim olacağı, hangi dönemleri kapsayacağı, çalışma düzenini ne ölçüde bileceği gibi unsurlar çoğu zaman iş davaları açıldıktan sonra düşünülmektedir. Oysa delil stratejisi, uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce şekillenmelidir. İşyerinde tutulan kişisel notlar, mesaj kayıtları, e-postalar veya giriş-çıkış verileri, zamanında saklanmadığında sonradan elde edilmesi mümkün olmayabilir. Bu da davanın ispat temelini zayıflatır.

Son olarak, işten ayrıldıktan sonra uzun süre hareketsiz kalınması önemli bir risk oluşturur. Zamanaşımı süresi işlemeye devam ettiğinden, geciken her talep alacağın bir kısmının kaybedilmesi anlamına gelir. Özellikle uzun süreli çalışma ilişkilerinde bu kayıp ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle fazla mesai alacağı söz konusu olduğunda, yalnızca haklı olmak yeterli değildir; bu hakkın doğru zamanda, doğru kapsamda ve yeterli delille ileri sürülmesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Fazla mesaiden dava açılır mı? Evet, fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi, bu alacağını talep etmek için dava açabilir. Ancak dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecine başvurulması gerekir. Arabuluculukta anlaşma sağlanamazsa işçi, iş mahkemesinde fazla mesai alacağı davası açabilir. Bu davalarda, geriye dönük olarak zamanaşımı süresi içinde kalan fazla mesai ücretleri talep edilebilir.

Fazla mesai mahkemesi ne kadar sürer? Fazla mesai davalarının süresi, dosyanın kapsamına, delil durumuna ve mahkemenin iş yüküne göre değişmekle birlikte genellikle 8 ay ile 18 ay arasında sonuçlanmaktadır. Tanık dinlenmesi, bilirkişi incelemesi ve delil toplanması süreci uzattığından, özellikle ispatın zor olduğu dosyalarda yargılama süresi daha uzun olabilir. İstinaf ve temyiz aşamaları da sürece eklendiğinde toplam süre artabilir.

Fazla mesai nasıl ispat edilir? Fazla mesai, yalnızca yazılı belgelerle değil, her türlü delille ispat edilebilir. Tanık beyanları, puantaj kayıtları, giriş-çıkış sistemleri, e-posta yazışmaları ve dijital veriler en sık kullanılan deliller arasındadır. İşverenin düzenli kayıt tutmaması durumunda mahkemeler genellikle işçi lehine değerlendirme yapabilmektedir. Ancak tanık anlatımlarının somut ve tutarlı olması büyük önem taşır.

Fazla mesaisi ödenmeyen işçi ne yapmalı? Fazla mesaisi ödenmeyen işçi öncelikle çalışma düzenini ve yaptığı fazla mesaileri mümkün olduğunca belgelemelidir. Ardından işverenden talepte bulunmalıdır. İşveren işçiyi bu talep üzerine işten çıkarırsa veya işçinin fazla mesai ücreti ödenmezse işçi iş sözleşmesini fesheder ve fazla mesai, kıdem tazminatı , sair işçilik alacakları ve varsa ihbar tazminatı nı işverenden talep ettiği zorunlu arabuluculuk başvurusu yapar. Arabuluculukta sonuç alınamazsa iş mahkemesinde dava açılması gerekir. Sürecin başında doğru hesaplama yapılması ve delillerin eksiksiz hazırlanması, alacağın tahsil edilmesi açısından belirleyici olur.

1 saat fazla mesai ücreti ne kadar 2026? 2026 yılında 1 saat fazla mesai ücreti sabit bir rakam değildir ve işçinin maaşına göre değişir. Asgari ücretli bir çalışan için saatlik fazla mesai ücreti yaklaşık 220 TL (brüt) civarındadır. Ancak daha yüksek maaş alan çalışanlarda bu tutar artar. Fazla mesai ücreti, işçinin brüt maaşının 225’e bölünmesiyle bulunan saatlik ücretin %50 zamlı hali üzerinden hesaplanır.

Sonuç

Fazla mesai alacağı, gerçekte iş ilişkisinin nasıl yürütüldüğünü ortaya koyan temel bir hukuki göstergedir. Çalışma süresinin doğru belirlenmemesi, kayıtların sağlıklı tutulmaması ve bordro düzeninin fiili durumu yansıtmaması gibi unsurlar, uyuşmazlık ortaya çıktığında tarafların hukuki pozisyonunu doğrudan belirler. Bu nedenle fazla mesai meselesi iş ilişkisinin başından itibaren dikkatle yönetilmesi gereken bir risk alanı haline gelir. Bu çerçevede fazla mesai alacaklarında belirleyici olan bu hakkın nasıl, ne zaman ve hangi delillerle ileri sürüldüğüdür. Eksik talep, zamanaşımının göz ardı edilmesi veya yetersiz delil hazırlığı gibi hatalar, çoğu zaman telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Bu nedenle sürecin erken aşamasında iş hukuku avukatı ile birlikte doğru değerlendirilmesi ve stratejik şekilde kurgulanması, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından kritik önem taşır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.