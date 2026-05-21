İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı: Geçerlilik Şartları Ve Sınırları

İş ilişkisi, niteliği gereği taraflar arasında güven unsuruna dayanan sürekli bir hukuki ilişkidir. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece işverenin menfaatlerini koruma, sadakat borcuna uygun davranma ve işverenle rekabet etmeme yükümlülüğü altındadır. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işçinin çalışma özgürlüğü ve ekonomik geleceğini serbestçe belirleme hakkı gündeme gelir.

Article Insights

Gözde Esen Sakar’s articles from Sakar Law Office are most popular: in Turkey Sakar Law Office are most popular: within Energy and Natural Resources topic(s)

Giriş

İş ilişkisi, niteliği gereği taraflar arasında güven unsuruna dayanan sürekli bir hukuki ilişkidir. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece işverenin menfaatlerini koruma, sadakat borcuna uygun davranma ve işverenle rekabet etmeme yükümlülüğü altındadır. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işçinin çalışma özgürlüğü ve ekonomik geleceğini serbestçe belirleme hakkı gündeme gelir. Bu noktada, işverenin ticari sırlarını, müşteri çevresini ve know-how birikimini koruma menfaati ile işçinin anayasal çalışma özgürlüğü arasında hassas bir denge kurulması gerekir.

İş sözleşmelerinde yer alan rekabet yasağı hükümleri, tam da bu dengeyi sağlamaya yönelik düzenlemelerdir. Rekabet yasağı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra belirli bir süre, belirli bir coğrafi alanda ve belirli faaliyetler bakımından eski işvereniyle rekabet etmemeyi üstlenmesi anlamına gelir. Bu yasak; işçinin rakip bir işletmede çalışmaması, rakip işletme kurmaması veya rakip işletmeyle başka bir menfaat ilişkisine girmemesi şeklinde kararlaştırılabilir.

Bununla birlikte, rekabet yasağı işçinin mesleki faaliyet alanını ve ekonomik geleceğini sınırladığı için, hukuk düzeni bu tür kayıtların sınırsız biçimde uygulanmasına izin vermez. Türk Borçlar Kanunu’nun 444 ila 447. maddeleri, işçi ile işveren arasında kararlaştırılan rekabet yasağına ilişkin temel geçerlilik şartlarını ve sınırları düzenlemektedir. TBK m. 444’e göre rekabet yasağı kaydı, ancak iş ilişkisi işçiye müşteri çevresi, üretim sırları veya işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve bu bilgilerin kullanılması işveren açısından önemli bir zarara yol açabilecek nitelikteyse geçerli kabul edilir.

Rekabet Yasağının Hukuki Niteliği

Rekabet yasağı, iş sözleşmesinin içinde bir hüküm olarak düzenlenebileceği gibi, iş sözleşmesinden ayrı ve bağımsız bir sözleşme şeklinde de yapılabilir. Her iki durumda da yasak, esas itibarıyla iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki döneme ilişkindir. İş sözleşmesi devam ederken işçinin işverenle rekabet etmemesi, ayrıca rekabet yasağı hükmü bulunmasa dahi sadakat borcunun doğal sonucudur. Buna karşılık, iş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin rekabet etmeme yükümlülüğü ancak geçerli şekilde kararlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmüne dayanabilir.

Bu yönüyle rekabet yasağı, iş hukukuyla ticaret hukuku arasında kesişen özel bir hukuki kurumdur. Bir tarafta işçinin korunması, çalışma özgürlüğü ve ekonomik geleceği; diğer tarafta işverenin ticari sırları, müşteri portföyü ve rekabet gücü bulunmaktadır. Bu nedenle rekabet yasağı hükümleri yorumlanırken yalnızca sözleşme özgürlüğü değil, aynı zamanda ölçülülük, hakkaniyet ve işçinin korunması ilkeleri de dikkate alınmalıdır.

Rekabet Yasağının Geçerlilik Şartları

İşçinin Fiil Ehliyetine Sahip Olması

Rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için öncelikle işçinin fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Çünkü rekabet yasağı, işçinin gelecekteki çalışma alanını sınırlayan ve ekonomik sonuçlar doğuran bir taahhüttür. Bu nedenle ayırt etme gücüne sahip olmayan veya fiil ehliyeti bulunmayan kişiler bakımından geçerli bir rekabet yasağı sözleşmesinden söz edilemez.

Yazılı Şekil Şartı

Rekabet yasağı mutlaka yazılı olarak kararlaştırılmalıdır. Yazılı şekil, geçerlilik şartıdır. Dolayısıyla sözlü olarak kararlaştırılan veya fiili uygulamaya dayandırılan rekabet yasağı hükümleri geçerli kabul edilmez. Yazılılık şartı, hem işçinin hangi yükümlülük altına girdiğini açıkça görmesini sağlar hem de olası uyuşmazlıklarda yasağın kapsamının belirlenebilmesi bakımından ispat kolaylığı yaratır.

Bu nedenle iş sözleşmelerinde rekabet yasağı düzenlenirken genel ve soyut ifadelerden kaçınılmalı; yasak kapsamına giren faaliyetler, süre, coğrafi alan ve yaptırımlar açık şekilde yazılmalıdır. “İşçi hiçbir şekilde işverenle rekabet edemez” veya “işçi sektörde çalışamaz” gibi genel ifadeler, çoğu durumda geçerlilik ve uygulanabilirlik bakımından sorun yaratacaktır.

İşçinin Müşteri Çevresi veya Ticari Sırlara Erişim İmkânı Bulunması

Rekabet yasağının en önemli geçerlilik şartlarından biri, işçinin iş ilişkisi sırasında işverenin müşteri çevresi, üretim sırları veya yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânına sahip olmasıdır. Her çalışan bakımından rekabet yasağı öngörülmesi mümkün değildir. İşçinin pozisyonu, görev tanımı, eriştiği bilgiler ve şirket içindeki yetki alanı somut olarak değerlendirilmelidir.

Örneğin satış yöneticisi, kilit müşteri portföyüne erişimi olan üst düzey çalışan, teknik üretim sırlarına hâkim mühendis veya stratejik fiyatlandırma bilgilerine erişen yönetici bakımından rekabet yasağı daha makul görülebilir. Buna karşılık, işverenin ticari sırlarına veya müşteri çevresine erişimi bulunmayan sıradan bir çalışan bakımından rekabet yasağı kararlaştırılması çoğu durumda geçersiz veya uygulanamaz nitelikte olacaktır.

İşverenin Önemli Zarar Görme İhtimali

İşçinin yalnızca bazı bilgilere erişmiş olması yeterli değildir. Bu bilgilerin kullanılması, işveren açısından önemli bir zarara sebep olabilecek nitelikte olmalıdır. Başka bir ifadeyle, rekabet yasağı soyut bir endişeye veya genel rekabet korkusuna dayanamaz. İşveren, korunmaya değer ciddi ve meşru bir menfaatinin bulunduğunu ortaya koyabilmelidir.

Önemli zarar ihtimali; müşteri kaybı, ticari sırların rakipler tarafından kullanılması, fiyatlandırma stratejisinin ifşa edilmesi, üretim tekniğinin aktarılması veya pazardaki rekabet avantajının zayıflaması gibi sonuçlarla kendini gösterebilir. Ancak işverenin yalnızca “çalışanın rakip firmaya geçmesi” olgusuna dayanması her zaman yeterli olmayacaktır. Rakip firmaya geçiş ile işverenin korunmaya değer menfaati arasında somut ve makul bir bağlantı bulunmalıdır.

Rekabet Yasağının Sınırları

Süre Bakımından Sınır

TBK m. 445 uyarınca rekabet yasağı, özel durumlar ve koşullar dışında iki yılı aşamaz. Bu süre sınırı, işçinin ekonomik geleceğinin aşırı biçimde kısıtlanmasını önlemeye yöneliktir. Uygulamada iki yılı aşan rekabet yasağı hükümleri, çoğunlukla aşırı kabul edilmekte; hâkim tarafından kapsam ve süre bakımından sınırlandırılabilmektedir.

Sürenin makul olup olmadığı değerlendirilirken işçinin pozisyonu, eriştiği bilgilerin niteliği, sektörün yapısı, bilgilerin güncelliğini koruma süresi ve işverenin korunmaya değer menfaati dikkate alınmalıdır. Örneğin hızlı değişen teknoloji veya perakende sektörlerinde uzun süreli yasaklar ölçüsüz kabul edilebilirken, daha sınırlı ve özel bilgiye dayalı bazı pozisyonlarda daha uzun süreler makul görülebilir. Ancak genel kural, yasağın iki yılı aşmaması gerektiğidir.

Yer Bakımından Sınır

Rekabet yasağı coğrafi olarak da sınırlandırılmalıdır. İşçinin Türkiye genelinde, hatta dünya çapında çalışmasını engelleyen genel yasaklar, işçinin ekonomik geleceğini ağır biçimde sınırlayabileceğinden geçerlilik sorunu yaratır. Coğrafi sınır, işverenin fiilen faaliyet gösterdiği ve işçinin işveren adına etkili olduğu alanla bağlantılı olmalıdır.

Örneğin yalnızca İstanbul’da faaliyet gösteren ve müşteri portföyü bu bölgeyle sınırlı olan bir işverenin, işçiye Türkiye genelinde rekabet yasağı getirmesi ölçüsüz kabul edilebilir. Buna karşılık, uluslararası müşteri portföyü bulunan ve işçinin bu müşteri çevresiyle doğrudan ilişkide olduğu bir pozisyonda daha geniş coğrafi sınırlar somut olayın şartlarına göre değerlendirilebilir.

Yargıtay uygulamasında da rekabet yasağının yer ve işin türü bakımından sınırlandırılmamış olması önemli bir geçersizlik sebebi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle coğrafi sınırın sözleşmede açıkça gösterilmesi, uygulamada büyük önem taşır.

Konu ve Faaliyet Alanı Bakımından Sınır

Rekabet yasağı, işçinin tüm mesleki faaliyetlerini yasaklayacak şekilde düzenlenemez. Yasak, işverenin faaliyet alanı ve işçinin eriştiği bilgilerle bağlantılı olmalıdır. Örneğin otomotiv sektöründe yalnızca belirli bir ürün grubu, satış kanalı veya müşteri segmentiyle ilgili çalışan bir işçiye, tüm otomotiv sektöründe çalışma yasağı getirilmesi ölçüsüz olabilir.

Konu bakımından sınırlandırma yapılırken, işçinin eski işverene karşı gerçekten rekabet yaratabilecek faaliyetleri hedef alınmalıdır. İşçinin aynı sektörde ancak tamamen farklı bir departmanda veya eski işverenin müşteri çevresiyle bağlantısı olmayan bir görevde çalışması, her zaman rekabet yasağının ihlali anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle sözleşmede yasaklanan faaliyetlerin açık, somut ve ölçülü şekilde belirlenmesi gerekir.

İşçinin Ekonomik Geleceğinin Tehlikeye Düşürülmemesi

Rekabet yasağının en temel sınırı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı biçimde tehlikeye düşürmemesidir. İşçinin uzmanlık alanında çalışmasını tamamen engelleyen, geçimini sağlamasını güçleştiren veya mesleki gelişimini durduran yasaklar geçerli kabul edilmemelidir. Rekabet yasağı, işverenin meşru menfaatini korumalı; ancak işçiyi fiilen işsiz bırakacak bir araca dönüşmemelidir.

Bu nedenle hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını süre, yer veya konu bakımından sınırlayabilir. TBK m. 445/2 kapsamında hâkime tanınan bu müdahale yetkisi, sözleşme özgürlüğü ile işçinin korunması arasındaki dengeyi sağlamaya hizmet eder.

Rekabet Yasağına Aykırılığın Sonuçları

Geçerli bir rekabet yasağına aykırı davranan işçi, işverenin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü olabilir. Sözleşmede cezai şart öngörülmüşse, işveren cezai şartın tahsilini de talep edebilir. Ancak cezai şartın talep edilebilmesi için öncelikle geçerli bir rekabet yasağı hükmünün bulunması gerekir. Yer, süre ve konu bakımından sınırlandırılmamış veya işçinin ekonomik geleceğini aşırı derecede kısıtlayan bir hükme dayanarak cezai şart talep edilmesi mümkün olmayabilir.

Ayrıca cezai şartın miktarı da ölçülü olmalıdır. İşçinin ücreti, pozisyonu, ihlalin ağırlığı, işverenin zararı ve yasağın kapsamı dikkate alınarak aşırı cezai şartın indirilmesi gündeme gelebilir. Bu noktada mahkemeler, yalnızca sözleşmede cezai şart bulunmasını yeterli görmeyip, rekabet yasağının geçerlilik şartlarını ve somut ihlalin niteliğini ayrıca incelemektedir.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşverenler bakımından rekabet yasağı düzenlenirken standart ve her çalışana aynı şekilde uygulanan hükümlerden kaçınılmalıdır. Her çalışanın pozisyonu, eriştiği bilgi düzeyi, müşteri ilişkisi ve şirket için taşıdığı stratejik önem ayrıca değerlendirilmelidir. Rekabet yasağı özellikle üst düzey yöneticiler, satış ekipleri, iş geliştirme çalışanları, Ar-Ge personeli ve ticari sırlara erişen çalışanlar bakımından daha dikkatli kurgulanmalıdır.

Sözleşmede yasak süresi, coğrafi alan, yasaklanan faaliyet türleri ve cezai şart açıkça belirtilmelidir. Bunun yanında işverenin hangi menfaatinin korunmak istendiği de mümkün olduğunca somutlaştırılmalıdır. Örneğin “işverenin müşteri portföyünün korunması”, “stratejik fiyatlandırma bilgilerinin rakiplere aktarılmasının önlenmesi” veya “üretim sırlarının korunması” gibi gerekçeler sözleşmede açıkça ifade edilebilir.

İşçiler bakımından ise rekabet yasağı içeren sözleşmeler imzalanırken yasağın kapsamı dikkatle incelenmelidir. Belirsiz, çok geniş, süresiz veya tüm sektörde çalışmayı engelleyen hükümler ileride ciddi uyuşmazlıklara yol açabilir. İşçinin yeni bir iş teklifini değerlendirirken eski sözleşmesindeki rekabet yasağını gözden geçirmesi ve gerekirse hukuki görüş alması önemlidir.

Sonuç

İş sözleşmelerinde rekabet yasağı, işverenin ticari sırlarını, müşteri çevresini ve rekabet avantajını korumaya yönelik önemli bir araçtır. Ancak bu araç, işçinin çalışma özgürlüğünü ve ekonomik geleceğini ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. Bu nedenle rekabet yasağının geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması, işçinin müşteri çevresi veya ticari sırlara erişim imkânının bulunması, bu bilgilerin kullanılmasının işveren açısından önemli zarar doğurabilecek nitelikte olması ve yasağın süre, yer ve konu bakımından ölçülü şekilde sınırlandırılması gerekir.

Güncel içtihat doğrultusunda, TBK m. 444-447 kapsamındaki rekabet yasağına aykırılık davalarında görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olarak kabul edilmektedir. Bu gelişme, uygulamadaki görev tartışmalarını büyük ölçüde sona erdirmiştir. Bununla birlikte, her somut olayda rekabet yasağının geçerliliği ayrı ayrı değerlendirilmeli; işverenin korunmaya değer menfaati ile işçinin çalışma özgürlüğü arasında makul ve hakkaniyete uygun bir denge kurulmalıdır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.