7578 Sayili Kanun’la Geti̇ri̇len İlave Analik İzni̇ İle İlgi̇li̇ Düzenlemeler

2026/13 sayılı Genelge ile analık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin uygulamalar güncellenmiştir. Yeni düzenlemeye göre doğum sonrası istirahat süresi 16 hafta olarak uygulanacaktır.

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

2026/13 sayılı Genelge ile analık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin uygulamalar güncellenmiştir. Yeni düzenlemeye göre doğum sonrası istirahat süresi 16 hafta olarak uygulanacaktır.

01.05.2026 tarihi itibariyle analık raporu devam edenler:

01.05.2026 tarihi itibariyle doğum izni devam eden kadın sigortalıların ilave 8 haftalık analık izinleri SGK tarafından otomatik olarak uzatılmıştır. Bu kapsamda halihazırda analık izni devam eden çalışanlar bu izinlerini doğum sonrası 16 hafta olacak şekilde kullanabilirler. 01.05.2026 tarihi itibarıyla doğum sonrası istirahat süresi devam eden sigortalıların rapor bitiş tarihleri, başvuru aranmaksızın sistem üzerinden 56 gün uzatılacaktır.

01.05.2026 tarihi itibariyle analık raporu sona ermiş olanlar:

Bu durumda olan kadın sigortalıların 7578 sayılı Kanun kapsamında 8 haftalık ek analık izni uygulamasından yararlanılabilmesi için işverenlerin SGK e-vizite sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Sigortalının işverene başvurmasının ardından e-vizite ekranında yer alan “7578 Sayılı Kanun 8 Hafta Uzatma Başvurusu” menüsünün seçilmesi,

Sigortalının T.C. kimlik numarası ve başvuru tarihi bilgilerinin girilmesi,

Halinde SGK tarafından yapılan kontrol sonrasında uygunluğu teyit edilen sigortalılar için, başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilave 8 haftalık analık istirahat raporu sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Kadın sigortalıların ek rapor almasına, sağlık hizmet sunucusuna veya SGK’ya ayrıca başvuru yapmasına gerek yoktur. SGK tarafından yapılacak kontroller sonrasında başvuru yapılan kişilere 56 günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.