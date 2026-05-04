Uzun Zamandır Beklenen Düzenleme Yürürlüğe Girdi, Analık Ve Babalık İzinlerinde Süreler Uzatıldı

1 Mayıs 2026 tarihli ve 33240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7578 sayılı Kanun”) ile çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler kapsamında analık ve babalık izin süreleri de uzatıldı.

Analık İzni

4857 sayılı İş Kanunun 74. maddesi uyarınca kadın çalışanların doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni vardı. Çoğul gebelik halinde ise doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre ekleneceği düzenlenmekteydi.

7578 sayılı Kanun ile 1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, önceden 8 hafta olan doğum sonrası izin süresi, 16 haftaya çıkarıldı. Böylelikle tekil gebeliklerde doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftalık izin hakkı tanınırken, çoğul gebeliklerde bu süre doğum öncesi 10 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olarak düzenlenerek toplam 26 haftaya çıkarıldı.

Ayrıca önceden doktorun onayıyla doğuma 3 hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışılabilirken, yeni düzenleme ile bu süre doktor onayıyla doğuma 2 hafta kalıncaya kadar çalışılabileceği şeklinde düzenlendi. Kadın çalışanların çalıştığı süreler ise doğum sonrası sürelere aktarılmaya devam edecektir.

Ayrıca yeni düzenleme ile, analık izin süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan kadın çalışanlara, 7578 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde talep etmeleri halinde 8 hafta ilave analık izni verileceği de düzenlenmiştir.

Babalık İzni

23 Nisan 2015'te yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Ek 2. madde uyarınca babalık izni 5 gün olarak öngörülmüştü. Söz konusu düzenleme öncesinde ise babalık iznine ilişkin bir hak bulunmuyordu. Yeni düzenleme kapsamında babalık izninde de iyileştirmeye gidilmiş ve babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılmıştır.

Gün + Partners bu içeriği 04 Mayıs 2026 tarihinde yayınlamıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.