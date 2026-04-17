7577 Sayili Kanun İle Sgk Yemek Yardimi İsti̇snasi Artirildi

17.04.2026 tarihli ve 33227 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “7577 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yemek yardımına ilişkin sosyal güvenlik primi günlük istisna tutarı değiştirilmiştir.

17.04.2026 tarihli ve 33227 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “7577 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yemek yardımına ilişkin sosyal güvenlik primi günlük istisna tutarı değiştirilmiştir.

MADDE 10- Yemek yardımına ilişkin günlük sosyal güvenlik primi istisna tutarının 158,00 TL’den 300,00 TL’ye çıkarılmıştır. Böylece söz konusu tutar, gelir vergisi mevzuatında yer alan günlük yemek yardımı istisna tutarı ile eşit hale gelmiştir.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aynî yardımlar, Ölüm, doğum, evlenme yardımları, Görev yollukları, Seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, Keşif ücreti, Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, İşverence işyeri veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı,

prime esas kazanca tabi tutulmaz.

(9) numaralı alt bentte belirtilen tutar, her yıl bir önceki yıl için açıklanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.

İlgili düzenleme, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

