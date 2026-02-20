2025 Yilinda Sporcularin Elde Etti̇ği̇ Ücretleri̇n Yillik Beyan Durumu

Özet: Gelir Vergisi Kanununa göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden; en üst ligdekiler için %20, en üst altı ligdekiler için %10, diğer liglerdekiler için %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. 2025 yılında sporculara ödenen ücret gelirleri toplamının tek işverenden 4.300.000 TL'yi, birden fazla işverenden 330.000 TL'yi aşması hâlinde, Mart/2026'da yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Ücret, transfer ücreti, sporculara sağlanan menfaatler, sporculara yapılan ödemlerde tevkifat, ücret gelirinde beyan sınırı, Hazır Beyan Sistemi.

1. Giriş

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, spor kulüpleri tarafından sporculara yapılan aylık ücret ve ücret kapsamındaki menfaatler (başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı, taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair adlarla sağlanan menfaatler) ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

Sporcuların elde ettiği ücret gelirinin vergilendirilmesi ise önce yıl içinde spor kulüpleri tarafından işveren sıfatıyla ödeme anında sabit oranlı gelir vergisi tevkifatı yapılmak suretiyle olmakta, daha sonra ise ücret gelirini elde eden sporcuların bu gelir tutarının yıllık olarak belirlenen beyanname verme sınırını aşması halinde yıllık beyanname verilmek suretiyle olmaktadır.

Sporcuların genel vergilendirme sistemi bulunduğu lig durumuna göre, işverenleri olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketler tarafından yapılan ödemelere sabit oranlı gelir vergisi tevkifattı yapılmak suretiyle olmaktadır. Sporcuların 2025 yılında işverenleri olan spor kulüplerinden yıl içinde elde ettikleri gelir toplamının 4.300.000 TL'yi aşması hâlinde ise bu gelirlerin yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekir. Yıl içinde işveren değiştirilmesi ve birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde ise birden sonraki işverenden alınan ücret tutarının 330.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, işverenleri tarafından yıl içinde yapılan gelir vergisi tevkifatının ödenmiş olması şartıyla mahsup edilmektedir. Bu çalışmada, sporcuların gerek yıl içinde tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerek ise 2025 yılı içinde elde ettikleri gelirin beyan sınırını aşması durumunda yıllık beyanname vermeleri konusu incelenmiştir.

2. Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Kapsamındaki Ödemeler

İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Gelir vergisi uygulamasında sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında olup bu ödemeleri ve menfaatleri sağlayan spor kulüpleri ve spor anonim şirketler de işveren kabul edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. İşverenler tarafından hizmet erbabına ödenen ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Aynı maddede sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin de ücret kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, sporcuların tevkif suretiyle vergilendirilmesi sabit oranlı tevkifat uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Sporculara yapılan ücret ödemeleri aylık maaş, prim, ikramiye, transfer ücreti, şeklinde olabileceği gibi bedelsiz olarak taşıt, konut vb. menfaat şeklinde de olabilmektedir.

Sporculara gerek bağlı oldukları kulüpten ayrılarak başka bir kulübe geçmesi, gerekse kendi kulübü ile olan sözleşmesini uzatması karşılığında transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler de (sporcular adına ev alınması veya kiralanması, çocuklarının eğitim masraflarının ödenmesi, araba verilmesi veya seyahat biletlerinin karşılanması gibi) ücret olarak değerlendirilmektedir.

3. Sporculara Yapılan Ödemelerde Sabit Oranlı Farklı Tevkifat Oranları

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ödemeler, GVK'nın geçici 72 nci maddesine göre sabit oranlar üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmektedir. Sporcu ücretleri, nakit olarak ödenebildiği gibi ayın olarak da ödenebilmektedir. Sporcu ücretlerine ilişkin ödemelerin nakit dışında örneğin gayrimenkul veya taşıt ve benzeri ayın şekilde yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 63'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca ücretin safi tutarı;

Verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre,

Konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler ise, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre,

tespit edilmek suretiyle değerlenmekte ve bu ödeme tutarları toplamı üzerinden belirlenen sabit oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. 7491 sayılı Kanunla, 193 sayılı GVK'nın sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını ve vergilendirilmesini belirleyen geçici 72'nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır. Sporcuların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı GVK'nın geçici 72. maddesine göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden;

Lig usulüne tabi spor dallarında;

En üst ligdekiler için %20,

En üst altı ligdekiler için %10,

Diğer liglerdekiler için %5,

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5,

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Mevcut düzenlemeye göre, vergilendirme konusunda sporcunun performans gösterdiği ligi esas alınmış ve profesyonel ve amatör sporcu ayrımı yapılmıştır. Ancak, anılan madde gereğince yapılan tevkifatın yanı sıra ayrıca aynı GVK'nın 94'üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır. Ayrıca, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir. Sporculara ilgili ayda yapılan ücret ödemeleri toplamına GVK'nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücret istisnanın bir kez uygulanması mümkün bulunmaktadır.

193 sayılı GVK'nın geçici 72'nci maddesi gereğince, en üst ligdekiler için % 15 oranında yapılan tevkifat oranı %20 olarak değiştirilmiş olduğundan;

1/11/2019 tarihinden sonra sözleşme düzenlenerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir.

4. Sporcuların 2025 yılı Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verme Şartları

Sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak; transfer ücreti, aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında vergilendirilmektedir.

Sporcuların işverenleri olan spor kulüplerinden yıl içinde elde ettiği gelir toplamının GVK'nın 103'üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirlerin yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilmektedir.

Örneğin 2025 yılında en üst ligde oynayan ve 30 milyon transfer ücreti ve diğer şekillerde ücret geliri olan futbolcudan ödeme anında önce işveren tarafından %20 oranında vergi tevkifatı yapılmakta, beyanname verme sınırı aşıldığı için Mart/2026'de yıllık beyanname vermek suretiyle %15-20-27-35-40 oranlarından gelir vergisi hesaplanacak ve yıl içinde ödenen tevkifat tutarı ise mahsup edilecektir.

2025 yılında ise tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden sporcuların, ücret gelirleri toplamı 4.300.000 TL'yi aşması halinde, ücret gelirleri Mart/2026'de yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 2025 yılında birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edilmesi halinde ise, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücret toplamı, beyanname verme sınırı olan 330.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir. Ancak, 330.000 TL'lik beyanname verme sınırı aşılmamakla beraber, birden fazla işverenden tevkifatlı ücret geliri elde eden ücretlilerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının 4.300.000 TL'yi aşması halinde de söz konusu ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

Ancak, 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar, bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 2025 yılı için 4.300.000 TL'yi aşması halinde, bu gelirler her hâlükârda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 2025 yılında birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edilmesi halinde ise birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücret toplamı, beyanname verme sınırı olan 330.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir. Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname verilmemesi durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise işveren konumunda olan spor kulüpleri tarafından yıl içinde kesilen vergilerin, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi mümkün olacaktır.

Bu arada, 2026 yılı için belirlenen vergi tarifesi dikkate alındığında, 2026 yılında tek veya birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde yıllık beyanname verme sınırları 5.300.000/400.000 TL olmuştur.

Örnek: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (A) Spor Kulübünde oynayan futbolcunun, 1.1.2023 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır. Spor Kulübü futbolcusuna 2025 yılında 75.000.000 TL ücret ödemiş ve GVK'nın geçici 72. maddesi uyarınca tevkif ettiği gelir vergisini de vergi dairesine yatırmıştır.

Spor Kulübü tarafından futbolcuya 2025 yılında yapılan 75 milyon ücret ödemesi üzerinden sözleşmenin 1.11.2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Ücret geliri toplamının vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutar olan 2025 yılı için 4.300.000 TL'yi aşması nedeniyle, bu ücret gelirini sporcu yıllık beyannameyle Mart/2026'de beyan edecektir. Yıl içinde kesilen vergiler, vergi dairesine yatırılmış olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

5. 2025 Yılında Beyanname Verecek Olan Sporcuların Yapması Gerekenler

2025 yılında ücret geliri olan kişilerin beyan dönemi olan Mart/2026 ayına kadar bazı hesaplamaları yapmasında ve bazı belgeleri temin etmesi gerekmektedir. Buna göre ücretli;

Ücretli 2025 yılında tek veya birden fazla işverenden aldığı ücreti ayrı ayrı toplayacak,

Yıllık beyanname verme sınırlarına göre beyanname verip vermeyeceğini belirleyecek,

Ücretli, yurtiçinden ve yurtdışından elde ettiği ücret gelirinden tevkifat yapılıp yapılmadığını tespit edecek,

Yurtdışından tevkifatsız olarak elde ettiği ücretin, GVK'nın 23/14. Maddesine göre istisna kapsamında olup olmadığını öğrenmeli,

Yıl içinde aldığı ücret üzerinden yapılan tevkifatları toplayacak (çünkü hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde ödenen vergiler mahsup edilecek),

Ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları engellik indiriminden yararlanma hakkı varsa (engellilik indiriminden yıl içinde yararlanmadıysa) indirim tutarını hesaplayacak,

Kendisi, eşi ve çocukları adına ödediği hayat/şahıs sigorta primlerini toplayacak,

Yapmış olduğu bağış ve yardımlar varsa bunların belgesini ve tutarını hazırlayacak,

Kendisi, eşi ve çocukları adına eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı ödemeleri toplayacak ve belgesini alacaktır.

Ücretlinin tüm bunlardan sonra Mart/2026 ayında yani beyannamenin verileceği ayda, şayet yıllık beyanname verilmesi gerekiyorsa, Gelir İdaresinin ücretli için Hazır Beyan Sisteminde hazırlamış olduğu beyannameyi inceleyecek ve girilen bilgiler doğru ise beyannameyi onaylayacak, bilgiler eksik ve hatalı olduğuna inanıyorsa gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra beyannameyi onaylayacaktır.

6. Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Ücretlilerin Beyanname Vermesi

Ücret geliri için yıllık beyanname verecek olan ücretliler, Hazır Beyan Sistemine, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Dairesinden girebileceklerdir. Ücretlinin sistem üzerinde hazırlanmış olan yıllık beyanname üzerinde her türlü değişiklik yapma imkanı bulunmaktadır. Ücretliler Hazır Beyan Sistemi üzerinden kendileri için hazırlanmış olan beyannamedeki beyan edilen gelir tutarından, 2025 yılında yapmış oldukları GVK'nın 89. maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamaları, şahıs sigorta primleri, bağış ve yardımlar gibi indirimleri yasal sınırlamalar çerçevesinde düşebileceklerdir. Ancak, yıllık beyannamede beyan edilen ücret geliri tutarını aşan indirimler bir sonraki yıla zarar olarak yazılamaz ve ertesi yıl indirim konusu yapılamaz.

Hazır Beyan Sistemi, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşanlar Dijital Vergi Dairesi üzerindeki Hazır Beyan Sisteminden kolay ve güvenli olarak yıllık beyannamelerini verebilirler. 2025 yılında elde edilen dört gelir unsuruna ilişkin yıllık beyannamenin 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında 7 gün 24 saat açık olan Hazır Beyan Sistemi kullanılarak gönderilebilir.

7. Beyan Edilmeyen Veya Eksik Beyan Edilen Verginin Cezalı Olarak Alınması

Ücret gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Gelir İdaresi tarafından SGK ve banka bilgilerinden hareketle yapılan denetim ve analiz çalışmaları sonucunda tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılarak vergi, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası tahakkuk ettirilecektir. Bu tarhiyatın dayanağı vergi inceleme raporu olabileceği gibi takdir komisyonu kararına göre de olabilmektedir.

Zaman zaman kamuoyuna da yansıdığı şekilde, Gelir İdaresi Başkanlığı yapmış olduğu çalışma ile farklı spor dallarında sporcuların elde ettiği ücret gelirini analiz etmektedir. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda; eldeki veriler, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutulduğu ve bazı sporcuların elde ettiği ücret gelirlerinin beyan edilmediği veya eksik beyan edildiği tespit edilmektedir.

Dolayısıyla, süresinde beyanname vermeyen bir ücretli, ödeyeceği verginin dışında ayrıca bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle, sporcular tarafından 2025 yılında elde edilen ücret gelirlerinin beyan sınırını aşması halinde, Mart/2026 ayında yıllık beyanname vermesi en doğru yöntem olup aksi durumda, beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen vergi, bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tabi ki süresinde beyan edilmeyen ücret geliri için Mart/2026 ayından sonra her zaman pişmanlıkla beyanname vermek de mümkün bulunmaktadır.

8. Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerine İadesi Hakkında Yönetmelik

3289 sayılı Gençlik Ve Spor Hizmetleri Kanununa 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Kanunla eklenen "Amatör sporun ve altyapı spor eğitim tesislerinin desteklenmesi" başlıklı Ek 12. Maddeye göre; Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisi, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından, ilgili işverence Türkiye'de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın iade edilir.

Anılan maddede, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Daha sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan ve 22.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, 1/4/2023 tarihinden itibaren sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen gelir vergilerinin iadesi spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine yapılabilmektedir. Buna göre, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri sporculardan yaptıkları vergi tevkifatını zamanında vergi dairesine beyan edip ödemeleri halinde, ödedikleri tutar kendilerine belirlenen alanlarda (amatör sporun ve altyapı spor eğitim tesislerinde) kullanılmak üzere iade edilmektedir.

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilmektedir. İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, GVK'nın geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacaktır. GVK'nın geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında değildir.

9. Sonuç

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücret ve ücret kapsamındaki tüm ödemelerden yıl içinde belirlenen oranlarda vergi tevkifatı yapılmakta, sporcuların elde ettiği ücret geliri tutarı yıllık olarak belirlenen beyan sınırını aşması durumunda ise yıllık beyanname verilmesi ve yıl içinde kesilen verginin de beyannamede mahsup edilmesi gerekmektedir.

Sporculara 193 sayılı GVK'nın geçici 72. maddesine göre, 31/12/2028 tarihine kadar, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için %20, en üst altı ligdekiler için %10, diğer liglerdekiler için %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden ise %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

1/11/2019 tarihinden sonra sözleşme yapılarak geçerlilik kazanan veya bu tarihinden sonra yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutar olan 2025 yılı için 4.300.000 TL'yi (2026 yılı için 5.300.000 TL) aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 2025 yılında birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret geliri elde edilmesi halinde ise birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücret toplamı, beyanname verme sınırı olan 330.000 TL'yi aşması halinde yıllık beyanname verilecektir. Ancak, 1/11/2019 tarihinden önce sözleşme yapılarak geçerlilik kazanan sözleşmeler sona erinceye kadar, bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.

2025 yılına ilişkin ücret geliri için verilecek "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi" için ödenecek damga vergisi tutarı, 71 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1.189,50 TL olarak belirlenmiştir. Gelir vergisinin birinci taksiti ile damga vergisinin Mart/2026 ayında ödenmesi gerekmektedir. Tahakkuk eden gelir vergisinin ikinci taksitinin ise Temmuz/2026 ayında ödenmesi gerekmektedir.

Ücret geliri için yıllık beyanname verecek olan sporcuların, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemine girmek suretiyle beyannamelerini vermeleri mümkün bulunmaktadır. İlk defa yıllık beyanname veren bir ücretlinin ayrıca vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmasına gerek yoktur. Gelir vergisi beyannamesi verildiği anda, mükellefiyet kaydı otomatik olarak yapılmaktadır.

2025 yılında ücret geliri olup yıllık beyanname verip vermeyeceği konusunda detaylı bilgi edinmek isteyen sporcuların Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezini (189) arayıp bilgi alması mümkün bulunmakta olup ayrıca Gelir İdaresinin internet sayfasında yayınlanmış olan 2025 yılı Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberini ve özet bilgiler içeren ücret gelirinin beyanına ilişkin İnfografiği incelemesinde fayda vardır.

Unutulmaması gerekir ki Gelir İdaresi Başkanlığı sahip olduğu teknolojik imkanlar ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplamış olduğu verilerle sporcuların elde ettiği ücret gelirini kapsamlı olarak analiz etmektedir. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda; eldeki veriler, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutulmakta ve beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ücret gelirleri tespit edilmektedir. Sporcular tarafından 2025 yılında elde edilen ücret gelirlerinin beyan edilmediği veya eksik beyan edildiğinin tespiti sonrasında ise alınması gereken vergi, bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tabi ki sporcuların Mart/2026 ayında beyan etmedikleri ücret geliri için vergi idaresince cezalı tarhiyat yapılmadan önce her zaman pişmanlıkla beyanname verme imkanları bulunmaktadır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKÇA

