Gemi Adamları İaşe Bedelinde Güncel Durum: 2025 ve 2026 Dönemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Gemi adamı İaşe Bedeli Tespit Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, yemek hizmeti verilmeyen gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenecek günlük nakdi iaşe bedelleri güncellenmiştir. Ancak güncel ekonomik veriler ve küresel standartlar, belirlenen bu rakamların sektör maliyetlerinin alt sınırında kaldığını göstermektedir.

Tarihsel Gelişim ve Resmi Rakamlar

Gemi adamlarının günlük iaşe bedeli, ekonomik göstergeler ve gıda enflasyonu dikkate alınarak son yıllarda şu şekilde güncellenmiştir:

2024 Yılı: Mart 2024 itibarıyla iaşe bedeli 230 TL olarak uygulanmıştır.

2025 Yılı: 19 Şubat 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonucu belirlenen ve 4 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla iaşe bedeli net 325 TL'ye yükseltilmiştir.

Ekonomik Analiz ve Dolar Karşılığı

Belirlenen 325 TL'lik tutar, güncel kur üzerinden yaklaşık 8,91 USD seviyesine tekabül etmektedir. Uluslararası denizcilik standartları ve ticari gemi operasyonları dikkate alındığında, bu rakamın sektör ortalamalarının en alt sınırında kaldığı görülmektedir.

Sektörel Maliyet Analizi ve Uluslararası Standartlar

Ticari gemilerde (kuru yük, tanker vb.) kişi başı günlük yeme-içme maliyetleri genel olarak 8 USD ile 20 USD arasında değişkenlik göstermektedir. Bu maliyeti etkileyen temel unsurlar şunlardır:

Tedarik Noktaları: Ucuz limanlardan yapılan toplu tedarikler maliyeti düşürürken; açık denizden veya pahalı limanlardan (supply boat ile) yapılan tedarikler maliyetleri ciddi oranda artırmaktadır.

Gemi Tipi: Yolcu gemileri ve offshore (sismik, platform vb.) gibi özel amaçlı gemilerde, personel profili ve operasyonel zorluklar nedeniyle bu ücretler çok daha yüksek seviyelere çıkmaktadır.

Lojistik ve Yan Giderler: Sadece gıda değil; içme suyu, özel diyet gereksinimleri ve tedarik zinciri lojistiği toplam maliyeti doğrudan etkilemektedir.

Kalori İhtiyacı ve Verimlilik

Uluslararası standartlar iaşe konusunda net bir para birimi belirtmek yerine, bir gemi adamının fiziksel kondisyonunu koruyabilmesi için günlük ortalama 4.800 kalori alması gerektiği üzerinden değerlendirme yapmaktadır.

Kritik Uyarı: Küresel gıda enflasyonu ve artan lojistik giderler nedeniyle bazı armatörlerin bu maliyetleri kısıtlama yoluna gittiği gözlemlenmektedir. Ancak düşük kaliteli veya yetersiz iaşe, personel memnuniyetsizliğine ve doğrudan iş veriminin azalmasına neden olmaktadır.

2026 Beklentileri

Gemiadamı İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun 2026 yılının ilk çeyreğinde toplanarak yeni rakamı belirlemesi beklenmektedir. Bu süreçte:

Yıllık gıda enflasyonu, Döviz kurlarındaki değişim, Küresel tedarik zinciri maliyetleri göz önünde bulundurulacaktır.

Yeni bir karar Resmî Gazete'de yayımlanana kadar, mevcut 325 TL'lik uygulama geçerliliğini koruyacaktır.

Bu veriler ışığında, mevcut resmi tutarın (325 TL / 8,91 USD) piyasa gerçeklerinin alt sınırında kalması nedeniyle, 2026 yılı için daha kapsamlı bir güncelleme yapılması beklenmektedir.

