01.01.2026-31.12.2026 Dönemi İtibariyle Geçerli Olacak Asgari Ücret Açiklandi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.01.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret net 28.075,50_TL olarak, asgari ücret desteği ise kişi başı 1.270,00_TL olarak açıklanmıştır.

Article Insights

BDO Türkiye’s articles from BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) are most popular: in Turkey

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.01.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret net 28.075,50_TL olarak, asgari ücret desteği ise kişi başı 1.270,00_TL olarak açıklanmıştır.

Buna göre 01.01.2026-31.12.2026 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret net tutarının hesabı ve sektöre göre işveren maliyeti aşağıdaki gibidir;

ASGARİ ÜCRET SGK PRİMİ %14 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 KESİNTİLER TOPLAMI NET ASGARİ ÜCRET ₺33.030,00 ₺4.624,20 ₺330,30 ₺4.954,50 ₺28.075,50

İmalat Sektörü İçin İşveren Maliyeti ( % 5 puanlık indirim uygulanmıştır.)

ASGARİ ÜCRET SGK PRİMİ %16.75 (İşveren Payı) (*) İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 İŞVERENE TOPLAM MALİYET ₺33.030,00 ₺5.532,53 ₺660,60 ₺39.223,13

Diğer Sektörler İçin İşveren Maliyeti ( % 2 puanlık indirim uygulanmıştır.)

ASGARİ ÜCRET SGK PRİMİ %19.75 (İşveren Payı) (*) İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 İŞVERENE TOPLAM MALİYET ₺33.030,00 ₺6.523,43 ₺660,60 ₺40.214,03

Asgari ücretin açıklanması ile prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak Genelge sonrasında ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.