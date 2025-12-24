7566 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

- in Turkey
19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik değişiklikler yapılmıştır.
- Borçlanma Prim Oranının %32'den %45'e Çıkarılması
Doğum borçlanması kapsamı dışında kalan borçlanmalar için geçerli olan prim oranı, 01.01.2026 tarihinden itibaren %32'den %45'e yükseltilmiştir.
- İşveren Prim Desteğinin İmalat Hariç Sektörlerde 4 Puandan 2 Puana İndirilmesi
İmalat dışı sektörlerde %4 olarak uygulanan teşvik oranı %2'ye düşürülmüştür.
İmalat sektörü için %5 olarak devam edecektir. Bu maddenin uygulama süresi 31.12.2026 tarihinde sona erecek olup sürenin 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir.
- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (MYÖ) Sigortaları Prim Oranlarının Artırılması
Malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı toplamda %20'den %21'e, işveren hissesi %11'den %12'ye çıkarılmıştır.
- Prime Esas Kazanç Tavanının Artırılması
Sigorta primine esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılmıştır.
- İmalat Sanayi Sektörüne Yönelik İstihdam Desteği
İmalat sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve artırılması amacıyla, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak destek programlarının finansmanında, İşsizlik Sigortası Fonunun 2025 yılı prim gelirlerinin %15'ini aşmamak kaydıyla Fon kaynakları kullanılacaktır.
- BES Devlet Katkısı Oranlarının Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenmesi
Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde ellisine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
- SGK Gelir/Aylık Alanlara Yönelik Prim Borcu Kesintisi
Kurumdan gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
