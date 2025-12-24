7566 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik...

19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Borçlanma Prim Oranının %32'den %45'e Çıkarılması

Doğum borçlanması kapsamı dışında kalan borçlanmalar için geçerli olan prim oranı, 01.01.2026 tarihinden itibaren %32'den %45'e yükseltilmiştir.

İşveren Prim Desteğinin İmalat Hariç Sektörlerde 4 Puandan 2 Puana İndirilmesi

İmalat dışı sektörlerde %4 olarak uygulanan teşvik oranı %2'ye düşürülmüştür.

İmalat sektörü için %5 olarak devam edecektir. Bu maddenin uygulama süresi 31.12.2026 tarihinde sona erecek olup sürenin 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (MYÖ) Sigortaları Prim Oranlarının Artırılması

Malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı toplamda %20'den %21'e, işveren hissesi %11'den %12'ye çıkarılmıştır.

Prime Esas Kazanç Tavanının Artırılması

Sigorta primine esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılmıştır.

İmalat Sanayi Sektörüne Yönelik İstihdam Desteği

İmalat sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve artırılması amacıyla, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak destek programlarının finansmanında, İşsizlik Sigortası Fonunun 2025 yılı prim gelirlerinin %15'ini aşmamak kaydıyla Fon kaynakları kullanılacaktır.

BES Devlet Katkısı Oranlarının Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenmesi

Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde ellisine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

SGK Gelir/Aylık Alanlara Yönelik Prim Borcu Kesintisi

Kurumdan gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Kanun metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

