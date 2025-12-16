Turizm İşletmeleri İçin Hafta Tatili Uygulamasında Esneklik Getirildi

Bu değişiklik ile beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme belgesi verilmiş konaklama tesislerinde çalışanların hafta tatili kullanımlarına ilişkin işverenlere önemli bir esneklik getirilmiştir.

Article Insights

Elvan Aziz’s articles from Paksoy are most popular: within Employment and HR topic(s)

in Turkey Paksoy are most popular: within International Law and Technology topic(s)

with readers working within the Pharmaceuticals & BioTech industries

14Temmuz2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 10 Temmuz 2025 tarihli 7553 sayılı "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("İş Kanunu") hafta tatili ücretini düzenleyen 46. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletme belgesi verilmiş konaklama tesislerinde çalışanların hafta tatili kullanımlarına ilişkin işverenlere önemli bir esneklik getirilmiştir.

Mevcut düzenlemeye göre, çalışanlara tatil gününden önce İş Kanunu'nun 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme hakkı (hafta tatili) tanınmakta ve bu hafta tatili izninin yedi günlük zaman dilimi içinde kullandırılması zorunluluğu bulunmaktaydı.

Yeni düzenleme ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm işletme belgesine sahip konaklama tesislerinde çalışanların yedi günlük zaman dilimi içinde hak kazandıkları kesintisiz en az 24 saatlik hafta tatilinin, çalışanın yazılı talebi veya onayı üzerine, hak kazandıkları günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu durumda, çalışanın hak kazandığı hafta tatilinde çalışması durumunda, yalnızca günlük yasal çalışma süresini aşan kısmı fazla çalışma sayılacaktır. Ayrıca çalışan, verdiği onayı, 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle geri alabilecektir.

Düzenlemenin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi açısından, gerekli onay mekanizmalarının iş sözleşmelerine konulacak açık hükümler ile düzenlenmesi, yahut çalışanların taleplerinin veya çalışanlardan alınacak onayların belgelendirilerek yazılı şekilde kayıt altına alınması ve personel özlük dosyalarında saklanması büyük önem taşımaktadır.

Originally published on 17 July 2025

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.