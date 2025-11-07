Yeni Kanun Teklifinin Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi

TBMM Başkanlığı'na 17/10/2025 tarihinde sunulan 2/3320 esas nolu Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede...

TBMM Başkanlığı'na 17/10/2025 tarihinde sunulan 2/3320 esas nolu Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde 5510 sayılı Kanun'da önemli değişiklikler yapılmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Teklif edilen değişiklik önerileri genel olarak SGK'nın aktüeryal dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması şeklinde hedefleri içermektedir.

Bu kapsamda önerilen değişiklikler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

Teklifin 18 inci maddesi hizmet borçlanmaları ile ilgilidir. Hizmet borçlanmaları fiili çalışma olmadan belirli objektif kriterlere dayalı olarak kanunda belirtilen sigortalılara belirli bir tutar karşılığında kazandırılan hizmet çeşididir. Borçlanmalara örnek olarak askerlik borçlanması, yurt dışında geçen çalışmalara ilişkin borçlanma, doğum borçlanması gibi sayılabilir. Teklifte belirtilen değişiklik önerisi ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen borçlanılacak hizmetler karışlığında ödenecek prim oranlarında değişikliğe gidilecektir.

Teklifin kabul edilmesi halinde;

Analık borçlanması oranında değişikliğe gidilmemiş olup borçlanma tutarlarında kullanılacak oran %32 olarak devam edecektir.

Askerlik borçlanmasında oran %32'den %45'e,

Kamu personelinin aylıksız izinde olduğu sürelere ilişkin borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık sürelerinde geçen günler için yapılan borçlanma oranı %32'den %45'e,

Avukatlık stajında geçen günler için yapılan borçlanma oranı %32'den %45'e,

Sigortalı iken gözaltı veya tutuklu bulunulan dönemde suçsuz olduğu tespit edilen kişilerin bu dönemler için yapacağı borçlanmalar için oran %32'den %45'e,

Grev ve lokavtta geçen süreleri için yapılan borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri için yapacakları borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Seçim kanunları gereğince görevlerinden ayrılanların yapacakları borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Kısmi zamanlı (part time) çalışanlar için GSS primi ödenmiş olması halinde borçlanma oranı %20'den %39'a, GSS ödenmemiş ise %45'e,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı olanların borçlanmalarında kullanılacak oran %45'e,

çıkarılacaktır.

Yapılacak bu değişiklikle borçlanmalarda (analık borçlanması dışındaki) bir gün için ödenecek en az tutar (2025 yılı asgari ücret tutarına göre) 277,39 TL'den, 390,08 TL'ye yükselmiş olacaktır.

Emekli aylığına hak kazanmak için borçlanma yapacak olan kişilerin yapılacak değişiklikten önce borçlanma talepleri için SGK'ya müracaat etmelerini öneririz.

Teklifin 19 uncu maddesinde belirtilen düzenleme ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranında artış sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; İsteğe bağlı sigortalılık prim oranı %32 iken %33'e, Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim oranı %34,5 iken %35,5'e, bu tutarın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları %20 iken %21'e, Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanların prim oranı %32,5 iken %33,5'e, bu tutarın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları %20 iken %21'e, Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların emeklilik ve genel sağlık sigortası haklarından yararlanmak istemeleri halinde ödenecek prim oranı %32,5 iken %33,5'e, bu tutarın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları %20 iken %21'e,



çıkarılacaktır.

Yapılacak bu değişiklikle ödenen veya ödenecek olan prim oranlarında %1'lik bir artış söz konusu olacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen uzun vadeli sigorta kollarının prim oranında artış sağlanarak, Kurumun aktüeryal dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı %20'den %21'e çıkarılması hedeflenmektedir. %1'lik artış oranı işveren prim oranı kısmına eklenecektir. Bu kapsamda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren prim oranı %11'den %12'ye yükselecektir.

Mevcut mevzuata göre prime esas kazanç üst sının, asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanmaktadır. Ancak ücret seviyelerindeki artışlar sebebiyle bu üst sınırın artırılması amacıyla mezkur kanun teklifinde prime esas kazanç üst sınırının, asgari ücretin 9 katı olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.

SGK'dan gelir veya aylık alanların yine SGK'ya herhangi bir şekilde genel sağlık sigortası primi, kendisinin veya hak sahipliğinin prim, işsizlik, gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun olması halinde ödenen gelir ve aylıklarından azami %25 oranında kesinti yapma hakkı tanımış olacaktır. Eklenen yeni madde ile SGK'ya emekli aylık ve gelirlerden direkt olarak %25'lik bir kesinti yapma yetkisi verilecektir.

01/10/2008 tarihinden itibaren SGK primlerini yasal süresinde ödeyen şahıs ve şirketlerin SGK primlerinden 5 puanlık indirim yapılırken 2025 Şubat ayı itibariyle imalat dışındaki sektörler için uygulanan indirim 1 puan azaltılarak destek tutarı 4 puana düşürülmüştür. Yeni kanun teklifi ile (imalat sektörü dışındaki işyerleri için) 4 puanlık indirim oranının 2 puana düşürülmesi planlanmaktadır. Yapılacak bu değişiklik ile işverenlerin SGK maliyetlerinde 2 puanlık bir artış söz konusu olacaktır.

Yeni kanun teklifinin değişikliğe uğramadan kabul edilmesi halinde; sigorta prim oranlarının artırılması nedeniyle gerek sigortalılar gerekse işverenler yönünden ilave maliyetler oluşacaktır. İşverenlerin 2026 yılı için bütçe ve maliyet hesaplamalarında değiştirilmesi planlanan oranları da dikkate alarak çalışma yapılmasının uygun olacağını hatırlatmak isteriz.

Söz konusu kanun teklifinde yukarıda belirtmiş olduğumuz değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi 01/01/2026 olarak belirtilmektedir.

Söz Konusu Kanun Teklifine ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

