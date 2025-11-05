Torba yasa Meclis'ten bu şekilde geçerse işverenleri zor günler bekliyor!

İşverenlerimiz zaten çok zor durumda, bir de bu düzenlemeler hayata geçirilirse işverenlerimizi, dolayısıyla çalışanları çok ciddi sıkıntılar bekliyor!

Değerli okurlar, Meclis'e sunulan torba yasada vergisel düzenlemelerin yanı sıra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da bazı düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Bunları şöyle sıralayabiliriz:

* İşveren prim teşviki imalat hariç 4 puandan 2 puana indiriliyor.

* Prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltiliyor.

* Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılıyor.

* Durdurulan BAĞ-KUR sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı da yüzde 45'e çıkarılıyor.

* Gelir ve aylık bağlanmış olanlarda prim borçlarının gelir ve aylıklarından kesilmesi düzenleniyor.

* Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılıyor.

* Genç girişimcilere 1 yıl süreyle sağlanan prim desteği kaldırılıyor.

Prim artışına ilişkin madde gerekçelerinde, yapılması öngörülen değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurum) aktüeryal dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla yapıldığı söyleniyor.

Prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 9 katına çıkarılmasına ilişkin madde gerekçesinde de bu düzenlemenin hem sigortalılar yönünden emekli aylıklarının ve diğer sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesine hem de Kurumun aktüeryal dengesinin korunmasına ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Kamuoyunda en çok borçlanma prim oranının yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılması tartışılıyor. Oysa torba yasada işverenleri çok ciddi şekilde etkileyecek başka önemli düzenlemeler var. Bence bu konuların da tartışılması gerekiyor.

İşverenlerimiz zaten çok zor durumda, bir de düzenlemeler hayata geçirilirse işverenlerimizi, dolayısıyla çalışanları çok ciddi sıkıntılar bekliyor!

Yapılması öngörülen düzenlemeler ile ilgili görüşlerimi kısaca şu şekilde ifade edebilirim:

Mevcut düzenlemeye göre, özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartıyla işveren hissesinin 4 puanlık kısmı Hazinece karşılanıyor.

Bu indirim oranı yakın zamana kadar 5 puandı, imalatçılarda halen 5 puanlık indirim devam ediyor, ancak diğer işverenlerde 4 puana indirilmişti.

Şimdi 4 puanlık indirim 2 puana indiriliyor.

Bu indirim sigorta primlerinin süresinde ödenmesini sağlayan çok önemli ve etkili bir teşvik olup, işverenlerin prim ödemelerini düzenli yapmalarını sağlıyor. Yapılacak değişiklik bu konudaki büyüyü bozabilir. Zaten sıkıntı içindeki işverenler 4 puan indirim için şartlarını zorlayarak zamanında prim ödemelerini yapma gayreti içindeydiler. İndirim oranının 2 puana indirilmesi bence prim ödemelerinin aksamasına neden olacaktır. İşverenlerin düzenli prim ödeme alışkanlıklarını bozacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Maliye Bakanlığına göre tahsilat avantajının sona ereceğini söylemek sanırım yanlış olmaz!

Sigorta prim tavanının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılmasını da doğru bulmuyorum. Zaten 7,5 katı bile çok yüksek, bu durum sürekli eleştiriliyorken şimdi 9 katına çıkarılması inanılır gibi değil. Bu değişiklik işverenlerin ve yüksek ücretlilerin prim yükünü artıracak.

Değişiklik sadece yüksek ücretlileri ilgilendiriyor, diyerek kamuoyu desteğini almaya çalışmak da bence hatalı. Çünkü ülkemizde pek çok işyerinde net ücret esası uygulanıyor, dolayısıyla bu değişiklik daha çok işverenlerin yükünü artıracaktır.

Bu artışın emekli aylıklarını artıracağı söyleminin yüksek ücretlilerde hiçbir karşılığı yok. Çünkü bu kişilerin emekli aylığının seviyesi ile ilgilendiklerini sanmıyorum.

Umarım yapılması düşünülen değişiklikler ücretlerin kısmen elden ödenmesi sonucunu doğurmaz!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.