Rekabet Yasağına Aykırılık Nedeniyle Açılacak Davalarda Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Mi Asliye Ticaret Mahkemesi Mi Olduğu Yönündeki Görüş Ayrılığı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı İle Giderilmiş; Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu Artık Netleşmiştir

İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesi sona erdikten sonraki dönemde ortaya çıkan rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlıkların iş mahkemesinde mi yoksa asliye ticaret mahkemesinde mi görülmesi gerektiği, uzun yıllardır tartışma konusu iken
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu devreye girerek 13/06/2025 tarihli, E: 2023/1, K: 2025/3 sayılı kararıyla süregelen görüş ayrılığı ve tartışmalara son vermiştir.
Kurul kararında şu tespitlere yer verilmiştir:
- Rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesi devam ederken işçinin sadakat yükümlülüğünün bir parçasıdır.
- Ancak sözleşmenin sona ermesinden sonra kararlaştırılan rekabet yasağı, iş ilişkisinden doğmuş sayılmaz; bağımsız ve yazılı bir taahhüt niteliği taşır.
- Bu nedenle işçinin korunmasına odaklanan iş hukuku prensipleri değil, ticari düzenin ve sözleşme özgürlüğünün korunması esas alınmalıdır.
- Rekabet yasağının geçerliliği “müşteri çevresi” veya “ticari sır” gibi piyasa şartlarıyla yakından ilgili kavramların değerlendirilmesine bağlıdır. Bu tür kavramlar uzmanlık gerektirdiğinden, uyuşmazlıkların çözümü iş mahkemelerinden çok Asliye Ticaret Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.
Söz konusu karar ile artık görüş ayrılıkları sona ermiş; rekabet yasağından doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu açıklığa kavuşmuştur.
Söz konusu karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 13/06/2025 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2025/3 Sayılı Kararı
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.