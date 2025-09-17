7555 Sayılı Kanun Değişikliği Kapsamında 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Yapılan Bildirim Usulü Değişikliği Hakkında

24 Temmuz 2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7555 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 109. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik, iş hukukunda bildirim usullerine ilişkin önemli bir yeniliği düzenlemektedir.

Yeni düzenleme uyarınca, iş ilişkisinde yapılacak bildirimlerin yalnızca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu düzenlemenin tam metni aşağıdaki şekildedir:

"MADDE 23- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 109 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı veya elektronik bildirim

MADDE 109- Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her hâlde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler KEP sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır."

Yeni düzenlemeye göre sonuç olarak;

Bu hüküm ile birlikte, iş ilişkisinde geçerli sayılacak bildirim yolları sınırlı şekilde belirlenmiş ve işverenin tek taraflı tasarruflarıyla farklı bildirim yöntemleri kullanmasının önüne geçilmiştir. Özellikle iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuran bildirimlerin her durumda yazılı yapılması gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Bu noktada elektronik bildirim yalnızca KEP sistemi aracılığıyla ve işçinin bu yöntemi yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla mümkün olacaktır. Klasik e-posta yoluyla yapılan iletiler bu kapsamda geçerli sayılmayacaktır. Yazılı bildirim karşı tarafça imzalanmazsa, durumun tutanakla kayıt altına alınması gerekecektir.

Ayrıca madde metninde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında yer alan tebligatların bu Kanun hükümlerine göre yapılacağı da belirtilmiş ve bildirim usullerinin ayrıştırılması sağlanmıştır. Diğer yandan, KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin olarak sistemin mali yükünün işçilere yansıtılması engellenerek tüm maliyetlerin işveren tarafından karşılanması zorunluluğu getirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

